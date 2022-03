Karora erzielt im Jahr 2021 Rekordumsatz von $264 Millionen und einen Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von $106 Millionen

Karora wird am 14. März 2022 um 10:00 Uhr (Eastern Time) eine Telefonkonferenz/Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2021 zu besprechen. Nordamerikanische Anrufer wählen bitte: 1-888-664-6392, internationale Anrufer wählen bitte: (+1) 416-764-8659. Für den Webcast dieser Veranstaltung klicken Sie [hier] (Zugangsdaten für die Aufzeichnung unten).

TORONTO, 14. März 2022 – Karora Resources Inc. (TSX:KRR; OTCQX:KRRGF) („Karora“ oder das „Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) freut sich, seine Finanzergebnisse und einen Rückblick auf die Aktivitäten für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2021 bekannt zu geben. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben. Weitere Informationen finden Sie in Karoras Management’s Discussion & Analysis („MD&A“) und in den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen für die Jahre bis zum 31. Dezember 2021 und 2020.

Höhepunkte

– Rekord-Jahresproduktion von 112.814 Unzen Gold (einschließlich 27.925 Unzen im vierten Quartal), womit das obere Ende des Ziels für 2021 von 105.000 bis 115.000 Unzen erreicht wurde. Die Goldverkäufe für 2021 erreichten einen Rekord von 113.628 Unzen (28.734 Unzen im vierten Quartal).

– Die AISC1 betrugen 1.012 US$ pro Unze für 2021 und erreichten damit das untere Ende der Prognosespanne für 2021 von 985 bis 1.085 US$ pro verkaufter Unze (1.042 US$ pro Unze im vierten Quartal), was eine Verbesserung gegenüber den AISC von 1.026 US$ pro verkaufter Unze für 2020 darstellt.

– Der Nettogewinn für das Jahr 2021 in Höhe von 27,5 Millionen US-Dollar (0,18 US-Dollar pro Aktie) war im Vergleich zu 88,1 Millionen US-Dollar für das Jahr 2020 rückläufig. Der Nettogewinn im vierten Quartal 2021 betrug 6,1 Mio. $ (0,04 $ pro Aktie), verglichen mit 42,9 Mio. $ (0,30 $ pro Aktie) im vierten Quartal 2020. Im Jahr 2020 verzeichnete Karora eine positive Auswirkung einer Wertminderung von Sachanlagen nach Steuern in Höhe von 25,3 Millionen $ (0,18 $ pro Aktie) und das vierte Quartal 2020 enthielt einen latenten Steuervorteil in Höhe von 26,1 Millionen $.

– Der bereinigte Gewinn1 für 2021 in Höhe von 48,6 Millionen US-Dollar (0,33 US-Dollar pro Aktie) ist im Vergleich zu 2020 um 23,5 Millionen US-Dollar gesunken. Für das vierte Quartal 2021 betrug der bereinigte Gewinn 12,0 Mio. USD (0,08 USD pro Aktie) gegenüber 39,0 Mio. USD (0,27 USD pro Aktie) im Jahr 2020.

– Das bereinigte EBITDA1 für 2021 in Höhe von 104,3 Millionen US-Dollar (0,70 US-Dollar pro Aktie) ist gegenüber 2020 um 8,2 Millionen US-Dollar gestiegen. Für das vierte Quartal 2021 betrug das bereinigte EBITDA 25,0 Mio. USD (0,16 USD pro Aktie) gegenüber 31,7 Mio. USD (0,22 USD pro Aktie) im Jahr 2020.

– Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 106,5 Mio. USD, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2020. Im vierten Quartal 2021 betrug der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 33,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 12 % gegenüber 38,0 Mio. USD im Jahr 2020 entspricht.

– Karora steigerte seine Cash-Position auf $91,0 Millionen zum 31. Dezember 2021, nachdem das Kapital im neuen Bergbaubetrieb in Higginsville stark genutzt und die Explorationsprogramme in allen Betrieben beschleunigt wurden.

– Im Jahr 2021 wurde Karora zu einem der weltweit ersten klimaneutralen Goldproduzenten für Emissionen aus dem eigenen Betrieb (Scope-1-Emissionen) und dem eingekauften Stromverbrauch (Scope-2-Emissionen) nach dem Kauf und der Stilllegung von verifizierten Emissionsausgleichsgutschriften. Zu den Kompensationsprojekten gehören unter anderem Aufforstungs- und Naturschutzinitiativen in Australien.

– Die Produktion im Spargos-Tagebau wurde im vierten Quartal 2021 planmäßig aufgenommen. Planungen und Genehmigungen für die Erweiterung des Tagebaus in der Tiefe sind im Gange.

– Im vierten Quartal wurde die Mühlenerweiterung der Phase I auf 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr („Mtpa“) abgeschlossen. Für die Erweiterung des Werks in Phase II auf 2,5 Mtpa sind die technischen Vorbereitungen im Gange.

– Beta Hunt Second Decline begann im vierten Quartal 2021 mit der Erschließung von Abfällen aus dem Untergrund und ist bis zum 31. Dezember 2021 um 60 Meter vorgedrungen. Die Aufträge für den Kastenschnitt und das Portal wurden Anfang 2022 vergeben und die Auftragnehmer haben sich vor Ort niedergelassen.

– Die Bohrungen bei Beta Hunt haben die Goldmineralisierung in der Fletcher Shear Zone (Beta Hunt) auf über 500 Meter entlang des Streichs und 150 Meter in vertikaler Richtung erweitert. Es besteht das Potenzial, dass sich die Goldmineralisierung über eine Streichlänge von bis zu 2 Kilometern erstreckt. Neue Ergebnisse beinhalten 3,3 g/t auf 9,5 Metern, einschließlich 5,5 g/t auf 4,4 Metern und 18,5 g/t auf 0,8 Metern.

– Die Anfang 2022 erhaltenen Ergebnisse der im Jahr 2021 abgeschlossenen Bohrungen auf dem Gamma Block (Beta Hunt) zeigen, dass sich der Nickeltrog 50C über mehr als 200 Meter im Streich und bis zu 120 Meter in der Breite erstreckt. Zusätzlich zum Entdeckungsschnittpunkt mit 11,6 % Ni auf 4,6 Metern wurden bei den jüngsten Bohrungen 3,2 % Ni auf 3,1 Metern und 5,1 % Ni auf 2,1 Metern durchteuft.

