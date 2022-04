Karora gibt aktualisierte konsolidierte Goldmineralressource bekannt, die durch die erste Goldressource für die Zone Larkin bei Beta Hunt hervorgehoben wird und die konsolidierte Mineralressource beläuft sich jetzt auf …

Karora gibt aktualisierte konsolidierte Goldmineralressource bekannt, die durch die erste Goldressource für die Zone Larkin bei Beta Hunt hervorgehoben wird und die konsolidierte Mineralressource beläuft sich jetzt auf 2,71 Millionen gemessene und angezeigte Unzen Gold und 1,21 Millionen abgeleitete Unzen Gold

Höhepunkte:

– Die gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von Beta Hunt stiegen um 7% auf 1,12 Millionen Unzen Gold und die abgeleiteten Mineralressourcen um 46% auf 786.000 Unzen Gold

– Zu den wichtigsten Neuerungen von Beta Hunt gehören:

o Erste Larkin-Mineralressource bestehend aus gemessenen und angezeigten 1,44 Millionen Tonnen @ 2,6 g/t für 119.000 Unzen und abgeleiteten 2,17 Millionen Tonnen @ 2,3 g/t für 162.000 Unzen Gold

– Auf konsolidierter Basis stiegen die gemessenen und angezeigten Goldressourcen von Karora um 8 % auf 2,71 Millionen Unzen nach Abzug der bergbaulichen Abnutzung.

– Auf konsolidierter Basis stiegen die abgeleiteten Goldmineralressourcen von Karora um 43% auf 1,21 Millionen Unzen.

– Die erweiterte Mineralressource unterstützt den Wachstumsplan von Karora, die Produktion bis 2024 auf 185.000 bis 205.000 Unzen pro Jahr zu steigern.

TORONTO, 7. April 2022 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF) („Karora“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass seine konsolidierten gemessenen und angezeigten („M&I“) Goldmineralressourcen, abzüglich der Erschöpfungen, um 8 % und die konsolidierten abgeleiteten Mineralressourcen um 43 % gestiegen sind. Die Aktualisierung wird durch die Hinzufügung der ersten Mineralressource der Zone Larkin bei Beta Hunt hervorgehoben, die 1,44 Millionen Tonnen @ 2,6 g/t für 119.000 Unzen in der M&I-Kategorie und 2,17 Millionen Tonnen @ 2,3 g/t für 162.000 Unzen in der abgeleiteten Kategorie beitrug.

Paul Andre Huet, Chairman & CEO, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, eine robuste Steigerung unserer konsolidierten Goldmineralressourcen in der Kategorie M&I auf über 2,7 Millionen Unzen und in der Kategorie Inferred auf über 1,2 Millionen Unzen bekannt geben zu können (abzüglich der bergbaubedingten Erschöpfung).

Insbesondere die Aufnahme der ersten Mineralressource für die Zone Larkin bei Beta ist aufregend, da sie zeigt, wie schnell wir in der Lage waren, von der ersten Entdeckung der Zone, die im September 2020 bekannt gegeben wurde (siehe Karora-Pressemitteilung vom 10. September 2020), zur Entwicklung unserer ersten Mineralressource von 119.000 Unzen in der Kategorie M&I und weiteren 162.000 Unzen in der Kategorie Inferred überzugehen. Die Zone Larkin wurde auf einer Streichlänge von über 1.000 Metern und in einer Tiefe von 150 Metern abgegrenzt und ist entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin offen, was beträchtliches Potenzial für weitere Erweiterungen bietet, während unser Bohrprogramm bei Beta Hunt fortgesetzt wird. Unsere Fähigkeit, neue Entdeckungen bei Beta Hunt rasch umzuwandeln, verheißt Gutes für künftige Mineralressourcen-Updates, da wir bei unseren anderen jüngsten Entdeckungen bei der Mine – der Fletcher Shear Zone und dem Gamma Block – weiterhin bohren.

