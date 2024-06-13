Karbon-X erhält Auftrag zur technischen Beratung für ein naturbasiertes CO2-Projekt in Libyen

Der erste Auftrag erweitert das internationale Projektentwicklungsportfolio des Unternehmens durch technische Beratungsleistungen zur Unterstützung der Konzeption und Optimierung eines geplanten naturbasierten CO-Projekts.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 22. Juli 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das auf den globalen CO-Märkten und im Bereich der Klimainfrastruktur tätig ist, gab heute bekannt, dass es von Stream Pro Ltd, einer Tochtergesellschaft von Oilinvest, beauftragt wurde, technische Beratungsleistungen zur Unterstützung der Konzeption und Wertoptimierung eines geplanten naturbasierten CO-Projekts in Libyen zu erbringen.

Dieser Auftrag stellt einen weiteren Schritt in der internationalen Projektentwicklungsstrategie von Karbon-X dar und unterstreicht einmal mehr die Kompetenz des Unternehmens bei der Konzeption und Entwicklung hochintegrer CO-Projekte in Schwellenländern.

Im Rahmen des anfänglichen Leistungsumfangs wird Karbon-X umfassende technische Unterstützung für die Konzeption des CO-Projekts leisten, einschließlich der Bewertung der Methodik, der Erstellung der Projektkonzeption (Project Design Documentation, PDD), der CO-Bilanzierung, der Konzeption des MRV-Rahmens (Monitoring, Reporting und Verification) sowie weiterer technischer Unterlagen, die zur Validierung gemäß international anerkannten CO-Standards erforderlich sind.

Dieser erste Auftrag soll die Grundlage für mögliche zukünftige Phasen schaffen, zu denen die Validierung, Registrierung und Umsetzung gemäß international anerkannten CO-Standards gehören können.

Die Initiative befindet sich im Tripoli Wildlife Park und zielt darauf ab, degradierte Landschaften durch Aufforstung und Maßnahmen zur Wiederherstellung von Ökosystemen zu sanieren, die die Biodiversität fördern, die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme stärken, lokale Umweltziele unterstützen und langfristige Möglichkeiten zur Kohlenstoffbindung schaffen.

Dieser Auftrag spiegelt die wachsende Nachfrage nach dem technischen Know-how von Karbon-X wider, da Organisationen bestrebt sind, hochintegre CO-Projekte zu entwickeln, die mit international anerkannten Standards im Einklang stehen, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. Die Entwicklung erfolgreicher CO-Projekte beginnt mit einer soliden technischen Basis. Indem wir Projekte bereits in den frühesten Entwicklungsphasen unterstützen, helfen wir unseren Kunden dabei, glaubwürdige, wissenschaftlich fundierte CO-Strategien zu entwickeln, die darauf ausgelegt sind, den langfristigen ökologischen und wirtschaftlichen Wert zu maximieren. Wir freuen uns darauf, im weiteren Verlauf dieser Initiative mit Stream Pro zusammenzuarbeiten.

Die Auswahl des richtigen technischen Partners ist für den langfristigen Erfolg jedes CO-Projekts von grundlegender Bedeutung, sagte Munir Atigia, Managing Director von Stream Pro Ltd. Karbon-X bringt das technische Know-how und die Erfahrung in der Projektentwicklung mit, die erforderlich sind, um eine solide Grundlage für diese Initiative zu schaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, während wir das Projekt durch die ersten Entwicklungsphasen vorantreiben.

Das derzeitige Engagement beschränkt sich auf die erste Entwurfsphase des Projekts. Alle nachfolgenden Phasen, einschließlich Validierung, Registrierung, Umsetzung oder Vermarktungsmaßnahmen, unterliegen weiterhin separaten kommerziellen Vereinbarungen, der Zustimmung des Kunden und den geltenden behördlichen Anforderungen.

Über Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen für den regulierten und den freiwilligen CO-Markt anbietet. Von der Projektentwicklung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X Unternehmen und Institutionen weltweit vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.karbon-x.com

Über Stream Pro Ltd.

Stream Pro Ltd. ist ein Unternehmen für strategische Beratung, Geschäftsentwicklung sowie Weiterbildung und Personalentwicklung – eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Oilinvest (Netherlands) B.V. Stream Pro arbeitet mit Organisationen zusammen, um Projekte zu entwickeln, organisatorische Kapazitäten zu stärken, Führungskräfte- und Fachschulungen durchzuführen, Nachhaltigkeits- und Klimatransitionsprogramme zu unterstützen sowie naturbasierte Umwelt- und Biodiversitätsinitiativen voranzutreiben. Stream Pro vereint internationales Fachwissen mit regionalen Möglichkeiten, um praktische Lösungen zu liefern, die langfristigen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Mehrwert schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.streamproltd.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen hinsichtlich der finanziellen Leistung, der Geschäftsstrategie, der Wachstumspläne und der Marktpositionierung von Karbon-X Corp. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Karbon-X Corp. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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VP of Marketing

Karbon-X

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QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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