– Eine neue Goldmineralisierung wurde unterhalb des Nickeltrogs 50C im Gamma Block (Beta Hunt) durchteuft, wo Bohrungen eine bedeutende Mineralisierung auf einer Streichlänge von 200 Metern bestätigten, einschließlich Abschnitten mit 40,5 g/t auf 4,0 Metern, 3,4 g/t auf 33,6 Metern (einschließlich 6,0 g/t auf 10,5 Metern) und 7,6 g/t auf 4,6 Metern.

– Westlich der Goldzone Larkin (Beta Hunt) ergaben die Bohrungen den breitesten mineralisierten Abschnitt, der jemals bei Beta Hunt aufgezeichnet wurde, mit 1,5 g/t auf 90,0 Metern, einschließlich 50,9 g/t auf 0,4 Metern.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: „Im Jahr 2021 produzierten wir eine Rekordmenge von 112.814 Unzen Gold, womit wir am oberen Ende unserer Prognosespanne von 105.000 -115.000 Unzen liegen. Die AISC-Kosten1 für 2021 waren trotz zahlreicher Gegenwinde mit 1.012 US$ pro verkaufter Unze sehr hoch, womit wir aber trotzdem unteren Ende unserer Prognosespanne von 985 – 1.085 US$ für 2021 lagen. Die Tatsache, dass wir in der Lage waren, die Prognosen für die Produktion und die Kosten zu erreichen, ist eine Leistung, auf die unser Team sehr stolz ist, wenn man bedenkt, dass es aufgrund des Drucks durch Covid-19, der sich auf die Verfügbarkeit von Arbeitskräften auswirkte und zahlreiche Probleme in der Lieferkette verursachte, die sicherlich hinlänglich bekannt sind, viele Unsicherheiten gab. In den letzten zwei Jahren haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, viele Herausforderungen zu meistern, und ich bin zuversichtlich, dass uns dies auch im Jahr 2022 gelingen wird. Ich bin auch stolz darauf, dass Karora einer der ersten Junior-Goldproduzenten ist, der im Jahr 2021 durch den Kauf und die Stilllegung von verifizierten Emissionsgutschriften für Scope 1 und 2 in seinen eigenen Betrieben Kohlenstoffneutralität erreicht hat. Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Bemühungen in diesem Bereich in der gesamten Organisation und wir entwickeln jetzt einen Weg zu einer langfristigen Strategie zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen. Wir werden in unserem ersten ESG-Bericht, der in den kommenden Wochen erscheinen soll, weitere Informationen zu unserer Strategieentwicklung geben.

Karora erzielte 2021 eine solide finanzielle Leistung mit einem bereinigten EBITDA1 von 104,3 Millionen US-Dollar oder 0,70 US-Dollar pro Aktie und einem operativen Cashflow von 106,5 Millionen US-Dollar oder 0,71 US-Dollar pro Aktie. Unser bereinigter Gewinn für 20211 betrug 48,6 Mio. USD oder 0,33 USD pro Aktie. Karora beendete das Jahr 2021 mit einem starken Cash-Bestand von 91,0 Millionen Dollar. Mit einer sehr gesunden Bilanz sind wir gut positioniert, um unseren vollständig finanzierten organischen Wachstumsplan zur Verdoppelung der Produktion von etwa 100.000 Unzen Gold im Jahr 2020 auf etwa 200.000 Unzen im Jahr 2024 umzusetzen.

In Anbetracht der jüngsten verstärkten Aktivitäten auf dem Nickelmarkt bin ich besonders erfreut über unsere Aussichten auf eine Steigerung unserer Nickelproduktion, nachdem wir vor kurzem die erste Prognose für die zahlbare Nickelproduktion von Karora von 450 bis 550 Tonnen im Jahr 2022 vorgelegt haben. Aufgrund unserer jüngsten Nickelexplorationserfolge freuen wir uns auf eine Steigerung der Nickelproduktion ab 2023, von der ich annehme, dass sie ein echtes Unterscheidungsmerkmal für Karora in der Zukunft sein wird. Angesichts des derzeitigen starken Nickelpreisumfelds erwarten wir einen Anstieg der Nebenproduktgutschriften zur Senkung unserer Goldproduktionskosten. Wir bemühen uns nach Kräften, diese Chance zu nutzen, und arbeiten so schnell wie möglich daran, neue Nickelgebiete wie die Entdeckungen 50C und 30C Anfang nächsten Jahres in Produktion zu bringen. Darüber hinaus werden wir etwa Mitte des Jahres eine aktualisierte Nickelressource bei Beta Hunt vorlegen.“

1. Nicht-IFRS: Die Definition und Überleitung dieser Kennzahlen sind im Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen dieser Pressemitteilung und in der MD&A von Karora vom 14. März 2022 enthalten.

COVID-19-Protokolle

Als Reaktion auf die weltweite COVID-19-Pandemie hat Karora Protokolle und Notfallpläne erstellt, um den Maßnahmen der Regierung nachzukommen und die betrieblichen Auswirkungen abzumildern. Dazu gehören das Chartern eigener Flugzeuge für den Betrieb, die Überprüfung der Dienstpläne, um zwei unterschiedliche Crews einzusetzen, die Beschäftigung eines medizinischen Vollzeitteams, das die Screening- und Testprotokolle vor Ort überwacht, sowie die Immunisierung der Belegschaft. Das Management von Karora hat seine Run of Mine („ROM“)-Lagerbestände für den Fall aufrechterhalten, dass es in Zukunft zu Unterbrechungen des Bergbaubetriebs oder der Lieferkette kommt.

Die Geschäftsleitung beobachtet die Entwicklungen weiterhin, um in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu minimieren, auch im Hinblick auf Lieferanten, Dienstleister und Mitarbeiter.

Ergebnisse der Geschäftstätigkeit

Tabelle 1 – Höhepunkte der Betriebsergebnisse für die Zeiträume bis zum 30. September 2021 und 2020

Drei Monate EnGanzes Jahr

de

,

Für die Zeiträume bis zum 2021 2020 2021 2020

31.