Unser Erfolg bei der Erweiterung der Mineralressource Beta Hunt ist ein entscheidender Bestandteil unseres Wachstumsplans, mit dem wir die Produktion bis 2024 auf die von uns angestrebte Spanne von 185.000 bis 205.000 Unzen jährlich steigern wollen. Ungefähr 80 % unserer Mühlenbeschickung wird von unserer Vorzeigemine Beta Hunt stammen, sobald der Betrieb gemäß dem in unserem Wachstumsplan dargelegten Zeitplan vollständig erweitert wurde.“

Zusammenfassung der Goldmineralressourcen

Tabelle 1: Konsolidierte Goldmineralressourcen zum 31. Januar 2022

Jan-2022Gemessen Angezeigt Gemessen & angAbgeleitet

ezeigt

Minerali

sche

Ressour

ce

Kt g/tKozKt g/tKoz Kt g/tKoz Kt g/tKoz

Beta-Hun628 2.346 12,582.71,07913,212.61,1249,4262.6786

t 3 0

Higginsv15,441.365716,261.8930 31,711.61,5876,3722.1428

ille 9 2 1

Insgesam16,071.570328,842.12,00944,921.92,71215,792.51,214

t 7 5 1 8

Anmerkung: Siehe die detaillierten Fußnoten unten

Die aktualisierte konsolidierte gemessene und angezeigte („M &I“) Goldmineralressource beläuft sich auf insgesamt 2,71 Millionen Unzen, was einer Steigerung von 8 % gegenüber der Schätzung vom 30. September 2020 entspricht. Die aktualisierte konsolidierte abgeleitete Goldmineralressource beläuft sich nun auf insgesamt 1,21 Millionen Unzen, was einer Steigerung von 43 % entspricht. Das Ergebnis setzt den Trend zur Erhöhung der Mineralressourcen (Abbildung 1) zur Unterstützung des Wachstumsplans des Unternehmens fort (siehe Karora-Pressemitteilung vom 28. Juni 2021). Hauptverantwortlich für den Anstieg der Mineralressourcen sind die Zone Larkin bei Beta Hunt und die Lagerstätte Spargos bei Higginsville, die beide weiter unten beschrieben werden:

– Die erste Mineralressource von Larkin umfasst gemessene und angezeigte 1,44 Millionen Tonnen mit 2,6 g/t für 119.000 Unzen und abgeleitete 2,17 Millionen Tonnen mit 2,3 g/t für 162.000 Unzen Gold

– Die Mineralressource Spargos Reward umfasst gemessene und angezeigte 1,01 Millionen Tonnen @ 3,0 g/t für 105.000 Unzen und abgeleitete 0,40 Millionen Tonnen @ 3,5 g/t für 45.000 Unzen Gold, die der konsolidierten Mineralressource hinzugefügt wurden (zuvor in der Karora-Pressemitteilung vom 28. Juni 2021 gemeldet).

Abbildung 1: Karora Resources Gold – Zeitleiste der Mineralressourcen, 2016 bis 2022

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65181/08042022_DE_Karora_ Resource_Updatede.001.png

Beta-Hunt

Zusammenfassung

Tabelle 2: Beta Hunt Gold Mineralressourcen zum 31. Januar 2022

Jan Gemessen Angezeigt Gemessen & angAbgeleitet

2022 ezeigt

Mineral

ische

Ressou

rce

Kt g/tKozKt g/t Koz Kt g/tKoz Kt g/tKoz

Western3152.425 8,446 2.8 747 8,7622.7772 4,9592.7437

Flank

s

A Zone 3122.121 2,696 2.5 212 3,0082.4233 2,2972.5187

Larkin-0 0 0 1,441 2.6 119 1,4412.6119 2,1702.3162

Zone

Insgesa6282.346 12,5832.7 1,07913,212.61,1249,4262.6786

mt 0

Anmerkung: Siehe die detaillierten Fußnoten unten

Die Explorations- und Ressourcendefinitionsaktivitäten bei Beta Hunt konzentrierten sich im Jahr 2021 auf die neu entdeckte Zone Larkin sowie auf Infill- und Erweiterungsbohrungen in der Zone A und den Western Flanks.

