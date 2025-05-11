KB Container realisiert neue Zentrale Unterbringungseinrichtung in Dülmen

Flexible Unterbringung für bis zu 450 Personen – schnell, funktional und verantwortungsvoll in modularer Bauweise umgesetzt.

Dülmen, 11. Mai 2025 – In Dülmen ist die neue Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) offiziell eröffnet worden. KB Container hat das Projekt in modularer Containerbauweise erfolgreich umgesetzt und damit innerhalb kurzer Zeit eine leistungsfähige, flexible und verlässliche Unterbringungslösung geschaffen. Die Einrichtung bietet Platz für bis zu 450 Personen und leistet einen wichtigen Beitrag zur geordneten Erstaufnahme und Unterbringung von geflüchteten Menschen in Nordrhein-Westfalen.

Die offizielle Eröffnung erfolgte durch Regierungspräsident Andreas Bothe. Begleitet wurde die Einweihung unter anderem von Dülmens Bürgermeister Carsten Hövekamp sowie weiteren geladenen Gästen. Mit der neuen Anlage steht in Dülmen nun eine moderne Unterbringungseinrichtung zur Verfügung, die auf die aktuellen Anforderungen an Kapazität, Funktionalität und Betriebssicherheit ausgerichtet ist.

Die ZUE wurde in modularer Bauweise realisiert und umfasst neben den Wohnbereichen auch zentrale Funktionsbereiche wie eine Kantine, eine Sanitätsstation sowie ein Sozialgebäude. Damit ist die Einrichtung nicht nur auf die reine Unterbringung ausgelegt, sondern berücksichtigt auch wesentliche infrastrukturelle und soziale Anforderungen des Betriebs. Die Containerbauweise ermöglicht eine schnelle Realisierung, hohe Planungs- und Ausführungssicherheit sowie eine flexible Anpassung an sich verändernde Bedarfe.

„Wir sind stolz darauf, dieses bedeutende Projekt in Dülmen erfolgreich realisiert zu haben. Die neue Zentrale Unterbringungseinrichtung verdeutlicht, welchen Beitrag modulares Bauen leisten kann, wenn kurzfristig tragfähige, sichere und funktionale Lösungen gefragt sind. Unser besonderer Dank gilt allen Projektbeteiligten, insbesondere der Bezirksregierung Münster und der Stadt Dülmen, für die konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit“, so die Geschäftsführung der KB Container.

Für KB Container ist das Projekt ein weiteres Beispiel dafür, wie modulare Raumlösungen unter anspruchsvollen zeitlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen zuverlässig umgesetzt werden können. Gerade bei öffentlichen Infrastrukturprojekten kommt es darauf an, Geschwindigkeit, Qualität, Wirtschaftlichkeit und Verantwortung miteinander zu verbinden. Die neue ZUE in Dülmen verdeutlicht, dass Containerbauweise weit mehr ist als eine kurzfristige Übergangslösung: Sie schafft belastbare, funktionsgerechte und skalierbare Räume für gesellschaftlich relevante Aufgaben.

Die erfolgreiche Umsetzung war nur durch das enge Zusammenwirken aller Beteiligten möglich. Von der Planung über die technische Realisierung bis zur Fertigstellung standen Abstimmung, Verlässlichkeit und Praxistauglichkeit im Vordergrund. KB Container bedankt sich ausdrücklich bei der Bezirksregierung Münster, der Stadt Dülmen sowie allen weiteren Partnern und Mitwirkenden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Weitere Informationen zur Eröffnung und zum Projekt wurden unter anderem durch den WDR sowie die Bezirksregierung Münster veröffentlicht:

Landesunterkunft für 450 Geflüchtete in Dülmen eröffnet

Bezirksregierung Münster eröffnet Zentrale Unterbringungseinrichtung in Dülmen | Bezirksregierung Münster

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KB Container GmbH

Herr Denis Steiner

Steinäcker 1

96132 Schlüsselfeld

Deutschland

fon ..: 095529294663

web ..: https://kb-container.de/

email : ds@kb-container.de

Räume. Neu gedacht. Seit 1989. Wir sind KB Container – und wir bringen Bewegung

in den Raum. Seit über drei Jahrzehnten verändern wir den Markt für modulare Raumsysteme grundlegend: schnell, flexibel, leistungsstark.

Mit klarem Fokus, technischer Exzellenz und kompromisslosem Anspruch an Qualität zählen wir heute zu den führenden Anbietern in Deutschland – im Miet- wie auch im Verkaufssegment. Ob temporär oder dauerhaft, ob Standardlösung oder Sonderanfertigung – wir liefern modulare Raumsysteme, die genau dann funktionieren, wenn es darauf ankommt: schnell, zuverlässig, wirtschaftlich.

Und weil wir seit jeher auf Eigenleistung setzen – von der Planung über die Produktion bis zur Montage – können wir genau das einhalten!

Pressekontakt:

KB Container GmbH

Herr Denis Steiner

Steinäcker 1

96132 Schlüsselfeld

fon ..: 095529294663

web ..: https://kb-container.de/

email : ds@kb-container.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gerhard Miethe Westdeutscher Meister 2026 H-Boot MK FLY Forto baut Nachhaltigkeitslösungen aus und verankert Emissionsreduktion näher am Kunden