Dezember,

Goldgeschäft (konsolidiert)

Gefräste Tonnen (000s) 367 331 1,441 1,325

Wiederherstellungen 94% 93% 94% 93%

Gefördertes Gold, Gehalt 2.53 2.52 2.60 2.33

(g/t

Au)

Produziertes Gold (Unzen) 27,925 25,637112,814 99,249

Verkauftes Gold (Unzen) 28,734 27,933113,628 98,656

Durchschnittlicher Wechselk1.2603 1.30301.2536 1.3377

urs

(USD/CAD)

Durchschnittlich $1,802 $1,871$1,792 $1,480

realisierter Preis (US

$/verkaufte

Unze)

Cash-Betriebskosten (US $961 $843 $917 $925

$/verkaufte

Unze)

1

Nachhaltige Gesamtkosten $1,042 $912 $1,012 $1,026

(AISC) (US $/verkaufte

Unze)

1

Gold (Beta Hunt Mine)

Gefräste Tonnen (000s) 206 182 884 745

Gefördertes Gold, Gehalt 2.61 3.13 2.95 2.77

(g/t

Au)

Produziertes Gold (Unzen) 16,120 16,96578,476 66,479

Verkauftes Gold (Unzen) 16,372 18,23478,810 65,838

Cash-Betriebskosten (US $944 $836 $840 $943

$/verkaufte

Unze)

1

Gold (HGO Mine)

Gefräste Tonnen (000s) 161 149 557 580

Geförderter Goldgehalt 2.43 1.95 2.05 1.90

(g/t

Au)

Produziertes Gold (Unzen) 11,805 8,672 34,338 32,770

Verkauftes Gold (Unzen) 12,362 9,698 34,818 32,818

Cash-Betriebskosten (US $984 $858 $1,092 $886

$/verkaufte

Unze)

1

1. Nicht-IFRS: Die Definition und Überleitung dieser Kennzahlen sind im Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen dieser Pressemitteilung und in der MD&A von Karora vom 14. März 2022 enthalten.

Konsolidierte Operationen

Im Jahr 2021 wurden in den Goldbetrieben von Karora 1.441.000 Tonnen Material mit einem Durchschnittsgehalt von 2,60 g/t vermahlen, um 112.814 Unzen Gold zu produzieren. Die gefrästen Tonnen waren 2021 im Vergleich zu 2020 um 9 % höher, was in erster Linie auf die Erhöhung des Durchsatzes infolge der Phase-I-Erweiterung der Fräskapazität um etwa 15 % oder 550 Tonnen pro Tag auf 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr zurückzuführen ist, die im vierten Quartal 2021 abgeschlossen wurde. Im vierten Quartal wurden 367.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,53 g/t gemahlen, was einer Goldproduktion von 27.925 Unzen entspricht.

Im Jahr 2021 setzte sich die Mühlenbeschickung zu etwa 61 % aus der untertägigen Beta Hunt Mine und zu 39 % aus Higginsville Central und Spargos zusammen, was dem erwarteten Beschickungsverhältnis für das Jahr entsprach.

Beta hunt

Im Jahr 2021 wurden 884.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 2,95 g/t gefräst, was einem Anstieg von 19 % bzw. 6 % im Vergleich zu 2020 entspricht. Im vierten Quartal 2021 wurden 206.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,61 g/t gefräst.

Beta Hunt setzte im vierten Quartal sein gestaffeltes Flottenerneuerungsprogramm mit der Anschaffung von zwei neuen AD60-LKWs fort und erwarb einen neuen Jumbo-Bohrer, der im zweiten Quartal 2022 geliefert werden soll. Das Austauschprogramm zielt darauf ab, die Zuverlässigkeit der Ausrüstung zu verbessern und das Unternehmen für eine höhere Produktion zu positionieren, während Karora seinen Wachstumsplan vorantreibt. Das Lüftungs-Upgrade der Stufe 1 wurde ebenfalls nach Fertigstellung von zwei unterirdischen Erhöhungsbohrungen und der damit verbundenen Erschließung und Infrastruktur durchgeführt. Die Erhöhung der Belüftungskapazität ist eine entscheidende Komponente für zukünftige höhere Abbauraten. Mit dem Abschluss dieser beiden Investitionen liegt der Wachstumsplan von Karora weiterhin im Zeitplan.

Derzeit beschränkt sich die Nickelproduktion bei Beta Hunt auf die verbleibenden Nickel-Mineralressourcen südlich der Alpha-Island-Verwerfung, die die Quelle der für 2022 geplanten Nickelproduktion von 450 bis 550 Tonnen zahlbaren Nickels ist. In Zukunft wird die Nickelproduktion voraussichtlich steigen, da neue Nickelgebiete wie die Entdeckungen 30C und 50C für den Abbau erschlossen werden. Eine Aktualisierung der Ressourcen für diese Gebiete wird für Mitte des Jahres 2022 erwartet.

Higginsville („HGO“) Zentral

Das im Jahr 2021 geförderte HGO-Material belief sich auf 557.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,05 g/t, was einem Rückgang von 2 % bzw. einem Anstieg von 8 % im Vergleich zu 2020 entspricht. Im vierten Quartal wurden 161.000 Tonnen HGO-Material mit einem Durchschnittsgehalt von 2,43 g/t gefräst.

Hidden Secret war die Hauptquelle für die Erzverarbeitung im vierten Quartal bei HGO. Die Minenproduktion von Hidden Secret wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 enden, da sie durch die Produktion aus dem neuen Spargos-Tagebau ersetzt wird, der im vierten Quartal 2021 die Produktion hochgefahren hat.

Bei Spargos wurde die anfängliche Vorerschließung im vierten Quartal abgeschlossen, und die gesamte Infrastruktur für den Tagebau der Stufe 1 ist vorhanden, um die Minenproduktion weiter hochzufahren. Die Vorbereitungen für die Phase 2 der Mine sind im Gange, um die Grube in der Tiefe zu erweitern, bevor ein zukünftiger Untertagebetrieb möglich ist.

