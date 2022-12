Kanye West und Elon Musk bedürfen beide der Aufklärung über das raelistische Symbol

Las Vegas, 2. Dezember 2022 – Nachdem er das offizielle raelistische Symbol auf seinem Twitter-Account gepostet hatte, entschied Twitter, Kanye Wests Account zu sperren.

Elon Musk kommentierte, dass Kanye West zu weit gegangen sei und dies keine Liebe sei.

„Während Elon Musk vor nicht allzu langer Zeit von der Rael-Bewegung zum Guide der Menschheit ehrenhalber ernannt wurde, weil er sich für die freie Meinungsäußerung einsetzt, scheint er sich des wahren Ursprungs und der Bedeutung des ältesten Symbols der Erde nicht bewusst zu sein, das von unseren außerirdischen Schöpfern stammt, die in der hebräischen Bibel als ,Elohim‘ bezeichnet werden“, sagte Thomas Kaenzig, Landesverantwortlicher der amerikanischen Rael-Bewegung.

„Der Davidstern versinnbildlicht die Unendlichkeit im Raum und die Swastika die Unendlichkeit in der Zeit. Unser offizielles Symbol ist Liebe und man findet es überall auf dem Planeten in unzähligen Kulturen und Schriften, darunter auch auf dem tibetischen Totenbuch“, so Kaenzig weiter.

„Die Swastika selbst ist seit Jahrtausenden ein Symbol des Friedens, das Glück verheißt und ist ein religiöses Symbol für die Milliarden Hindus, Buddhisten, Raelisten und andere“, fügte er hinzu.

„Zu verhindern, dass man unser offizielles (religiöses) Symbol zeigt, ist eine offene religiöse Diskriminierung, und wir hoffen, dass Herr Musk, der behauptet, ein Verfechter der freien Meinungsäußerung zu sein, auch den Beitrag wieder aktiviert, der unser Symbol zeigt. Man sollte immer Aufklärung vor Verbannung und Unterdrückung der Meinungsfreiheit stellen“, fügte Kaenzig hinzu.

Die raelistische Philosophie besagt, dass das jüdische Volk das von unseren Schöpfern (den Elohim) ,auserwählte‘ Volk ist. Diese fortgeschrittenen Wissenschaftler von einem anderen Planeten haben uns mit diesem Symbol der Unendlichkeit beschenkt, das sowohl Davidstern als auch Swastika enthält.

Daher sollte jeder wahre Jude dieses Symbol verehren und sich nicht durch den Missbrauch der Swastika durch die Nationalsozialisten blenden lassen. Ebenso ist die Verwendung der Swastika als Ausdruck des Antisemitismus lächerlich und überholt. Deshalb werden wir unsere Kampagnen zur Rehabilitierung der Swastika weltweit weiter intensivieren, um die wahre Bedeutung dieses ,fundamentalen‘ Symbols wiederherzustellen“, so Kaenzig abschließend.

