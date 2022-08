Karatas Consulting bietet Coaching der Extraklasse

Wie Unternehmen bei der Mitarbeitergewinnung profitieren zeigt die Neuwieder Firma Karatas Consulting.

Der aktuelle Personalmarkt bleibt eine Herausforderung, die viele Unternehmen zum Verzweifeln bringt. Geschäftsführer, die dem Tagesgeschäft nicht entkommen können, während die Arbeit am Unternehmen brach liegt, sind dabei keine Seltenheit. Auch wenn die Auftragsbücher voll sind, kann diese Situation ein nachhaltiges Wachstum gefährden. Um die stockende Mitarbeitergewinnung zu optimieren, bietet sich deshalb der erfahrene Coach Cüneyt Karatas als Hilfe an. Mit seiner Firma Karatas Consulting GmbH & Co. KG setzt er neue Maßstäbe und bietet viele Tools an, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) professionell zu unterstützen.

Eine Beratung vor Ort als Startpunkt des Coachings

Als Geschäftsführer eines KMU in Deutschland gilt es täglich viele Herausforderungen zu meistern. Der Kalender ist vollgepackt, oft hat ein Tag einfach zu wenige Stunden für die anstehenden Aufgaben. Wer aber bei jedem Problem selbst mit anpackt und sich komplett für das Tagesgeschäft aufopfert, findet immer weniger Zeit für die Weiterentwicklung des Unternehmens – ein Teufelskreis. Auch für die Angestellten kann eine solche Situation schnell zu einer Überlastung führen, da eine Unterbesetzung zwangsläufig zu Mehrarbeit führt. Langfristiges Wachstum lässt sich daher nur mit einer ausreichenden Zahl von Mitarbeitern realisieren, die im besten Fall selbstständig arbeiten.

Stecken die Führungskräfte im Alltag der Firma fest, bleibt einfach zu wenig Zeit für eine effektive Mitarbeitergewinnung. Um aus dieser Situation herauszukommen, müssen zunächst die Ursachen geklärt werden. Mit einem individuellen Beratungsgespräch stellen die Experten von Karatas Consulting daher bereits zu Beginn einer Zusammenarbeit fest, in welchen Bereichen Optimierungspotenzial besteht. Eine fehlende Strategie führt in den meisten Unternehmen dazu, dass der Geschäftsführer nur als „Brandlöscher“ auftritt, statt das Unternehmen weiterzuentwickeln. Auch ein realistischer und neutraler Blick auf die Auftragsbücher kann helfen, die Belastung sinnvoll zu steuern. Wer Aufträge im Wissen annimmt, dass die Kapazitäten eigentlich nicht ausreichen, riskiert nicht nur einen Qualitätsverlust, der sich negativ auf die eigene Reputation auswirkt, sondern auch die Überlastung seiner Angestellten. Die frische Perspektive des erfahrenen Coaches Cüneyt Karatas konnte daher bereits vielen Führungskräften zu direkten Verbesserungen verhelfen.

Cüneyt Karatas von Karatas Consulting hat sein Know-how im Mitarbeiter-Buch „Mitarbeiter finden, einarbeiten & führen“ zusammengefasst. Das Buch ist im Onlineshop kostenlos erhältlich zuzüglich einer Pauschale für den Versand. Es richtet sich an Geschäftsführer, die Fachkräfte für ihr Unternehmen gewinnen möchten, aber nicht wissen, wie sie soziale Netzwerke im Internet richtig einsetzen können. Dabei geht es auch darum, sich als Arbeitgeber vorteilhaft zu positionieren, damit selbst Kandidaten, die zwar bereits einen Job haben, sich für einen Wechsel entscheiden. Denn was nicht viele wissen, ist, dass durchschnittlich 40 Prozent der Beschäftigten prinzipiell offen für einen Wechsel sind, sofern die Konditionen stimmen. Bis es so weit ist, muss das Unternehmen aber wie gesagt erst einmal über die notwendige Reichweite im Internet verfügen. Eine authentische und kluge Vermarktung, kombiniert mit Personalbeschaffung über soziale Medien, gilt als wichtige Stellschraube. Wie man nachhaltig eine starke Arbeitgebermarke aufbaut, die auf konkreten Alleinstellungsmerkmalen fußt, und so in der Lage ist, neue Mitarbeitende „anzuziehen“ und Beschäftigte allgemein stärker ans Unternehmen zu binden, zeigt das Mitarbeiter-Buch auf insgesamt 182 Seiten.

Karatas Consulting unterstützt Geschäftsführer mit dem „Karatas Konzept“. Das heißt, raus aus dem Tagesgeschäft, Mitarbeiter finden, einarbeiten und führen. Weitere hilfreiche Tipps zu den Themen Employer Branding, Social Recruiting und Onboarding finden Interessierte im Mitarbeiter-Buch.