Die Minenproduktion in der Mine Two Boys wurde im vierten Quartal fortgesetzt. Die Minenerschließung ist im Gange und wird Untertagebohrungen Zugang zu den oberen Ebenen der Mine verschaffen, zusammen mit Sanierungsaktivitäten, um den Zugang zu den höhergradigen mineralisierten Zonen in der Tiefe zu ermöglichen.

In der Untertagemine Aquarius wurde die Erschließung des Stollens fortgesetzt und im vierten Quartal auf etwa 200 Meter vorangetrieben. Das erste mineralisierte Material aus der Erschließung wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 an die Mühle geliefert werden, gefolgt von der Stollenproduktion.

Cash-Betriebskosten und AISC 1

Die AISC1 Kostenentwicklung für 2021 von 1.012 US$ pro verkaufter Unze lag am unteren Ende des AISC1 Prognosebereichs für das Gesamtjahr 2021 von 985-$1.085 US$ pro Unze. Im vierten Quartal beliefen sich die konsolidierten Cash-Betriebskosten1 und AISC1 auf 961 US$ bzw. 1.042 US$ pro verkaufter Unze, was einem Anstieg von 14 % bzw. einem Rückgang von 14 % gegenüber den Vergleichszeiträumen 2020 entspricht, was in erster Linie auf den mit Covid-19 verbundenen Kostendruck einschließlich eines angespannten Arbeitsmarktes zurückzuführen ist. Karora ist erfreut über die Ankündigung der Öffnung der Grenze zu Westaustralien, die mit der Zeit einige der Probleme mit der Verfügbarkeit von Arbeitskräften in der Region lindern dürfte.

Ausblick

Am 28. Juni 2021 gab Karora eine dreijährige Produktionsprognose als Teil eines mehrjährigen Wachstumsplans bekannt, der eine Steigerung der Goldproduktion von 99.249 Unzen im Jahr 2020 auf 185.000 bis 205.000 Unzen im Jahr 2024 bei AISC von 885 bis 985 US$ pro verkaufter Unze vorsieht. Am 7. Februar 2022 gab Karora eine Produktionsprognose für 2022 von 110.000 bis 135.000 Unzen Gold zu AISC von 950 bis 1.050 US$ pro verkaufter Unze bekannt. Die Prognosen für die Nickelproduktion im Jahr 2022 liegen zwischen 450 und 550 Tonnen und werden als Nebenproduktgutschrift behandelt, die sich in den AISC niederschlägt. Der Wachstumsplan und die Prognose für 2022 gehen davon aus, dass es infolge des COVID-19-Virus und der damit verbundenen behördlichen Maßnahmen zu keiner nennenswerten Unterbrechung des Betriebs kommt.

Tabelle 2 zeigt die Produktions-, Kosten- und Investitionsprognosen für den Zeitraum 2022-2024.

Tabelle 2 – Konsolidierte Mehrjahresprognose bis 2024

Produktion und 2022 2023 2024

Kosten

Goldproduktion Koz 110 – 13150 – 170185 –

5 205

AlSC Kosten US$/oz950 – 1,890 – 990885 –

050 985

Kapitalanlagen

Nachhaltiges KapitaA$ (M)9 – 15 11 – 16 18 – 23

l

Wachstumskapital A$ (M)52 – 65 47 – 57 30 – 40

Exploration und ResA$ (M)21 – 24 22 – 25 20 – 23

sourcenentwicklung

(1) Die Prognosen für 2021, die im Januar 2021 bekannt gegeben wurden (siehe Karora-Pressemitteilung vom 19. Januar 2021), bleiben unverändert. Diese Produktionsprognose bis 2024 basiert auf den Mineralreserven und Mineralressourcen vom Jahresende 2020, die am 16. Dezember 2020 bekannt gegeben wurden.

(2) Die oben angeführten Investitionsbeträge, die das Unternehmen voraussichtlich mit Barmitteln und dem Cashflow aus dem Betrieb finanzieren wird, beinhalten das Kapital, das in den entsprechenden Zeiträumen für die Erweiterung der Kapazität des Werks Higginsville auf 2,5 Mtpa erforderlich ist. Weitere Einzelheiten zu dieser Erweiterung finden Sie weiter unten.

(3) Die wesentlichen Annahmen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Produktionsrate von Beta Hunt auf 2,0 Mtpa im Jahr 2024 beinhalten die Hinzufügung eines zweiten, parallel zum Erzkörper verlaufenden Abstiegssystems, die Belüftung und andere Infrastruktur, die zur Unterstützung dieser Bereiche erforderlich ist, sowie einen erweiterten Fuhrpark. Die oben angeführten Investitionsbeträge, die das Unternehmen voraussichtlich mit dem Kassenbestand und dem Cashflow aus dem Betrieb finanzieren wird, beinhalten das Kapital, das in den entsprechenden Zeiträumen zur Finanzierung dieser Produktionserweiterung erforderlich ist. Weitere Einzelheiten zu dieser Expansion finden Sie weiter unten.

(4) Die Prognosen des Unternehmens gehen von den angestrebten Abbauraten und -kosten, der Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung und Zubehör, dem rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen, der Verfügbarkeit von Barmitteln für Kapitalinvestitionen aus dem Barguthaben, dem Cashflow aus dem Betrieb oder aus einer Fremdfinanzierungsquelle zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen, dem Ausbleiben bedeutender Ereignisse, die sich auf den Betrieb auswirken, wie COVID-19, einem Nickelpreis von 16.000 US$ pro Tonne sowie einem Wechselkurs von 0,78 A$ zu US$ und 0,91 A$ zu C$ aus. Die Annahmen, die für die Erstellung der Prognosen verwendet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten abweichen. Siehe unten „Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen“.

(5) Die Explorationsausgaben beinhalten Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Infill-Bohrungen für die Umwandlung von Mineralressourcen, Investitionsausgaben für Erweiterungsbohrungen außerhalb bestehender Mineralressourcen und als Aufwand verbuchte Exploration. Die Explorationsausgaben umfassen auch die Investitionsausgaben für die Erschließung von Explorationsstollen.

(6) Die Investitionsausgaben schließen die aktivierten Abschreibungen aus.

(7) Die AISC-Richtlinie umfasst allgemeine und administrative Kosten und schließt Ausgaben für aktienbasierte Vergütungen aus.

(8) Siehe „Nicht-IFRS-Kennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung, Karoras MD&A für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021.

