-
KFZ-Werkstatt in Dessau – Grun’s KFZ-Service für zuverlässigen Autoservice
In Dessau bietet Grun’s KFZ-Service zuverlässige Reparaturen, Wartung und Fahrzeugpflege für alle Marken – inklusive transparenter Beratung, fairer Kosten und praktischem Leihwagen-Service.
Grun’s KFZ-Service in Dessau steht für zuverlässigen Autoservice und umfassende Betreuung rund um Fahrzeuge aller Marken.
Für Kleinwagen, Familienfahrzeuge und Transporter werden individuelle Lösungen angeboten, die sich an den jeweiligen Herstellerangaben orientieren.
Im gesamten Leistungsumfang sind Wartung, Inspektion, Reparaturen sowie professionelle Fahrzeugpflege enthalten.
Darüber hinaus deckt die Werkstatt klassische Bereiche wie Reifenservice, Achsvermessung, Karosseriearbeiten sowie Unfallinstandsetzung ab.
Bei allen Arbeiten wird großer Wert auf Transparenz gelegt, sodass Kunden jederzeit über Maßnahmen und Kosten informiert bleiben.
Verwendet werden ausschließlich Ersatzteile in Erstausrüsterqualität oder Originalteile, um Sicherheit und Werterhalt zu gewährleisten.
Zusätzlich profitieren Fahrzeughalter von modernen Diagnoseverfahren, die eine schnelle und präzise Fehleranalyse ermöglichen.
Während eines Werkstattaufenthalts sorgt ein Leihwagen-Service dafür, dass Mobilität jederzeit erhalten bleibt.
Ebenso gehört die Abwicklung von Haupt- und Abgasuntersuchungen (DEKRA/TÜV) zum festen Bestandteil des Angebots.
Ergänzend unterstützt der Betrieb beim Kauf von EU-Neuwagen und geprüften Gebrauchtwagen mit fachkundiger Beratung.
Vor Ort in Dessau arbeitet ein erfahrenes Team mit moderner Technik und hoher Serviceorientierung an jeder Fahrzeuglösung.
Abschließend sorgt die professionelle Fahrzeugpflege für Werterhalt und ein gepflegtes Erscheinungsbild Ihres Autos.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Gruns KFZ-Service
Herr Andreas Grun
Kienfichten 29
06846 Dessau
Deutschland
fon ..: 0340 616719
fax ..: 0340 6612390
web ..: http://www.gruns-kfz-service.de
email : pr@dsa-marketing.ag
Pressekontakt:
Gruns KFZ-Service
Herr Andreas Grun
Kienfichten 29
06846 Dessau
fon ..: 0340 616719
web ..: http://www.gruns-kfz-service.de
email : pr@dsa-marketing.agDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Online-Kauf von Boxspringbetten: Boxspringbettenshop24.de präsentiert Konfigurator mit Visualisierung Sonderanfertigungen und Großauflagen: Pro-Discount®, seit 1999 Produktionspartner für Agenturen und Konzerne
KFZ-Werkstatt in Dessau – Grun’s KFZ-Service für zuverlässigen Autoservice
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Nach diesem Bohrloch mit dieser Firma auf die ,Filo Sur‘-Kupferkarte setzen!
- Felix Neureuther und TOM FYFE starten Partnerschaft
- Apotheke Essen-Kettwig – Die Ruhrapotheke als persönlicher Gesundheitsbegleiter
- Über uns – Ihre Steuerberatung in Mülheim an der Ruhr mit persönlicher Note
- Sonderanfertigungen und Großauflagen: Pro-Discount®, seit 1999 Produktionspartner für Agenturen und Konzerne
- KFZ-Werkstatt in Dessau – Grun’s KFZ-Service für zuverlässigen Autoservice
- Online-Kauf von Boxspringbetten: Boxspringbettenshop24.de präsentiert Konfigurator mit Visualisierung
- Herbsttrends 2026 für neues Wohngefühl: Lampenwelt.de zeigt die neuen Licht-Looks
- RLS auf der Selbsthilfe-MEILE in Bad Nauenheim
- Computer Entsorgung in Brandenburg: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung und Reporting
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.