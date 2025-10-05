KB Container GmbH als Finalist beim „Großen Preis des Mittelstandes 2025“ in Bayern ausgezeichnet

Die KB Container GmbH aus Schlüsselfeld gehört zu den bayerischen Finalisten des „Großen Preises des Mittelstandes 2025“ der Oskar-Patzelt-Stiftung.

Schlüsselfeld, 16. September 2025. Die in Schlüsselfeld ansässige KB Container GmbH gehört zu den sechs bayerischen Finalisten des „Großen Preises des Mittelstandes 2025“, der von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergeben wird. Die Jury würdigt damit herausragende mittelständische Unternehmen, die in den Bereichen Innovation, Wachstum, Beschäftigung und Qualität Maßstäbe setzen.

Seit ihrer Gründung 1989 hat sich die KB Container GmbH zu einem führenden Anbieter modularer Raumlösungen entwickelt. Mit einem zweiten Produktionsstandort in Langenlonsheim, einer hohen Fertigungstiefe und einem umfangreichen Dienstleistungsangebot von der Planung bis zur Montage verzeichnet das Unternehmen kontinuierliches Wachstum. Die Mitarbeiterzahl hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht; gleichzeitig wurden erhebliche Investitionen in Technik und Prozesse getätigt, um Kunden flexibel, termintreu, ökonomisch und ökologisch zu bedienen.

Der „Große Preis des Mittelstandes“ gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen für mittelständische Unternehmen in Deutschland. In diesem Jahr wurden bundesweit über 4 000 Unternehmen nominiert, davon rund 900 aus Bayern. Aus dieser Vorauswahl wurden lediglich sechs Unternehmen als bayerische Finalisten bestimmt. „Die Finalistenauszeichnung ist Anerkennung und Verpflichtung zugleich. Sie bestätigt unsere strategische Ausrichtung und die Leistung unseres gesamten Teams. Zugleich sehen wir darin einen Ansporn, unsere Projekte mit unverändertem Anspruch an Qualität und Innovationskraft fortzusetzen“, erklärt die Geschäftsführung der KB Container GmbH.

Die Geschäftsleitung dankt allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern sowie allen Geschäftspartner für ihren Beitrag zu diesem Erfolg. Ohne deren fachliche Kompetenz und Einsatzbereitschaft wären die erreichten Ergebnisse nicht möglich gewesen. Für Kunden, Partner und die Region ist die Finalistenwahl ein Beleg für Stabilität und Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KB Container GmbH

Denis Steiner

Steinäcker 1

96132 Schlüsselfeld

Deutschland

fon ..: +49 (0)9552 93095-0

web ..: https://www.kb-container.de/

email : info@kb-container.de

Räume. Neu gedacht. Seit 1989. Wir sind KB Container – und wir bringen Bewegung

in den Raum. Seit über drei Jahrzehnten verändern wir den Markt für modulare Raumsysteme grundlegend: schnell, flexibel, leistungsstark.

Mit klarem Fokus, technischer Exzellenz und kompromisslosem Anspruch an Qualität zählen wir heute zu den führenden Anbietern in Deutschland – im Miet- wie auch im Verkaufssegment. Ob temporär oder dauerhaft, ob Standardlösung oder Sonderanfertigung – wir liefern modulare Raumsysteme, die genau dann funktionieren, wenn es darauf ankommt: schnell, zuverlässig, wirtschaftlich.

Und weil wir seit jeher auf Eigenleistung setzen – von der Planung über die Produktion bis zur Montage – können wir genau das einhalten!