Der Wachstumsplan wird durch eine Ausweitung der Produktion der Untertagemine Beta Hunt auf 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr bis 2024 vorangetrieben, gegenüber 886.000 Tonnen im Jahr 2021. Die gesteigerte Produktion von Beta Hunt wird durch Erz aus Spargos und HGO Central ergänzt werden. Die erhöhte Tonnage wird in der Higginsville-Mühle verarbeitet, die bis 2024 (Phase II) auf eine Kapazität von 2,5 Mtpa erweitert werden soll. Diese Phase-II-Erweiterung folgt auf die jüngste Phase-I-Erweiterung auf 1,6 Mtpa (1,4 Mtpa).

Exploration und Ressourcenbestimmung Bohrungen

Bei Beta Hunt wurden im vierten Quartal fast 10.000 Meter an Explorations- und Ressourcenerschließungsbohrungen durchgeführt. Die Bohrungen in diesem Quartal konzentrierten sich auf 1) Erweiterungs- und Infill-Bohrungen vom Untergrund aus, die darauf abzielten, die westlichen Flanken entlang des nördlichen und südlichen Randes der aktuellen Mineralressource zu erweitern und aufzuwerten; 2) Erweiterungsbohrungen von der Oberfläche aus, die auf die Zone A North abzielten; 3) Nickelbohrungen, die darauf abzielten, die Streichausdehnung des 50C Gamma Blocks zu umreißen und die parallele 10C Nickel-Mineralressource aufzuwerten; und 4) Goldexplorationsbohrungen, die auf neue und parallele goldmineralisierte Systeme in den Blöcken Hunt, Beta und Gamma abzielten (siehe Abbildung 1 für Standortangaben).

Die Bohrungen bei Beta Hunt sind in erster Linie darauf ausgerichtet, den mehrjährigen Wachstumsplan von Karora zu unterstützen, und liefern weiterhin gute Ergebnisse mit dem Ziel, die goldmineralisierten Scherzonen aufzuwerten und zu erweitern. Die Ergebnisse sollen in eine für Anfang 2022 geplante Aktualisierung der Goldmineralressourcen einfließen. Im Hinblick auf Nickel haben die Bohrungen bei der Nickelentdeckung 50C im Gamma Block die Streichlänge auf über 200 Meter und eine Mächtigkeit von bis zu 120 Metern in nur 10 Monaten seit der Entdeckungsbohrung erweitert, wobei der große Vorteil der umfangreichen Infrastruktur bei Beta Hunt genutzt wurde. Die Nickelentdeckung 50C bleibt in südöstlicher Richtung über eine potenzielle Streichlänge von bis zu 2,6 Kilometern offen, einschließlich eines historischen Wertes von 11,1 % Ni auf 9,5 Metern, der sich 1 Kilometer südöstlich des Entdeckungslochs befindet. Eine aktualisierte Nickel-Mineralressource, die die 50C-Entdeckung, die 30C-Entdeckung und die 10C-Upgrade und -Erweiterung einschließt, wird voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2022 abgeschlossen sein.

Abbildung 1: Planansicht von Beta Hunt mit den jüngsten Bohrspuren und bedeutenden Goldabschnitten

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64693/14032022_DE_KRRQ4FinancialFINALde.001.png

Bei Higginsville betrugen die Bohrungen zur Ressourcendefinition im vierten Quartal 2021 insgesamt 16.334 Meter und für das gesamte Jahr beliefen sich die Explorations- und Ressourcendefinitionsbohrungen auf insgesamt 79.408 Meter. Bei den Bohrungen waren im Quartal bis zu fünf Bohrgeräte gleichzeitig im Einsatz.

Die Bohrprogramme zur Ressourcendefinition bei HGO wurden durchgeführt, um die Ziele für die Lebensdauer der aktiven Minen Two Boys, Aquarius und Hidden Secret zu unterstützen. Die Bohrungen konzentrierten sich auf Erweiterungen und Upgrades der Lagerstätten Two Boys und Aquarius sowie auf Erweiterungen der Mineralressourcen im Tagebau Hidden Secret und im Tagebau Mousehollow.

Finanzielle Höhepunkte

Tabelle 3 – Finanzielle Höhepunkte 2021

(in Tausend Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie)

Drei Monate zumGanzes Jahr

Jahresende

Für die Zeiträume bis zum 31. 2021 2020 2021 2020

Dezember,

Einnahmen $66,972$69,349$264,18$239,136

6

Produktions- und Verarbeitungs32,514 27,787 121,893108,880

kosten

Ergebnis vor Ertragsteuern1 9,523 26,799 46,064 95,133

Reingewinn 6,112 42,906 27,467 88,130

Nettoergebnis je Aktie – unver0.04 0.30 0.18 0.63

wässert

Nettoergebnis je Aktie – verwä0.04 0.28 0.18 0.61

ssert

Bereinigtes EBITDA1,2 25,048 31,654 104,28096,040

Bereinigtes EBITDA je Aktie – 0.16 0.22 0.70 0.69

unverwässert

1,2

Bereinigtes Ergebnis1 12,042 38,950 48,639 72,125

Bereinigtes Ergebnis je Aktie 0.08 0.27 0.33 0.52

–

unverwässert

1

Cashflow aus der 33,515 37,956 106,46094,398

betrieblichen

Tätigkeit

Barinvestitionen in (25,791(19,985(92,016(46,305)

Sachanlagen und Anteile an ) ) )

Mineralgrundstücken

1. Nicht-IFRS: Die Definition und Überleitung dieser Kennzahlen sind im Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen dieser Pressemitteilung und in der MD&A von Karora vom 14. März 2022 enthalten.

2. Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen („EBITDA“).

Für das Jahr, das am 31. Dezember 2021 endete, erwirtschaftete Karora Einnahmen in Höhe von 264,2 Mio. $, verglichen mit Einnahmen in Höhe von 239,1 Mio. $ im Jahr 2020. Der Anstieg der Einnahmen im Jahr 2021 war das Ergebnis höherer verkaufter Goldunzen und höherer durchschnittlicher realisierter Preise für verkaufte Unzen, die um 15 % bzw. 21 % stiegen.

