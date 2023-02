Keine Ahnung von Social Media?

Nie wieder Planlosigkeit. Mit einer gratis Anleitung zeigt Backstage Branding, wie Social Media für Unternehmen funktioniert. Mach dein Unternehmen in der digitalen Welt sichtbar!

Warum müssen Unternehmen in der heutigen Welt auf Social Media präsent sein?

Victoria Bernatzik: Die sozialen Medien sind zu einem fixen Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Für Unternehmen bietet das die Chance, Kunden über einen neuen Kanal zu erreichen oder Bekanntheit bzw. Reichweite aufzubauen. Wer heutzutage nicht auf Social Media zu finden ist, wird schnell als „altmodisch und langweilig“ wahrgenommen, das kann vor allem beim Recruiting zum signifikanten Nachteil werden.

Was ist wichtig für Unternehmen auf Social Media?

Victoria Bernatzik: Auf diese Frage gibt es keine pauschale Antwort, aber ich würde sagen, wichtig ist auf alle Fälle die Zielgruppenanalyse, damit man weiß, welche Zielgruppe sich auf welchen Kanälen bewegt und man diese dann für sein Unternehmen auswählen kann. Zusätzlich finde ich es enorm wichtig, qualitativ hochwertigen Content mit Mehrwert für die User zu teilen. Das bringt aber nur etwas, wenn dies konstant und mit Strategie im Hintergrund gemacht wird.

An wen richtet sich eure gratis Social Media Anleitung und was ist das Ziel?

Victoria Bernatzik: Unser Social Media Guide richtet sich an alle Unternehmen, die in der digitalen Welt sichtbar(er) werden wollen – vor allem aber an KMUs. Unser Social Media Guide schafft Klarheit und beantwortet die Frage: „Was soll ich wo in welchem Format posten?“ Wenn das erst einmal geklärt ist, kann weiter an einer Social Media Strategie gearbeitet werden.

Für was ist der Social Media Plan?

Victoria Bernatzik: Der Social Media Plan kommt zusammen mit unserem Social Media Guide (Anleitung). Der Plan ist eine fix fertige Excel-Tabelle, die man nur noch mit den eigenen Ideen befüllen muss. So ist ganz schnell ein Jahresplan für die sozialen Medien erstellt und das Beste – die Excel-Tabelle macht auf einer separaten Seite die Auswertung ganz automatisch.

Wie kommen Unternehmen zu diesem Guide?

Victoria Bernatzik: Das ist ganz einfach und geht superschnell. Einfach hier den Backstage Branding Social Media Guide holen und schon geht’s los.

Victoria Bernatzik BA ist Social Media Managerin bei BACKSTAGE BRANDING und betreut sowohl die Kunden- als auch die eigenen BACKSTAGE-Accounts, wo sie ihr Wissen weitergibt. Gerne übernehmen wir auch die Social Media Betreuung für dich.

