Kennen Sie schon unseren Service der kostenfreien IT und EDV Entsorgung in Esslingen?

Wir haben Ihnen sehr viel zu bieten, wenn Sie sich von alten Geräten trennen wollen. Bei uns geht dies kostenfrei, umweltfreundlich und natürlich auch datenschutzkonform.

Haben Sie einmal daran gedacht, sich bei der Computer Entsorgung in Ihrem Unternehmen helfen zu lassen? Haben Sie noch keinen passenden Anbieter dafür gefunden? Dann wenden Sie sich doch einfach an uns. Was haben wir zu bieten? Wir können Ihnen einen Service bieten, der kostenlos ist. Sie lesen richtig! Wir bieten Ihnen die kostenlose Computer Entsorgung in Esslingen an und nicht nur hier, sondern in allen Städten von Deutschland. Da muss es einen Haken geben? Ja richtig, denn kostenlos bleibt es nur für Firmen und auch nur dann, wenn die Geräte im Erdgeschoss abgeholt werden können. Warum kostenlos? Weil wir uns um das Recycling und um die Wiederverwertung kümmern, natürlich erst nach Datenzerstörung und davon leben können.

Wenn Sie sich für unsere IT und EDV Entsorgung in Esslingen entscheiden, werden Sie einen guten Service kennenlernen. Ihre Daten werden nach Din Norm 66399 Stufe H3 zerstört und überschrieben, entsprechen also der DSGVO, worüber Sie auch ein Zertifikat erhalten. Somit können auch Datenspeicher recycelt werden, ohne dass die alten Daten noch einmal wiederhergestellt werden können. Sie können uns vertrauen, denn nicht umsonst, können wir uns schon so viele Jahre auf dem Markt halten. Und wenn Sie sich an uns wenden, können Sie sogar noch sagen, dass Sie helfen, die Welt ein klein wenig besser zu machen. Denn für jedes 100. Gerät welches wir von unseren Kunden erhalten, wird ein Baum gepflanzt. Wir lassen einmal im Jahr auf unsere Kosten die Bäume pflanzen, mehr umweltfreundlich geht nicht!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-esslingen-am-neckar.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

