Vermeidung von Müll ist oberste Priorität – Einwegplastikverbot geht nicht weit genug.

Die Vermeidung von Müll ist die beste Lösung, aber meist nicht die einfachste. Mit der Unda ist das Vermeiden aufgrund ihrer flexiblen Multifunktionalität einfach. Einfach öko-logisch.

Ab Juli sind bestimmte Einwegplastikprodukte verboten. Deutschland folgt damit den Vorgaben der EU-Kommission. Ein Schritt in die richtige Richtung, aber das Verbot reicht nicht aus, um die wachsenden Müllberge durch Einwegprodukte in den Griff zu bekommen. Das Problem ist, dass zwar bestimmte Plastikprodukte aus dem Verkehr gezogen werden, aber weiterhin Einwegprodukte zugelassen sind. Einweg durch Einweg zu ersetzen ist aber keine nachhaltige Problemlösung!

Zero Waste – Nur die Vermeidung von Mülll ist zielführend – so Stephan Mangold, Geschäftsführer der Meerflasche GmbH. Deshalb sollte generell ein Umdenken in diese Richtung stattfinden. Das junge Startup-Unternehmen aus Berlin hat unter dieser Maßgabe die UNDA, eine wiederverwendbare und praktische Multifunktionsflasche entwickelt, die nicht nur Abfall vermeidet, sondern auch den persönlichen ökologischen Fußabdruck signifikant verringert. Denn die UNDA wird nach Ökodesign-Richtlinien in der Schweiz CO2 frei hergestellt, ist zu 100% in die Kreislaufwirtschaft integriert und überzeugt durch Schonung wichtiger Ressourcen. Unseren neuen Beitrag über die ZERO WASTE Hierarchie findet ihr hier: https://undabottle.com/de/unda-und-die-zero-waste-pyramide/

Unterstützung Zero Waste Festival

Lasst uns das Ideal „Müllvermeidung“ gemeinsam erreichen. Wir unterstützen deshalb das Zero Waste Berlin Festival vom 17. Bis 19. September 2021. Die erste internationale Veranstaltung mit Fokus auf Zero Waste, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Tickets gibt es unter https://zerowasteberlinfestival.com/tickets

Die Unda bedruckt mit dem Logo des Zero Waste Berlin Festivals könnt ihr mit euren Zero Waste Tipps auf unseren Social Media Kanälen gewinnen. Falls ihr keine der Social Media Kanäle benutzt, könnt ihr eure Tipps auch über das Kontaktformular senden.

Wie die Unda bedruckt mit dem Zero Waste Berlin Festival Logo aussieht, könnt ihr hier nachschauen:

https://undabottle.com/de/b2b/

