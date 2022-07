Kauf 1, bekomme 2

Für den ganzen August lang hat die www.Leseschau.de eine tolle Aktion: „Kauf 1, bekomme 2“.

Wer ein Buch seiner Wahl kauft, bekommt als Überraschung aus dem Sortiment der Leseschau ein zweites Buch dazu. Die Bandbreite ist riesig: Kochbuch, Kinderbuch, Roman, Ratgeber oder sogar ein Wörterbuch kann es sein. Lasst euch einfach überraschen!

Neben der aktuellen Aktion hat die Leseschau wie immer tolle Buchempfehlungen.

„Jungfrau“ auf dem Teller…

…der September steht im Sternzeichen Jungfrau. Sie sind wahre Perfektionisten, lieben die Ordnung und zeichnen sich durch ihre Zielstrebigkeit und Zuverlässigkeit aus. So wird man in ihrer Küche niemals ein Chaos finden. Was „die“ Jungfrau gern auf dem Teller hat, zeigt anschaulich das dazugehörige Kochbuch mit leckeren Rezepten vom Frühstück bis zum Abendsnack!

Zum Buch:

www.leseschau.de//212

Berliner Ortsteil im Blick…

…Berlin hat so manche ungewöhnliche Orte. So gibt es in Treptow-Köpenick den kleinen Ortsteil „Hessenwinkel“. Ein Kleinod mit viel Natur und Wasser zwischen dem Dämeritzsee und dem Müggelsee. Mit Beginn der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts entstand die Villenkolonie Neu Rahnsdorf, die 1902 zu Wilhelmshagen wurde. Große Villen und kleine Landhäuser bestimmen den Charakter. Mehr dazu gibt es in dem anschaulichen Buch.

Zum Buch:

www.leseschau.de/59

Grill, Kessel, Tajine und mehr…

…gerade jetzt, wo Strom und Gas teurer werden, ist das Kochen draußen eine echte Bereicherung. Geniale Ideen, leckere Rezepte und frische immer verfügbare Zutaten machen das „Grill-Koch-Buch“ zu einer einzigartigen Bereicherung.

Hier kommt jeder auf seine Kosten – egal ob Burgerfan, Salatfee oder Eintopfvirtuose. In diesem Sinne wünschen wir ein schmackhaftes Vergnügen ganz nach dem Motto „Zurück zur Natur“.

Zum Buch:

www.leseschau.de/174

Dieses und vieles mehr findet man in der Leseschau. UND nicht vergessen, ab HEUTE und den ganzen August lang läuft unsere Aktion „Kauf 1, bekomme 2“.

Viel Vergnügen,

Eure www.Leseschau.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

Deutschland

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Pressekontakt:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mehr Engagement auf Social Media Seiten mit diesem Tool Geheimtipp-Aktie: Unmittelbar vor Übernahme. Massives Kaufsignal. Stark Kaufen. Diese Uran-Aktie jetzt kaufen nach 1.324% mit Isoenergy ($ISO.V), 1.390% mit Uranium Energy ($UEC), 3.496% mit NexGen Energy ($NXE) und 8.050% mit EnCore Energy ($EU.V).