Die Zone Larkin wurde Ende 2020 im Rahmen eines Bohrprogramms entdeckt, das auf den Nickeltrog 30C abzielte, der direkt über der Goldmineralisierung liegt. Die Zone Larkin ist die erste Goldmineralressource von Karora südlich der Alpha Island Fault (AIF) und wird als südliche, verwerfungsbedingte Erweiterung der Western Flanks interpretiert. Die Zone Larkin ist entlang des Streichs in Richtung Süden und neigungsabwärts weiterhin offen.

Die Bohrungen in der Zone A erprobten sowohl die nördlichen einfallenden als auch die einfallenden Erweiterungen der Mineralressource September 2020. Die Bohrungen an den westlichen Flanken, sowohl entlang des Streichens als auch neigungsabwärts, aktualisierten und erweiterten sowohl die nördlichen als auch die südlichen Ränder der abgeleiteten Mineralressource von September 2020. Sowohl die Zone A als auch die Western Flanks sind neigungsabwärts weiterhin offen, wobei die Zone A in Richtung Norden weiterhin offen ist.

Durch gezielte Bohrungen bei Beta Hunt wird der Bestand an Goldmineralressourcen weiter ausgebaut, um den Wachstumsplan von Karora zu unterstützen, der eine Erweiterung der Minenproduktion von Beta Hunt auf 2,0 Mtpa bis 2024 vorsieht. Am 31. Januar 2022 beliefen sich die gemessenen und angezeigten Mineralressourcen auf insgesamt 13,21 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,6 g/t für 1.124.000 Unzen, was einer Steigerung von 69.000 Unzen oder 7 % gegenüber der Schätzung der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen für 2020 entspricht. Am 31. Januar 2022 beliefen sich die abgeleiteten Mineralressourcen auf insgesamt 9,43 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,6 g/t für 786.000 Unzen, was einer Steigerung von 249.000 Unzen bzw. 46 % im Vergleich zur Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen von 2020 entspricht. Die neue Mineralressource beinhaltet Aktualisierungen sowohl der Zone A als auch der Western Flanks, wobei der Großteil der erhöhten Ressourcen auf die Hinzufügung der Zone Larkin zurückzuführen ist, die 11 % (119.000 Unzen) der gemessenen und angezeigten Mineralressource von Beta Hunt und 21 % (162.000 Unzen) der abgeleiteten Mineralressource ausmacht. Die Schätzung der Mineralressource Beta Hunt ist abzüglich der Minenproduktionserschöpfung von 1,16 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,9 g/t für 108.000 Unzen im Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 31. Januar 2022.

Im Jahr 2022 werden die Bohrungen bei Beta Hunt weiterhin die Ressourcen der Western Flanks, der Zone A und der neuen Zone Larkin erweitern und aufwerten. Darüber hinaus werden die Explorationsbohrungen die Kontinuität der Fletcher-Zone entlang des Streichs erproben, parallele mineralisierte Zonen zur Larkin-Zone im Beta-Block anpeilen sowie eine neue Mineralisierung im Gamma-Block identifizieren.

Larkin-Zone

Die erste Gold-Mineralressource aller Zeiten wurde für die Zone Larkin abgeschlossen (siehe Tabelle 2) und umfasst gemessene und angezeigte 1,44 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,6 g/t (119.000 Unzen) sowie abgeleitete 2,17 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,3 g/t (162.000 Unzen). Die Mineralressource befindet sich südlich der Alpha Island Fault (AIF) im Beta Block und stellt die erste Ressource von Karora südlich dieser Verwerfung dar. Die Zone Larkin wird als die südliche Erweiterung der Lagerstätte Western Flanks interpretiert.

