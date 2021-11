Kaufwelle beim Gold

Endlich konnte der Goldpreis den Widerstand bei 1.833 US-Dollar durchbrechen.

Sollte aus charttechnischer Sicht der Preis des Edelmetalls die Marke von 1.875 US-Dollar überwinden, wären 1.920 US-Dollar ein erreichbares Ziel. Verursacht wurde die Kaufwelle wohl durch die neuesten Inflationszahlen aus den USA. Die Daten des US-Arbeitsministeriums sprechen eine deutliche Sprache. Höher als erwartet betrug die Teuerungsrate (der Consumer Price Index) im Oktober 6,2 Prozent, verglichen mit dem Vorjahresmonat. Gerechnet war „nur“ mit einer Inflation von 5,9 Prozent. So hoch war die Teuerung seit 31 Jahren nicht mehr. Der Goldpreis ging daraufhin nach oben und erreichte bei 1.870 US-Dollar ein Fünfmonatshoch. In Euro konnte Gold preislich sogar das erste Mal seit einem Jahr die 1.600 Euro-Marke knacken.

Hier zeigte sich wieder einmal die schützende Wirkung des Goldes in Sachen Inflation. Ob sich der Goldpreis auf dem neuen Niveau halten kann, wird sich zeigen. Doch sind viele optimistisch, denn an eine vorübergehende Inflation glauben immer weniger. Damit nimmt die Flucht in Gold Fahrt auf. Jedenfalls ist der preisliche Ausbruch des Goldes ein Weg zu höheren Preisen, Rücksetzer mitinbegriffen, die gibt es immer. Da schielen viele Goldfans wohl schon zum Allzeithoch von Gold zu schielen. Auch Silber konnte übrigens im Preis zulegen. Zeitweise stieg der Preis über 25 US-Dollar je Unze, was seit drei Monaten nicht mehr der Fall war. Da ist es für Investoren jetzt höchste Zeit sich mit Gold- und Silbergesellschaften auseinanderzusetzen.

Im Silberbereich gehört Summa Silver – https://www.youtube.com/watch?v=rrb3roH3mbA – zu den interessanten Kandidaten. Optionen zum Erwerb von 100prozentigen Beteiligungen an der Hughes- und der Mogollon-Liegenschaft in Nevada beziehungsweise New Mexiko gehören zum Portfolio.

Vizsla Silver – https://www.youtube.com/watch?v=tjQ1f_OVjiE – arbeitet am zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindlichen und früher produzierenden Panuco-Projekt (rund 6.700 Hektar, Gold und Silber) in Mexiko. Neueste Bohrungen ergaben wieder hochgradige Gold-Silber-Mineralisierungen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gute Kandidaten für höhere Preise – Uran und Gold