Der Umsatz für das vierte Quartal 2021 betrug 67,0 Mio. USD. Im Vergleichszeitraum 2020 erwirtschaftete Karora einen Umsatz von 69,3 Mio. $. Der leichte Rückgang des Umsatzes im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie auf die um 4 % niedrigeren durchschnittlich realisierten Preise für die verkauften Unzen im vierten Quartal 2021 im Vergleich zum vierten Quartal 2020 zurückzuführen.

Der Nettogewinn für das Jahr 2021 belief sich auf 27,5 Millionen US-Dollar oder 0,18 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 88,1 Millionen US-Dollar oder 0,63 US-Dollar pro Aktie für den Vergleichszeitraum 2020. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie auf die im Jahr 2020 verbuchte Wertminderung von Sachanlagen in Höhe von 36,1 Mio. US-Dollar sowie auf eine steuerliche Umstrukturierungsrückerstattung im australischen Betrieb in Höhe von 26,1 Mio. US-Dollar im Vergleichszeitraum 2020 zurückzuführen.

Der Nettogewinn für das vierte Quartal 2021 belief sich auf 6,1 Millionen US-Dollar oder 0,04 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 42,9 Millionen US-Dollar oder 0,30 US-Dollar pro Aktie im Vergleichszeitraum 2020, was einem Rückgang von 36,1 Millionen US-Dollar entspricht. Der Rückgang war hauptsächlich auf einen Rückgang des Betriebsergebnisses in Höhe von 8,1 Mio. US-Dollar sowie auf eine steuerliche Restrukturierungsrückerstattung im australischen Betrieb in Höhe von 26,1 Mio. US-Dollar im Vergleichszeitraum 2020 zurückzuführen.

Der bereinigte Nettogewinn1 für das Jahr 2021 beträgt 48,6 Millionen US-Dollar oder 0,33 US-Dollar pro Aktie. Im Vergleich zu 72,1 Mio. US-Dollar oder 0,52 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2020. Der bereinigte Nettogewinn1 für das vierte Quartal belief sich auf 12,0 Mio. US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 39,0 Mio. US-Dollar bzw. 0,27 US-Dollar pro Aktie im Vergleichszeitraum des Jahres 2020.

Das bereinigte EBITDA1 für das Jahr 2021 betrug 104,3 Millionen US-Dollar oder 0,70 US-Dollar pro Aktie, ein Anstieg um 8,3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 96,0 Millionen US-Dollar oder 0,69 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2020. Das bereinigte EBITDA1 für das vierte Quartal 2021 betrug 25,0 Mio. $ oder 0,16 $ pro Aktie, 6,7 Mio. $ weniger als im vierten Quartal 2020 (31,7 Mio. $ oder 0,22 $ pro Aktie).

1. Nicht-IFRS: Die Definition und Überleitung dieser Kennzahlen sind im Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen dieser Pressemitteilung und in der MD&A von Karora vom 14. März 2022 enthalten.

Tabelle 4 – Höhepunkte der Finanzlage von Karora

(in Tausenden von Dollar):

Für den Zeitraum bis 31. Dezember 31. Dezember 2020

2021

Zahlungsmittel und 91,005 79,695

Zahlungsmitteläquivalent64,447 56,835

e 300,680 239,044

436,333 350,099

Betriebskapital1 184,968 142,895

PP&E & MPI 251,365

Gesamtvermögen

Verbindlichkeiten insgesa 207,204

mt

Eigenkapital

1 Das Betriebskapital ist ein Maß für das Umlaufvermögen (einschließlich Barmittel und Barmitteläquivalente) abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Der Kassenbestand von Karora erhöhte sich zum 31. Dezember 2021 auf 91,0 Mio. $, was einem Anstieg von 11,3 Mio. $ gegenüber dem 31. Dezember 2020 entspricht. Das Betriebskapital von Karora betrug zum 31. Dezember 2021 64,4 Mio. $.

Eine vollständige Darstellung der Finanzergebnisse finden Sie in Karoras MD&A und den geprüften Konzernabschlüssen für die Jahre bis zum 31. Dezember 2021 und 2020.

Telefonkonferenz / Webcast

Karora wird heute ab 10:00 Uhr (Eastern Time) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten. Eine Kopie der begleitenden Präsentation kann auf der Karora-Website unter www.karoraresources.com abgerufen werden.

Informationen zur Live-Telefonkonferenz und zum Webcast-Zugang:

Nordamerikanische Anrufer wählen bitte: 1-888-664-6392

Lokale und internationale Anrufer wählen bitte: 647-764-8659

Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird auf der Website von Cision verfügbar sein:

Webcast-Link (produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1532514&tp_key=a7ec892a2f )

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz kann über den Webcast-Link oder für einen Zeitraum von einer Woche ab ca. 13:00 Uhr (Eastern Time) am 14. März 2022 über die folgenden Einwahlnummern abgerufen werden:

Nordamerikanische Anrufer wählen bitte: 1-888-390-0541; Vorwahl: 834178 #

Lokale und internationale Anrufer wählen bitte: 416-764-8677; Vorwahl: 834178 #

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf Cash-Betriebskosten, Cash-Betriebskosten pro Unze, All-in-Sustaining-Kosten, EBITDA, bereinigtes EBITDA und bereinigtes EBITDA pro Aktie, bereinigte Gewinne, bereinigte Gewinne pro Aktie und Betriebskapital, bei denen es sich nicht um nach IFRS anerkannte Kennzahlen handelt. Solche Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Das Management verwendet diese Kennzahlen intern. Die Verwendung dieser Kennzahlen ermöglicht es dem Management, Leistungstrends besser zu beurteilen. Die Geschäftsleitung ist sich bewusst, dass eine Reihe von Investoren und anderen Personen, die die Leistung des Unternehmens verfolgen, die Leistung auf diese Weise bewerten. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen die Leistung des Unternehmens besser widerspiegeln und einen besseren Hinweis auf die erwartete Leistung in zukünftigen Zeiträumen geben. Diese Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

Im November 2018 veröffentlichte das World Gold Council („WGC“) seine Richtlinien für die Berichterstattung über nachhaltige Gesamtkosten und Gesamtkosten. Das WGC ist eine Marktentwicklungsorganisation für die Goldindustrie und ist ein Verband, dessen Mitglieder führende Goldminenunternehmen sind. Obwohl das WGC keine Regulierungsorganisation der Bergbauindustrie ist, arbeitete es bei der Entwicklung dieser Non-IFRS-Kennzahlen eng mit seinen Mitgliedsunternehmen zusammen. Die Anwendung der All-in Sustaining Cost- und All-in-Cost-Kennzahlen ist freiwillig und nicht notwendigerweise Standard, weshalb diese vom Unternehmen präsentierten Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar sind.