Abbildung 2(A): Beta Hunt Goldressourcenplan mit Hervorhebung des Standorts der neuen Mineralressourcen der Zone Larkin e; Abbildung 2A: Querschnitt durch die zentrale Zone Larkin mit Darstellung des Ressourcenblockmodells und der Goldgehalte

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65181/08042022_DE_Karora_ Resource_Updatede.002.png

Die Mineralressource Larkin umfasst sowohl historische Nickelbohrungen als auch neuere Bohrungen, die auf die Zone Larkin und die darüber liegende Nickelmineralressource 30C abzielen (siehe Karoras technischen Bericht vom 1. Februar 2021 unter www.sedar.com). In den Jahren 2020 und 2021 schloss Karora 126 Explorations- und Ressourcendefinitionsbohrungen auf insgesamt 16.504 Metern ab, um sowohl die Gold- als auch die Nickelmineralisierung im Beta Block zu definieren. Die erste Mineralressource von Larkin umfasst die Ergebnisse von 286 Bohrungen.

Die Goldmineralisierung in der Zone Larkin befindet sich im Lunnon-Basalt unterhalb des Nickeltrogs 30C und umfasst eine Reihe von mineralisierten, gescherten, geäderten und veränderten Zonen, die steil nach Westen abfallen und in Richtung Nordnordwesten verlaufen. Eine Ausnahme bildet eine westliche mineralisierte Fußwand, die im Gegensatz zum allgemeinen Trend der Beta-Hunt-Mineralisierung in Richtung West-Nordwest abfällt. Die Mächtigkeit der mineralisierten Linsen variiert zwischen 1 und 15 Metern Breite. Die Zone Larkin ist über eine Streichlänge von etwa 1,1 Kilometern mineralisiert, wobei der nördliche Teil den höheren Gehalt und die größere Mächtigkeit in mehreren Linsen aufweist.

Die mineralisierten Zonen stehen in Zusammenhang mit Scherungen, Biotit-Pyrit-Alteration, Albit-Alteration und Quarzgängen und folgen im Großen und Ganzen den nickelmineralisierten Trögen an der Oberseite des Basalts. Am nördlichen Ende der Zone Larkin gibt es bis zu acht subparallele goldmineralisierte Zonen, die unterhalb der Nickelmineralisierung interpretiert werden. Die Mineralisierung fällt im Allgemeinen steil nach Westen ab, wobei in der Nähe des Kontakts zwischen Basalt und Ultramafit eine Überschiebung stattfindet, die in der Nähe des Kontakts eine flachere Neigung erzeugt.

Mit der Studio RM-Software wurde ein Blockmodell mit einer übergeordneten Blockgröße von 5 m x 5 m x 5 m vertikal mit Unterblöcken von 1 m x 1 m x 2,5 m erstellt. Für die Gehaltsschätzung wurde Ordinary Kriging (OK) mit dynamischer Anisotropie verwendet. Der endgültige Goldgehalt wurde nur anhand der Top-Cut-Bohrkomposita ermittelt. Das Modell wurde um Minenhohlräume bereinigt.

Die Lagerstätte wurde als angezeigte oder abgeleitete Mineralressource klassifiziert, und zwar auf der Grundlage einer Kombination quantitativer und qualitativer Kriterien, zu denen die geologische Kontinuität und das Vertrauen in die Volumenmodelle, die Datenqualität, die Probenabstände, die Kontinuität der Erzgänge und die Schätzungsparameter gehören.

Higginsville

Zusammenfassung

Die Bohrungen zur Ressourcendefinition im Jahr 2021 konzentrierten sich auf die Auffüllung und Erweiterung der müllnahen Ressourcen. Außerdem wurden zusätzliche Bohrungen zur Aufwertung der Lagerstätte Spargos durchgeführt. Die Ergebnisse der Bohrungen wurden verwendet, um bestehende Mineralressourcen zu aktualisieren und zwei neue Ressourcen bei Aquarius und Spargos zu erstellen. Die Mineralressource Spargos wurde bereits in der Karora-Pressemitteilung vom 28. Juni 2021 gemeldet.

