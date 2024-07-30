Karbon-X meldet einen Umsatz von 60,8 Millionen Dollar für die ersten neun Monate und reicht das Formular 10-Q für das dritte Quartal ein

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 21. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, gab heute bekannt, dass es seinen Quartalsbericht auf Formular 10-Q für die neun Monate bis zum 28. Februar 2026 eingereicht hat.

Die Einreichung spiegelt die anhaltende Expansion von Karbon-X auf den globalen Kohlenstoffmärkten wider, mit einem Umsatz von 60,8 Millionen Dollar seit Jahresbeginn, einer gestärkten Bilanz und einer wachsenden Projektpipeline, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach hochwertigen, verlässlichen Kohlenstofflösungen.

Karbon-X ist in den letzten zwölf Monaten erheblich gewachsen, wobei der Neunmonatsumsatz von 60,8 Millionen Dollar die starke geschäftliche Umsetzung in unseren Handelsaktivitäten widerspiegelt, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X Corp.

Während die Handelsvolumina im dritten Quartal die erwarteten Schwankungen bei den Abrechnungszeitpunkten auf den internationalen Märkten widerspiegelten, festigt sich unser Kerngeschäft weiter. Wir konzentrieren uns weiterhin auf diszipliniertes Wachstum in den Bereichen Handel, Projektentwicklung und digitale Infrastruktur, während wir unsere Position auf dem globalen Kohlenstoffmarkt ausbauen.

Finanzielle Highlights

– Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,5 Millionen Dollar auf 60,8 Millionen Dollar (USD), was einem Anstieg von 3.872 % entspricht und das Wachstum der globalen Handelsaktivitäten auf den Compliance- und freiwilligen Kohlenstoffmärkten widerspiegelt.

– Der Bruttogewinn belief sich für den Neunmonatszeitraum auf 774.589 Dollar (USD), verglichen mit 702.086 Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

– Die Liquidität hat sich verbessert, wobei die Barbestände zum Quartalsende um 476 % von 704.346 Dollar zu Beginn des Geschäftsjahres auf 4,1 Millionen Dollar (USD) gestiegen sind, unterstützt durch 5,4 Millionen Dollar an neuem Kapital, das durch die Ausgabe von Wandelanleihen und Eigenkapitaltransaktionen beschafft wurde.

– Das Umlaufvermögen belief sich auf 17,9 Mio. Dollar (USD), verglichen mit 5,8 Mio. Dollar zum 31. Mai 2025, was auf einen Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, der Kreditforderungen und des Bestands an Kohlenstoffzertifikaten zurückzuführen ist.

Operative und strategische Highlights

– Abschluss einer strategischen Übernahme eines Portfolios an Kohlenstoff-Kompensationsprojekten für 605.093 Dollar, wodurch ein direktes Eigentum an in der Entwicklung befindlichen Kohlenstoff-Zertifikatsprojekten mit einem geschätzten Marktwert, der die Anschaffungskosten übersteigt, erworben wurde.

– Ausweitung der globalen Handelsaktivitäten mit Kohlenstoff-Zertifikaten über mehrere Standards hinweg, darunter VCS, Gold Standard, ACR und REDD+, zur Unterstützung der Umsatzdiversifizierung und einer breiteren internationalen Gegenpartei-Basis.

– Die Pipeline für die Entwicklung von Kohlenstoff-Projekten des Unternehmens wurde vorangetrieben, wobei mehrere Projekte auf Verifizierungsmeilensteine zusteuern, die voraussichtlich zu künftigen Emissionszertifikaten führen werden.

– Die Entwicklung der digitalen Kohlenstoff-Handelsplattform des Unternehmens wurde vorangetrieben, wodurch Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Liquidität auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt verbessert wurden.

– Stärkung der Finanz- und Governance-Infrastruktur, einschließlich des weiteren Ausbaus von Berichtssystemen, internen Kontrollen und der Bereitschaft für Audits.

Die Nachfrage nach hochwertigen Kohlenstoff-Zertifikaten steigt weiter an, da sich die regulatorischen und unternehmerischen Anforderungen weltweit weiterentwickeln. Die Compliance-Märkte werden in allen wichtigen Regionen strenger, während auf den freiwilligen Märkten eine steigende Nachfrage nach verifizierten Zertifikaten mit hoher Integrität zu verzeichnen ist.

Das vertikal integrierte Modell von Karbon-X, das die Projektentwicklung, den Handel und die digitale Infrastruktur umfasst, versetzt das Unternehmen in die Lage, in mehreren Segmenten dieses wachsenden Marktes tätig zu sein.

Karbon-X konzentriert sich weiterhin auf diszipliniertes Wachstum, strategische Umsetzung und langfristigen Shareholder Value, während das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit weiter ausbaut.

Der ungeprüfte konsolidierte Konzernabschluss des Unternehmens sowie zusätzliche Angaben sind im Quartalsbericht auf Formular 10-Q enthalten.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen über Compliance- und freiwillige Kohlenstoffmärkte hinweg anbietet. Von der Projektinitiierung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen für Unternehmen und Institutionen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.karbon-x.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen hinsichtlich der finanziellen Leistung, der Geschäftsstrategie, der Wachstumspläne und der Marktpositionierung von Karbon-X Corp. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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