In den folgenden Tabellen werden diese Non-IFRS-Kennzahlen auf die am direktesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen übergeleitet:

Bergbauarbeiten

Cash-Betriebs- und All-in Sustaining-Kosten

Das Unternehmen verwendet diese Kennzahlen intern, um die zugrunde liegende Betriebsleistung der australischen Betriebe zu bewerten. Das Management ist der Ansicht, dass die Bereitstellung von Daten zu den Cash-Betriebskosten dem Leser eine bessere Bewertung der Ergebnisse der zugrunde liegenden Tätigkeiten ermöglicht.

Australische Bergbauunternehmen

Konsolidierte Bergbauaktivitäten

Drei Monate perAbgeschlossene

Ende Jahre,

,

Für die Zeiträume bis zum 31. 2021 2020 2021 2020

Dezember,

Produktions- und Verarbeitungsk$38,855$34,361$146,94$135,06

osten 1 0

Lizenzgebühren: Regierung von W1,780 1,738 6,547 5,541

estaustralien

Ausgaben für Lizenzgebühren: So1,876 2,635 9,871 11,266

nstige

Kredite für Nebenerzeugnisse (1,357)(1,466)(7,728)(3,671)

Einstellung 1 (6,341)(6,574)(25,048(26,180

) )

Betriebskosten (C$) $34,813$30,694$130,58$122,01

3 6

Allgemeiner und 2,503 1,954 8,302 6,084

administrativer Aufwand –

Australien

2,3

Nachhaltige Investitionsausgabe422 549 5,215 7,247

n

Nachhaltige Gesamtkosten (C$) $37,738$33,197$144,10$135,34

0 7

Durchschnittlicher Wechselkurs 0.79 0.77 0.80 0.76

(C$1 –

US$1)

Betriebskosten (US$) $27,623$23,556$104,18$91,272

6

Nachhaltige Gesamtkosten (US$) $29,944$25,477$114,99$101,20

5 4

Betriebskosten (A$) $37,910$32,231$138,84$132,14

0 5

Nachhaltige Gesamtkosten (A$) $41,096$34,859$153,18$146,70

2 9

Verkaufte Unzen Gold 28,734 27,933 113,62898,656

Cash-Betriebskosten pro $961 $843 $917 $925

verkaufter Unze

(US$)

Nachhaltige Gesamtkosten pro $1,042 $912 $1,012 $1,026

verkaufter Unze

(US$)

Cash-Betriebskosten pro $1,319 $1,154 $1,222 $1,339

verkaufter Unze

(A$)

Nachhaltige Gesamtkosten pro $1,430 $1,248 $1,348 $1,487

verkaufter Unze

(A$)

1. Negative Anpassung für konzerninterne Mauttransaktionen

2. G&A-Kosten wurden durch F&E- und Due-Diligence-Kosten reduziert

3. G&A: Aktienbasierte Vergütungen wurden bei der Berechnung der AISC ausgeschlossen

Beta Hunt Mine

Drei Monat per Beendete Jahre,

Ende

,

Für die Zeiträume bis zum 31. 2021 2020 2021 2020

Dezember,

Produktions- und Verarbeitungsk$18,027$17,878$76,660$73,236

osten

Lizenzgebühren: Regierung von W1,013 1,190 4,704 3,927

estaustralien

Ausgaben für Lizenzgebühren: So1,764 2,253 9,178 9,531

nstige

Kredite für Nebenerzeugnisse (1,320)(1,466)(7,630)(3,577)

Betriebskosten ($) $19,484$19,855$82,912$83,117

Durchschnittlicher Wechselkurs 0.79 0.77 0.79 0.75

(C$1 –

US$1)

Betriebskosten (US$) $15,460$15,238$66,176$62,117

Betriebskosten (A$) $21,218$20,848$70,752$90,072

Verkaufte Unzen Gold 16,372 18,234 78,810 65,838

Cash-Betriebskosten pro $944 $836 $840 $943

verkaufter Unze

(US$)

Cash-Betriebskosten pro $1,296 $1,143 $1,117 $1,368

verkaufter Unze

(A$)

Bergwerk Higginsville

Drei Monate sBeendete Jahre

ind ,

vorbei,

Für die Zeiträume bis zum 31. 2021 2020 2021 2020

Dezember,

Produktions- und Verarbeitungskost$20,82$16,48$70,28$61,824

en 8 3 1

Lizenzgebühren: Regierung von West767 548 1,843 1,614

australien

Ausgaben für Lizenzgebühren: Sonst112 382 693 1,735

ige

Kredite für Nebenerzeugnisse (37) – (98) (94)

Einstellung1 (6,341(6,574(25,04(26,180

) ) 8) )

Betriebskosten ($) $15,32$10,83$47,67$38,899

8 9 1

Durchschnittlicher Wechselkurs (C$0.79 0.77 0.80 0.75

1 –

US$1)

Betriebskosten (US$) $12,16$8,318$38,01$29,092

2 0

Betriebskosten (A$) $13,19$11,38$50,84$42,073

1 3 7

Verkaufte Unzen Gold 12,3629,698 34,81832,818

Cash-Betriebskosten pro $984 $858 $1,092$886

verkaufter Unze

(US$)

Cash-Betriebskosten pro $1,350$1,174$1,460$1,282

verkaufter Unze

(A$)

1. Negative Anpassung für konzerninterne Mauttransaktionen

Konsolidierte vierteljährliche Bergb

auaktivitäten

Für die letzten drei Monate, 31. 30. 30. 31. 31.

