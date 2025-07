Karibische Nächte – der neue Sommersong von Agatha Singer

ein sommerliches Lied aus Schwaben

Der Sommer 2025 wird bei Agatha Singer traumhaft heiß. Mit ihrer Sommer-Single „KARIBISCHE NÄCHTE“ läutet sie die Urlaubszeit ein. Die Kombination aus karibischem Flair verspricht Sommerfeeling pur, wenn Sommer, Sonne und Strand auf prickelnde Gefühle treffen. Was mit einem Urlaubsflirt beginnt, kann mit der großen Liebe enden.

Sobald man den pulsierenden Beat hört, kann man die Füße kaum noch stillhalten. Der Rhythmus lädt gleich zum Tanzen ein. „KARIBISCHE NÄCHTE“ ist der passende Soundtrack für sonnige Tage und unvergessliche warme Sommernächte.

Der Sommertitel stammt aus Agatha Singers eigener Feder. Arrangiert und produziert wurde der Song von Georg Wörle und Walter Wörle. Zur „karibischen Version“ erscheint gleichzeitig die Foxversion, ein Remix aus dem Hause Wetcat Studio.

Im dazugehörigen Musikvideo verspürt man die sommerliche Atmosphäre im karibischen Paradies, verpackt in vielen Glücksmomenten.

Text und Musik: Agathe

Produzenten: Georg Wörle und Walter Wörle

Label: Wörle Musicland, LC 15667

EAN: 4064946571587 Radioversion (Caribbean-Version)

ISRC:DEFF72500206

EAN: 4064946571617

Wetcat Remix

ISRC: DEFF72500207

VÖ-Datum: 27. Juni 2025

Quelle: Büro Agatha Singer

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