Die Berichterstattung für das Mineralressourceninventar von Higginsville ist in zwei Hauptbereiche unterteilt – Higginsville Central und Higginsville Greater. Ersteres deckt die Mineralressourcen in einem Radius von etwa 10 Kilometern um die Higginsville-Mühle ab, während Higginsville Greater alle Mineralressourcen umfasst, die außerhalb des Gebiets Higginsville Central liegen.

Am 31. Januar 2022 beliefen sich die gemessenen und angezeigten Goldmineralressourcen bei Higginsville auf insgesamt 31,71 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,6 g/t für 1.587.000 Unzen, was einem Anstieg von 121.000 Unzen oder 8 % gegenüber den gemessenen und angezeigten Ressourcen vom 30. September 2020 (1.466.000 Unzen) entspricht. Dieser Anstieg spiegelt vor allem eine erfolgreiche Bohrkampagne wider, die das Upgrade der historischen Mineralressource Spargos in die konsolidierte Mineralressource von Karora unterstützte. Am 31. Januar 2022 beliefen sich die abgeleiteten Mineralressourcen auf insgesamt 6,37 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,1 g/t für 428.000 Unzen Gold, was eine Steigerung von 118.000 Unzen gegenüber der Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen vom September 2020 von 310.000 Unzen bedeutet. Die konsolidierte Mineralressource Higginsville ist abzüglich der Minenproduktionserschöpfung von 0,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,1 g/t für 41.000 Unzen im Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 31. Januar 2022.

Für 2022 sind bei Higginsville Explorations- und Ressourcendefinitionsbohrungen geplant, um die kurzfristigen Bergbauproduktionsziele (0 bis 2 Jahre) zu verbessern und zu erweitern, ergänzt durch ein starkes Engagement in der Greenfield-Exploration, die auf bedeutende neue Entdeckungen abzielt. Der anfängliche Bohrschwerpunkt für die Ressourcendefinition im Jahr 2022 umfasst Erweiterungs- und Infill-Bohrungen zur potenziellen Unterstützung einer Untertagemine bei Spargos sowie laufende Erweiterungsbohrungen um die bestehenden Untertageminen bei Two Boys und Aquarius im Gebiet Higginsville Central.

Tabelle 4: Mineralressourcen von Higginsville Gold zum 31. Januar 2022

Januar-2022 Gemessen Angezeigt Gemessen & anAbgeleitet

Mineralische gezeigt

Ressource

Kt g/tKoz Kt g/tKozKt g/tKoz Kt g/t Koz

HGO-Central 847 3.185 3,3802.83074,2272.9392 1,723.1 172

4

HGO Greater 12,221.3514 12,881.562425,101.41,134,641.7 256

4 2 6 7 7

Lagerbeständ2,3780.858 2,3780.858

e

Insgesamt 15,441.3657 16,261.893031,711.61,586,372.1 428

9 2 1 7 2

Anmerkung: Siehe die detaillierten Fußnoten unten

Blick in die Zukunft

Eine aktualisierte Nickel-Mineralressourcenschätzung wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 veröffentlicht werden, und die jährliche Mineralreserven- und Ressourcenerklärung von Karora soll im vierten Quartal 2022 in Verbindung mit dem jährlichen Budgetierungszyklus des Unternehmens bekannt gegeben werden.

Konformitätserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)

Stephen Devlin ist Konzerngeologe bei Karora, ein Vollzeitangestellter von Karora und ein Fellow des AusIMM. Herr Devlin verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen wird, sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition des JORC Code, Ausgabe 2012, zu qualifizieren, und erfüllt die Anforderungen, um eine „qualifizierte Person“ im Sinne von NI 43-101 zu sein. Herr Devlin hat die Veröffentlichung der technischen Informationen für die Mineralressourcen Beta Hunt und Higginsville Gold, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, geprüft und genehmigt.