Dezemb Septem Juni März Dezemb

er ber 2021 2021 er

2021 2021 2020

Produktions- und Verarbeitung$38,855$36,149$35,860$36,077$34,361

skosten

Lizenzgebühren: Regierung von1,780 1,679 1,700 1,388 1,738

Westaustralien

Ausgaben für Lizenzgebühren: 1,876 2,972 2,656 2,367 2,635

Sonstige

Kredite für Nebenerzeugnisse (1,357)(2,821)(1,294)(2,256)(1,466)

Einstellung1 (6,341)(5,641)(6,290)(6,776)(6,574)

Betriebskosten ($) $34,813$32,338$32,632$30,800$30,694

Allgemeine und Verwaltungskos2,503 1,916 2,762 1,121 1,954

ten

– Australien3

Nachhaltige Investitionsausga422 994 1,791 2,008 549

ben

Nachhaltige Gesamtkosten ($) $37,738$35,248$37,185$33,929$33,197

Durchschnittlicher Wechselkur0.79 0.79 0.81 0.79 0.77

s

(C$1 – US$1)

Betriebskosten (US$) $27,623$25,665$26,569$24,329$23,556

Nachhaltige Gesamtkosten (US$$29,944$27,975$30,276$26,800$25,477

)

Betriebskosten (A$) $37,910$34,941$34,502$31,487$32,231

Nachhaltige Gesamtkosten (A$)$41,096$38,085$39,316$34,686$34,859

Verkaufte Unzen Gold 28,734 28,935 30,412 25,547 27,933

Cash-Betriebskosten pro $961 $887 $874 $952 $843

verkaufter Unze

(US$)

Nachhaltige Gesamtkosten pro $1,042 $967 $996 $1,049 $912

verkaufter Unze

(US$)

Cash-Betriebskosten pro $1,319 $1,208 $1,134 $1,233 $1,154

verkaufter Unze

(A$)

2

Nachhaltige Gesamtkosten pro $1,430 $1,316 $1,293 $1,358 $1,248

verkaufter Unze

(A$)

2

1. Negative Anpassung für konzerninterne Mauttransaktionen.

2. Vierteljährliche Kosten in funktionaler Währung.

3. G&A: Aktienbasierte Vergütungen wurden bei der Berechnung der AISC ausgeschlossen

Bereinigtes EBITDA, bereinigter Gewinn und Betriebskapital

Das Management ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA und der bereinigte Gewinn wertvolle Indikatoren für die Fähigkeit des Unternehmens sind, operative Cashflows zu generieren, um den Bedarf an Betriebskapital zu decken, Schulden zu bedienen und Explorations- und Evaluierungs- sowie Investitionsausgaben zu finanzieren. Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Gewinn schließen die Auswirkungen bestimmter Posten aus und sind daher nicht unbedingt ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit gemäß IFRS. Andere Unternehmen berechnen das bereinigte EBITDA und den bereinigten Gewinn möglicherweise anders.

Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, bei der die folgenden Posten vom Gesamtergebnis ausgeschlossen sind: Ertragsteueraufwand (-erstattung), Zinsaufwand und andere finanzierungsbezogene Kosten, Abschreibungen, nicht zahlungswirksame sonstige Aufwendungen, netto, nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwendungen und -auflösungen, nicht zahlungswirksamer Anteil aktienbasierter Zahlungen, Akquisitionskosten, Derivate und Wechselkursverluste sowie Nachhaltigkeitsinitiativen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64693/14032022_DE_KRRQ4FinancialFINALde.002.png

1. Hauptsächlich einmalige Posten, die sich nicht auf den Cashflow auswirken.

2. Nicht-operativer Charakter, der keine Auswirkungen auf den Cashflow hat.

3. Hauptsächlich im Zusammenhang mit konzerninternen Darlehen, bei denen der Verlust nicht realisiert ist.

4. Vor allem im Zusammenhang mit einmaligen Umweltinitiativen.

5. Überarbeitet, um der Darstellung des laufenden Jahres zu entsprechen.

Das bereinigte Ergebnis ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die folgende Posten aus dem Gesamtergebnis ausschließt: nicht zahlungswirksamer Anteil der aktienbasierten Vergütung, Neubewertung von Wertpapieren, Derivate und Wechselkursverluste, steuerliche Auswirkungen von Anpassungen und Nachhaltigkeitsinitiativen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64693/14032022_DE_KRRQ4FinancialFINALde.003.png

1. Hauptsächlich einmalige Posten, die sich nicht auf den Cashflow auswirken.

2. Nicht-operativer Charakter, der keine Auswirkungen auf den Cashflow hat.

3. Hauptsächlich im Zusammenhang mit konzerninternen Darlehen, bei denen der Verlust nicht realisiert ist.

4. Vor allem im Zusammenhang mit einmaligen Umweltinitiativen.

Das Betriebskapital errechnet sich aus dem Umlaufvermögen (einschließlich der liquiden Mittel) abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64693/14032022_DE_KRRQ4FinancialFINALde.004.png

Konformitätserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Devlin, FAusIMM, Group Geologist, Karora Resources Inc. geprüft und genehmigt, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101.

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich darauf, die Goldproduktion bis 2024 auf 200.000 Unzen im Vergleich zu 2020 zu verdoppeln und die Kosten in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations („HGO“) in Westaustralien zu senken. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die bis 2024 auf eine geplante Kapazität von 2,5 Mtpa erweitert werden soll und von Karoras unterirdischen Minen Beta Hunt und Higginsville gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherben, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche Gold-Mineralressource und -Reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, dessen Abbau voraussichtlich 2021 beginnen wird. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karoras Engagement für die Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich der Liquidität und der Kapitalressourcen von Karora, der Produktionsprognosen und des Potenzials der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville, des Projekts Aquarius und des Goldprojekts Spargos, des Beginns des Abbaus auf dem Goldprojekt Spargos und des Abschlusses der Ressourcenschätzung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan

Direktor, Investor Relations

T: (416) 363-0649

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Karora Resources Inc.

Tim Hollaar

141 Adelaide Street West, Suite 1608

M5H 3L5 Toronto, ON

Kanada

email : thollaar@karoraresources.com

Pressekontakt:

Karora Resources Inc.

Tim Hollaar

141 Adelaide Street West, Suite 1608

M5H 3L5 Toronto, ON

email : thollaar@karoraresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



