  • Kein Skandal scheint groß genug: Es geht immer noch dreister – ÖDP kritisiert Rheinwasser-Einleitung

    Im nordrhein-westfälischen Garzweiler: Mit giftigen Ewigkeitschemikalien belastetes Rheinwasser soll von Dormagen über 45 Kilometer in die ehemalige Grube gepumpt werden.

    Bild(Würzburg) – Gigantismus war im Braunkohle-Tagebau schon immer Tageslosung: Die dicksten Bagger buddeln wüste Löcher in die Landschaft. Im nordrhein-westfälischen Garzweiler paart sich solch riesige Umweltzerstörung künftig mit ebensolcher Dummdreistigkeit und heraus kommt ein waschechter und gesundheitsgefährdender Umweltfrevel. Mit giftigen Ewigkeitschemikalien belastetes Flusswasser soll von Dormagen über 45 Kilometer in die ehemalige Grube gepumpt werden, um aus Kohlelöchern blühende Erholungslandschaften zu basteln. „Der Hambachsee hat keinen wirklichen Abfluss“, kommentiert Prof. Dr. Herbert Einsiedler als Bundesvorstandsmitglied der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP – Die Naturschutzpartei) dieses Mammutprojekt von RWE: „Darin reichern sich die PFAS an. Das gefährdet die Natur und alle Menschen, die dort leben oder sich erholen wollen – ein Skandal!“

    Das Gift stammt aus den Chemiewerken am Rhein. Laut einer Greenpeace-Probe ist das Wasser mit verseucht. Energie-Riese RWE hält das „Renaturierungsprojekt“ laut eigener Website dennoch und wider besseres Wissen für „unverzichtbar“ und deutet das Gefahrprojekt in „Naturschutz“ um. Die ÖDP kritisiert jedoch schon die Einleitung des Gifts im Chemiepark Leverkusen und fordert eine „Überarbeitung des Konzepts der Flutung der Tagebaugrube unter Berücksichtigung des Klimawandels und seiner Auswirkungen auf die Wasserführung des Rheins“ sowie eine „Vor-Klärung und Reinigung des Flusswassers vor Einleitung in die Rohre nach Garzweiler“. Einsiedler erinnert daran, dass ein Chemieunfall 2021 Tote und Umweltschäden verursacht habe: „Es ist unerträglich, dass hochgefährliche Stoffe weiterhin in den Fluss gelangen.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)
    Herr Gerd Pfitzenmaier
    Pommergasse 1
    97070 Würzburg
    Deutschland

    fon ..: 0172/9225161
    web ..: https://www.oedp.de/aktuelles/pressemitteilungen
    email : gerd.pfitzenmaier@gst.oedp.de

    Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) wurde 1982 als Bundespartei gegründet. Die ÖDP hat derzeit bundesweit über 7000 Mitglieder und über 520 Mandatsträger auf der Gemeinde-, Stadt- und Kreisebene, ist in Bezirkstagen vertreten, stellt 18 Bürgermeister und stellv. Landräte und ist seit 2014 auch im Europäischen Parlament vertreten.

    Wer wir sind …
    In der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) arbeiten Menschen, die gemeinwohlorientiert denken und han-deln. Der oberste Grundsatz unseres politischen Handelns ist, dass wir nicht nur an uns selbst denken, sondern auch solidarisch an alle Menschen auf unserer Erde und an die zukünftigen Generationen. Wir entwickeln zu-kunftsfähige Lösungen für Mensch, Tier und Umwelt mit dem Ziel einer lebenswerten, gerechten und friedvollen Gesellschaft. Der Grundsatz „Mensch vor Profit“ steht im Mittelpunkt unserer Politik. Wir lösen die Umwelt- und die Armutsfrage gemeinsam, indem wir ökonomische, ökologische und soziale Zusammenhänge ehrlich und weitsichtig betrachten.

    Programm der ÖDP: https://www.oedp.de/programm/bundesprogramm

    Pressekontakt:

    Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP – Die Naturschutzpartei)
    Herr Gerd Pfitzenmaier
    Pommergasse 1
    97070 Würzburg

    fon ..: 0172/9225161
    email : gerd.pfitzenmaier@gst.oedp.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Vermeidung von Müll ist oberste Priorität – Einwegplastikverbot geht nicht weit genug.
      Die Vermeidung von Müll ist die beste Lösung, aber meist nicht die einfachste. Mit der Unda ist das Vermeiden aufgrund ihrer flexiblen Multifunktionalität einfach. Einfach öko-logisch....

    2. Es nimmt kein Ende: Neues vom Pankower Kleingärtner-Skandal. / Weit überhöhte Gehälter für die drei Kleinaus.
      Unter anderem: 1) Weit weit überhöhte Gehälter seit 2021 für Viola Kleinau, Guido Kleinau und Tochter Kleinau. 2) Die sogenannte "Todesliste": Neue Eskalation im Pankower Kleingärtner-Skandal ?...

    3. Tocvan kündigt Einleitung des Bohrgenehmigungsverfahrens und Einleitung einer CSAMT-Messung im Gold-Silber-Projekt Pilar in Sonora, Mexiko an
      Calgary, Alberta – 15. September 2020. Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC) (Tocvan oder das Unternehmen) freut sich, die Einleitung des Bohrgenehmigungsverfahrens sowie die Einleitung einer CSAMT-Messung (Controlled Source Audio-Magnetotellurics) bekannt...

    4. Kein Ende in Sicht: Lagerbestände fallen, Kupferrallye geht weiter
      Die Lagerhäuser leeren sich, gleichzeitig explodiert die Nachfrage - die Kupferrallye wird so schnell nicht enden. Aber wer profitiert?...

    5. Nach Dreister kommt Unverschämt: Das neue Partyspiel aus der Münchner Gaming-Schmiede
      Hintersinnig, frech und unkonventionell - das etwas andere Frage-und-Antwort-Spiel...

    6. Zukunftsexperte kritisiert scharf „politische Superlative“
      Einer der führenden Zukunftsanalytiker und Kommunikationsexperten in Deutschland hat die zunehmende "Superlativierung" der politischen Sprache deutlich kritisiert....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.