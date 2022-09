Gründer von Karatas Consulting verpackt langjährige Erfahrungen in Buchform

(Neuwied) – Im kostenlosen Mitarbeiterbuch teilt Cüneyt Karatas seine Erfahrungen.

Um ein nachhaltiges Wachstum erreichen zu können, sollte ein Unternehmen nicht von einzelnen Personen abhängig sein. Qualifizierte Mitarbeiter und automatisierte moderne Prozesse stellen sicher, dass die Skalierung von Abläufen nicht mit einem Burnout der Führungskraft enden muss. Cüneyt Karatas besitzt nicht nur Erfahrung darin, KMU zu helfen, die richtigen Mitarbeiter zu finden, sondern diese auch sinnvoll einzuarbeiten und anschließend zu führen. Der etablierte Coach teilt das Wissen aus seinen bisherigen Beratungen kostenlos in seinem Mitarbeiterbuch und möchte so möglichst viele Geschäftsführer davon überzeugen, dass Mitarbeitergewinnung und Employer Branding heute Hand in Hand gehen müssen.

Der Gründer von Karatas Consulting betont, dass mehr als 40 Prozent der angestellten Fachkräfte eigentlich wechselwillig wären, aber eben nicht aktiv auf der Suche sind. An dieser Stelle muss ein modernes Unternehmen ansetzen. Um nachhaltig Menschen für einen Arbeitgeber begeistern zu können, müssen diese dort angesprochen werden, wo sie sich aufhalten: in den sozialen Netzwerken. Der erfolgreiche Unternehmer verspricht, dass Leser seines Buchs herkömmliche Recruiting-Wege wie Anzeigen beim Arbeitsamt, Zeitungsannoncen oder die Zusammenarbeit mit Headhunter-Agenturen nie wieder brauchen werden. Wie der Titel „Mitarbeiter finden, einarbeiten & führen“ bereits verrät, geht es außerdem auch um weitere Wege, den Umgang mit Mitarbeitern zu optimieren.

Im deutschen Mittelstand wird noch zu oft davon ausgegangen, dass sich die Probleme mit der Einstellung neuer Mitarbeiter automatisch lösen. Natürlich können Aufträge einfacher abgearbeitet werden und im besten Fall werden auch die bestehenden Mitarbeiter entlastet. Die Experten von Karatas Consulting betonen aber, dass langfristiger Erfolg noch weitere Schritte benötigt. Wer ein gesundes Wachstum und eine tolle interne Teamkultur aufbauen möchte, sollte auch die internen Onboarding-Prozesse auf den Prüfstand stellen.

Das erfolgreiche Recruiting von Fachkräften bildet das Fundament der Beratung durch die Karatas Consulting GmbH & Co. KG. Als Experten für Mitarbeitergewinnung und Unternehmertum helfen die Berater Geschäftsführern aber auch dabei, endlich wieder mit dem Gedanken nach Hause zu kommen, dass der „Laden auch ohne sie läuft“. Interessierte können bei einem unverbindlichen Erstgespräch herausfinden, wie sie sich am besten aus dem Tagesgeschäft rausziehen können.

Wer als Geschäftsführer eines kleinen oder mittleren Unternehmens Probleme damit hat, neue Mitarbeiter zu finden, gerät schnell an seine persönlichen Grenzen. Dank der Beratung und den wertvollen Tipps der Karatas Consulting GmbH & Co. KG sind 60-Stunden-Wochen und überlastete Angestellte bald Geschichte und langfristiges Wachstum wieder möglich. Einen sehr guten Einblick in die genutzten Methoden bietet das kostenlose „Mitarbeiterbuch“, welches auf den jahrelangen Erfahrungen des Gründers beruht.

Cüneyt Karatas von Karatas Consulting hat sein Know-how im Mitarbeiter-Buch „Mitarbeiter finden, einarbeiten & führen“ zusammengefasst. Das Buch ist im Onlineshop kostenlos erhältlich zuzüglich einer Pauschale für den Versand. Es richtet sich an Geschäftsführer, die Fachkräfte für ihr Unternehmen gewinnen möchten, aber nicht wissen, wie sie soziale Netzwerke im Internet richtig einsetzen können. Dabei geht es auch darum, sich als Arbeitgeber vorteilhaft zu positionieren, damit selbst Kandidaten, die zwar bereits einen Job haben, sich für einen Wechsel entscheiden. Denn was nicht viele wissen, ist, dass durchschnittlich 40 Prozent der Beschäftigten prinzipiell offen für einen Wechsel sind, sofern die Konditionen stimmen. Bis es so weit ist, muss das Unternehmen aber wie gesagt erst einmal über die notwendige Reichweite im Internet verfügen. Eine authentische und kluge Vermarktung, kombiniert mit Personalbeschaffung über soziale Medien, gilt als wichtige Stellschraube. Wie man nachhaltig eine starke Arbeitgebermarke aufbaut, die auf konkreten Alleinstellungsmerkmalen fußt, und so in der Lage ist, neue Mitarbeitende „anzuziehen“ und Beschäftigte allgemein stärker ans Unternehmen zu binden, zeigt das Mitarbeiter-Buch auf insgesamt 182 Seiten.

Karatas Consulting unterstützt Geschäftsführer mit dem „Karatas Konzept“. Das heißt, raus aus dem Tagesgeschäft, Mitarbeiter finden, einarbeiten und führen. Weitere hilfreiche Tipps zu den Themen Employer Branding, Social Recruiting und Onboarding finden Interessierte im Mitarbeiter-Buch.



