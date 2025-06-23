Kein Land in Sicht: Kreuzfahrt in ihrer ursprünglichsten Form

Bucket list: Unter Segeln über den Atlantik. Star Clippers überquert jetzt mit drei Großseglern den Atlantik, nimmt von der Karibik aus Kurs auf das Mittelmeer.

Drei der größten Segel-Kreuzfahrtschiffe der Welt beginnen jetzt ihre Reisen über den Atlantik nach Europa: Der Fünfmaster »Royal Clipper« sowie die Viermaster »Star Clipper« und »Star Flyer« der Reederei Star Clippers nehmen ihre Passagiere mit auf die ursprünglichste Seereise: eine Atlantik-Überquerung unter Segeln. Die West-Passagen in Richtung Karibik starten im Oktober dieses Jahres.

Nachdem die Schiffe der monegassischen Reederei im Sommer im Mittelmeer ab Malta, Rom, Athen und Venedig sowie entlang der Amalfiküste oder der Côte d´Azur zu kleinen, weniger besuchten Häfen segeln, stehen ab Oktober 2026 die sogenannten „Crossings“ zurück in die Karibik in den Fahrplänen: unter Segeln über den Atlantik und mit dem Komfort moderner Kreuzfahrtschiffe.

* 10 bis 13 Tage nur Wasser vor dem Bug

Den Anfang macht das größte Fünfmast-Vollschiff der Welt, die »Royal Clipper«. Ab dem 16. Oktober 2026 geht es von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon aus in Richtung Bridgetown auf Barbados. Vor den maximal 227 Passagieren liegen nach dem Passieren Lissabons berühmter Brücke Ponte 25 de Abril sowie Zwischenstopps in Portimao und auf Madeira zehn Tage auf See unter Segeln auf dem Atlantik, ehe sie die Karibik erreichen.

Die beiden Schwesterschiffe »Star Clipper« und »Star Flyer« folgen einige Wochen später: Die »Star Flyer« macht nach dem Auslaufen aus Las Palmas auf Gran Canaria noch einen Zwischenstopp auf La Gomera, ehe sie nach 13 Seetagen auf der Karibik-Insel St. Maarten eintrifft. Die »Star Clipper« nimmt ebenfalls ab Las Palmas über Teneriffa Kurs auf Bridgetown, Barbados. Auch sie ist 13 Tage auf See.

Die drei Großsegler von Star Clippers sind historischen Clipper-Schiffen nachempfunden, bieten aber den Komfort moderner Kreuzfahrtschiffe. Segel werden, wann immer möglich, gesetzt. Passagiere können – perfekt gesichert – wie Matrosen von einst, die Masten erklimmen oder im Bugsprietnetz über den Wellen die absolute Nähe zum Meer spüren.

Entspannte Atmosphäre an Bord, feine Küche und maximal 166 bis 227 Mitreisende, dazu kein Dresscode; all das sorgt auf den Segel-Kreuzfahrtschiffen von Star Clippers für ein Gefühl, auf einer eigenen Yacht unterwegs zu sein.

Reisebeispiel: »Star Clipper«, 15 Nächte, „Ozeanüberquerung westwärts“, ab dem 20. November 2026, von Las Palmas, Gran Canaria, bis Bridgetown, Barbados, ab 2.910 Euro pro Person in der Außenkabine und inkl. voller Bordverpflegung.

Weitere Informationen www.starclippers.com

Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

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Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

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