Der „JORC-Code“ bezeichnet den Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves, der vom Joint Ore Reserves Committee des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, des Australian Institute of Geoscientists und des Mineral Council of Australia erstellt wurde. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Definitionen von Mineralressourcen gemäß den geltenden Definitionen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (die „CIM-Definitionsstandards“) und den entsprechenden gleichwertigen Definitionen im JORC-Code für Mineralressourcen.

Detaillierte Fußnoten zu den Mineralressourcenschätzungen zum 31. Januar 2022

(1) Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Es besteht keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der geschätzten Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden können.

(2) Die gemessenen und angezeigten Mineralressourcen umfassen auch jene Mineralressourcen, die zur Bildung von Mineralreserven modifiziert wurden.

(3) Die Mineralressourcenschätzungen beinhalten abgeleitete Mineralressourcen, die normalerweise als geologisch zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht auch keine Gewissheit, dass abgeleitete Mineralressourcen durch weitere Bohrungen in gemessene und angezeigte Kategorien oder in Mineralreserven umgewandelt werden, sobald wirtschaftliche Überlegungen angestellt werden.

(4) Die Goldmineralressourcen werden unter Zugrundelegung eines langfristigen Goldpreises von 1.600 US$/Unze und eines US:AUD-Wechselkurses von 0,70 geschätzt.

(5) Die Goldmineralressourcen wurden unter Verwendung variabler Cut-off-Gehalte und unter Berücksichtigung der variablen Betriebskosten geschätzt: Beta Hunt und Higginsville Underground (Chalice, Trident und Aquarius) – 1,3 g/t, Higginsville Open Pits (ohne Mt Henry Project) – 0,5 g/t, Mt Henry Project – 0,4 g/t, Spargos verwendet einen Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au oberhalb von 300 mRL und 1,6 g/t unterhalb von 300 mRL.

(6) Um die „vernünftigen Aussichten auf einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau“ bestmöglich darzustellen, wurde die Mineralressource für Tagebaue innerhalb der optimierten Grubenhüllen mit 2.285 AUD (1.600 US$) angegeben, und bei den Untertage-Ressourcen wurden die Gebiete, die durch den historischen Bergbau als sterilisiert gelten, von der Mineralressource abgezogen.

(7) Die Tonnage der Mineralressourcen und das enthaltene Metall wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln, wobei sich die Zahlen aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht addieren.

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich darauf, die Goldproduktion bis 2024 auf 200.000 Unzen im Vergleich zu 2020 zu verdoppeln und die Kosten in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations („HGO“) in Westaustralien zu senken. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die bis 2024 auf eine geplante Kapazität von 2,5 Mtpa erweitert werden soll und von Karoras Untertage-Minen Beta Hunt und Higginsville gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherben, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Zeitplans der technischen Studien und des Potenzials der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville, des Projekts Aquarius und des Goldprojekts Spargos.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf den Bergbau in Higginsville

Eine Produktionsentscheidung im Higginsville-Goldbetrieb wurde von den früheren Betreibern der Mine getroffen, bevor die Übernahme des Higginsville-Goldbetriebs durch Karora abgeschlossen wurde, und Karora traf eine Entscheidung, die Produktion nach der Übernahme fortzusetzen. Diese Entscheidung von Karora, die Produktion fortzusetzen, und, soweit Karora bekannt ist, die frühere Produktionsentscheidung basierten nicht auf einer Durchführbarkeitsstudie der Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Durchführbarkeit nachweist, und infolgedessen kann eine erhöhte Ungewissheit über das Erreichen eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder die Kosten einer solchen Gewinnung bestehen, was erhöhte Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte beinhaltet. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie dafür, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können. Sollten die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, hätte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Misserfolgs verbunden sind.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan —–

Direktor, Investor Relations—

T: (416) 363-0649—–

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

