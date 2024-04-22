Karbon-X feiert in seinem Mangroven-Wiederaufforstungsprojekt im Senegal einen großen Meilenstein

Bepflanzung auf einer 7.000 Hektar großen Fläche zusammen mit Woodside Energy als Partner stärkt kommunale Klimaschutzinitiative.

DAKAR, SENEGAL / ACCESS Newswire / 28. Oktober 2025 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen) kann mit Stolz einen bedeutenden Meilenstein in seinem ABC Mangrove Project bekannt geben. In diesem gemeinschaftlich geführtem Projekt wurde mit der erfolgreichen Bepflanzung von mehr als 7.000 Hektar Mangroven entlang der senegalesischen Küste eine der größten Wiederaufforstungsinitiativen Westafrikas umgesetzt.

Das Projekt wurde von ALLCOT, dem Projektentwicklungs- und Beratungsarm von Karbon-X (ALLCOT-A Karbon-X Company), in Zusammenarbeit mit Woodside Energy entwickelt und trägt zur Wiederherstellung essenzieller Blue-Carbon-Ökosysteme bei, welche die Artenvielfalt schützen, die regionale Wirtschaft stärken und auf natürliche Weise Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden.

Im Rahmen dieser mehrjährigen Initiative haben sich Tausende von Mitgliedern der örtlichen Gemeinden an der Anpflanzung und Pflege von Mangroven beteiligt. Dadurch wurden neue Arbeitsplätze, Qualifizierungsmaßnahmen sowie nachhaltige Einkommensmöglichkeiten für Frauen und Jugendliche in der Region geschaffen.

Dieser Meilenstein stellt einen Fortschritt im Umweltschutz dar und zeugt davon, dass gemeinschaftliche Klimaschutzmaßnahmen messbare globale Auswirkungen haben, so Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X Corp. Das ABC Mangrove Project zeigt, wie durch die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kommunen Ökosysteme wiederhergestellt, Lebensbedingungen verbessert und echte Emissionsminderungen erzielt werden können, die sowohl den Menschen als auch dem Planeten zugutekommen.

Das Projekt wird während seiner Laufzeit voraussichtlich 2.861.923 Tonnen CO-Einsparungen bringen, was durchschnittlich 71.548 Tonnen pro Jahr durch natürliche Kohlenstoffspeicherung entspricht. Dadurch werden verifizierte Blue-Carbon-Zertifikate generiert, mit denen Organisationen und Einzelpersonen einen sinnvollen und messbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten können.

Das Projekt trägt zu einer Reihe von Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen bei: Keine Armut (SDG 1), Klimaschutz (SDG 13), Leben unter Wasser (SDG 14) und Leben an Land (SDG 15). Damit betont Karbon-X sein Bekenntnis zu Klimaschutzlösungen, die auf Menschen und Fortschritt ausgerichtet sind.

Dieser Meilenstein ist ein weiterer Schritt im Rahmen der umfassenderen Mission von Karbon-X, vertrauenswürdige Klimaschutzmaßnahmen weltweit zugänglich, transparent und lokal wirksam zu machen.

Zusätzliche Informationen zum ABC Mangrove Project erhalten Sie hier: www.allcot.com/project-development/abc_mangrove_senegal/

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Emissionsausgleichs- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen auf den Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich anbietet. Von der Projektentwicklung und Überprüfung bis hin zur Ausgabe von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt – Karbon-X gewährleistet Transparenz und messbare Wirkung in jeder Phase. Mehr erfahren können Sie unter www.karbon-x.com.

Über ALLCOT – ein Unternehmen von Karbon-X

ALLCOT, die Projektentwicklungs- und Beratungsgesellschaft von Karbon-X, entwickelt und verwaltet wissenschaftlich fundierte Klimaprojekte, die nachweislich zu Emissionsreduktionen und sozialen Zusatznutzen führen. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung auf fünf Kontinenten unterstützt ALLCOT die Mission von Karbon-X, vertrauenswürdige Klimaschutzmaßnahmen weltweit zugänglich und nachvollziehbar zu machen.

Pressekontakt

Emma Caputo

VP of Marketing

ec@karbon-x.com

+1 403 852 5887

Karbon-X

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

