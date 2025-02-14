KB Container schließt erfolgreiche ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 Zertifizierungen ab.

KB Container hat mit EUROCERT EQC die ISO 9001/14001/45001 erfolgreich bestanden – ein klares Signal für Qualität, Umweltverantwortung und Arbeitssicherheit im Modulbau.

KB Container hat in Zusammenarbeit mit EUROCERT EQC nach monatelanger intensiver Projekt- und Auditphase die Zertifizierung nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 erfolgreich abgeschlossen. Damit bestätigt das Unternehmen erneut seinen Anspruch an verlässliche Qualität, robuste Prozesse sowie systematisch verankerten Umwelt- und Arbeitsschutz in der gesamten Wertschöpfung.

Die Zertifizierung ist ein klares Signal an Kunden, Partner und Mitarbeitende: KB Container setzt auf standardisierte Abläufe, klare Verantwortlichkeiten und messbare Verbesserungsmechanismen – mit dem Ziel, Projekte planbarer, Liefer- und Leistungsfähigkeit belastbarer sowie Risiken im Betrieb konsequent steuerbar zu machen. Insbesondere im modularen Umfeld und bei kundenspezifischen Lösungen stärkt dies die Durchgängigkeit von der Planung über die Fertigung bis zur Auslieferung.

„Das Audit bestätigt, dass unsere Organisation nicht nur hohe Qualitätsmaßstäbe formuliert, sondern diese in belastbaren Prozessen, konsequenter Umsetzung und kontinuierlicher Verbesserung verankert. Für unsere Kunden bedeutet das: höhere Transparenz, verlässliche Abläufe und eine nachvollziehbare Prozesssicherheit“, so die Geschäftsführung von KB Container.

EUROCERT EQC beschreibt sich als eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Prüfen, Testen und Zertifizieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KB Container GmbH

Herr Denis Steiner

Steinäcker 1

96132 Schlüsselfeld

Deutschland

fon ..: 095529294663

web ..: https://kb-container.de/

email : ds@kb-container.de

Räume. Neu gedacht. Seit 1989. Wir sind KB Container – und wir bringen Bewegung

in den Raum. Seit über drei Jahrzehnten verändern wir den Markt für modulare Raumsysteme grundlegend: schnell, flexibel, leistungsstark.

Mit klarem Fokus, technischer Exzellenz und kompromisslosem Anspruch an Qualität zählen wir heute zu den führenden Anbietern in Deutschland – im Miet- wie auch im Verkaufssegment. Ob temporär oder dauerhaft, ob Standardlösung oder Sonderanfertigung – wir liefern modulare Raumsysteme, die genau dann funktionieren, wenn es darauf ankommt: schnell, zuverlässig, wirtschaftlich.

Und weil wir seit jeher auf Eigenleistung setzen – von der Planung über die Produktion bis zur Montage – können wir genau das einhalten!

Pressekontakt:

KB Container GmbH

Herr Denis Steiner

Steinäcker 1

96132 Schlüsselfeld

fon ..: 095529294663

web ..: https://kb-container.de/

email : ds@kb-container.de

