Kenan Crnkic für den renommierten internationalen Eric Hoffer Literaturpreis nominiert

Bestsellerautor aus Bosnien und Herzegowina erhält Nominierung für den Eric Hoffer Internationaler Literaturpreis.

Dr. Kenan Crnkic wurde mit seinem Buch „Beware Which Wolf You Feed“ (z. Dt.: „Sei vorsichtig, welchen Wolf du fütterst“) für einen der berühmtesten Literaturpreise der Welt nominiert, den Eric Hoffer Book Award, der traditionell an unabhängige und frei denkende Autoren aus aller Welt verliehen wird!

Dieser Preis wurde zum Gedenken an den angesehenen amerikanischen Schriftsteller und Philosophen Eric Hoffer ins Leben gerufen, der mit der Presidential Medal of Freedom (z. Dt.: Freiheitsmedaille des Präsidenten) ausgezeichnet wurde und einen unauslöschlichen Eindruck auf der Weltbühne hinterlassen hat.

Die Information über die Nominierung von Dr. Kenan Crnkic wurde auch von der größten amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press veröffentlicht, was die Bedeutung der Nominierung des bosnisch-herzegowinischen Autors, Professors und Transformationsredners bestätigt, der bereits seit vielen Jahren in der gesamten Region Südosteuropas großes Ansehen genießt.

Der Eric Hoffer-Preis ist laut Google einer der wichtigsten internationalen Literaturpreise und wird insbesondere an inspirierende Autoren verliehen, deren Arbeit und Gedankengut einen umfassenderen und tieferen gesellschaftlichen Nutzen bringt.

In den letzten Jahren hat Kenan Crnkic für seine Arbeit große internationale Anerkennung erlangt, nicht nur durch die Autorschaft internationaler Bestseller wie „7 Secrets to Success“ (z. Dt.: „7 Geheimnisse des Erfolgs“), „Beware Which Wolf You Feed“ (z. Dt.: „Sei vorsichtig, welchen Wolf du fütterst“) und „Outlive Life“ (z. Dt.: „Das Leben überleben“), sondern auch durch direkte Kommunikation mit Zehntausenden Menschen im Rahmen von Transformationsprogrammen in der gesamten Region.

Die Botschaften von Dr. Crnkic, die „ihr Leben verändern“, erreichen Millionen von Menschen über Medieninhalte und über beliebte soziale Netzwerke, und mit mehr als 300.000 verkauften Exemplaren seiner Bücher gilt er als der erfolgreichste Autor auf diesem Gebiet in diesem Teil Europas. Seine Werke und Bücher wurden in mehrere Fremdsprachen und in Blindenschrift übersetzt und veröffentlicht.

Die Nominierung für den Eric Hoffer Award ist eine weitere in einer Reihe von international bedeutenden Anerkennungen für seine Arbeit und seinen Einfluss.

Die Entscheidung über den endgültigen Gewinner wird später bekannt gegeben.

