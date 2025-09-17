Karbon-X Corp. reicht Finanzabschluss für das Gesamtjahr ein

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 17. September 2025 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen testierten Finanzabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025 auf Form 10-K eingereicht hat.

Die vollständigen Unterlagen können im Profil des Unternehmens auf OTC Markets (www.otcmarkets.com/stock/KARX/overview) eingesehen werden.

Operative und strategische Höhepunkte des Geschäftsjahrs 2025

– Abschluss der Übernahme der ALLCOT-Gruppe, womit Karbon-X seine globale Präsenz ausbaut und erstklassiges Fachwissen in das Unternehmen integriert.

– Aufnahme des Handelsgeschäfts, was einen wichtigen Meilenstein für die Validierung des Geschäftsmodells des Unternehmens und die Aufnahme seiner Umsatztätigkeit darstellt.

– Abschluss wegweisender Partnerschaften mit großen Energieerzeugern und dem Basketballteam BK Dukes, was das starke Vertrauen des Marktes in die Vision und die Fähigkeiten von Karbon-X zum Ausdruck widerspiegelt.

Finanzielle Höhepunkte des Geschäftsjahrs 2025

– Der Umsatz stieg von 0,41 Millionen $ im Vorjahr auf 3,16 Millionen $; das Geschäftsjahr 2025 war das erste ganze Jahr des aktiven Handels mit Emissionszertifikaten.

– Es wurden 3,86 Millionen $ an abgegrenzten Umsatzerlösen aus Terminkontrakten für Emissionszertifikate erfasst, darunter auch Kontrakte, die im Rahmen der ALLCOT-Transaktion übernommen wurden.

– Die Übernahme von ALLCOT erweiterte die Pipeline an verifizierten Emissionszertifikaten von Karbon-X und ermöglicht es dem Unternehmen, Emissionszertifikate in mehreren Rechtsgebieten zu monetarisieren.

– Es wurden umsatzwirksame Vereinbarungen mit großen Energieerzeugern und den BK Dukes geschlossen, die zu Forderungen in Höhe von 3,79 Millionen $ aus dem Verkauf von Terminkontrakten für Emissionszertifikate beitrugen.

2025 war angesichts der Übernahme der ALLCOT Group, der Aufnahme unseres Handelsgeschäfts und neuer Partnerschaften, die unsere Position auf dem globalen Markt für den Emissionsausgleich gestärkt haben, ein entscheidendes Jahr für Karbon-X. Diese Erfolge spiegeln sich in unseren Finanzergebnissen wider, die sowohl das von uns aufgebaute Momentum als auch das Fundament hervorheben, das wir für langfristiges Wachstum geschaffen haben. Wir sind von unserer Strategie überzeugt und entschlossen, dauerhaften Wert für unsere Aktionäre und unseren Planeten zu schaffen, so Chad Clovis, CEO von Karbon-X.

Ausblick

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Wachstumsstrategie weiter umzusetzen, wobei der Schwerpunkt auf der Ausweitung seiner Rolle in den Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich, der Förderung neuer Partnerschaften und der Erweiterung seines Portfolios an Klimalösungen liegt. Das Management ist der Ansicht, dass Karbon-X gut aufgestellt ist, um von der steigenden Nachfrage nach vertrauenswürdigen Klimalösungen zu profitieren und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das End-to-End-Klimalösungen auf den Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich anbietet. Von der Projektentwicklung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Überprüfung durch Dritte, der Ausgabe von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt – Karbon-X gewährleistet Transparenz und Wirkung in jeder Phase. Karbon-X macht vertrauenswürdige Klimaschutzmaßnahmen nicht nur für Unternehmen und Institutionen zugänglich, sondern auch für Privatpersonen, die mit ihren Entscheidungen eine nachhaltige Wirkung erzielen möchten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen in Bezug auf die finanzielle Leistung, Geschäftsstrategie, Wachstumspläne und Marktpositionierung von Karbon-X Corp. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Änderungen vorbehalten und Karbon-X Corp. verpflichtet sich nicht, sie zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

