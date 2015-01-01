  • KFZ-Werkstatt in Dessau – Grun’s KFZ-Service für zuverlässigen Autoservice

    In Dessau bietet Grun’s KFZ-Service zuverlässige Reparaturen, Wartung und Fahrzeugpflege für alle Marken – inklusive transparenter Beratung, fairer Kosten und praktischem Leihwagen-Service.

    Grun’s KFZ-Service in Dessau steht für zuverlässigen Autoservice und umfassende Betreuung rund um Fahrzeuge aller Marken.
    Für Kleinwagen, Familienfahrzeuge und Transporter werden individuelle Lösungen angeboten, die sich an den jeweiligen Herstellerangaben orientieren.

    Im gesamten Leistungsumfang sind Wartung, Inspektion, Reparaturen sowie professionelle Fahrzeugpflege enthalten.
    Darüber hinaus deckt die Werkstatt klassische Bereiche wie Reifenservice, Achsvermessung, Karosseriearbeiten sowie Unfallinstandsetzung ab.

    Bei allen Arbeiten wird großer Wert auf Transparenz gelegt, sodass Kunden jederzeit über Maßnahmen und Kosten informiert bleiben.

    Verwendet werden ausschließlich Ersatzteile in Erstausrüsterqualität oder Originalteile, um Sicherheit und Werterhalt zu gewährleisten.
    Zusätzlich profitieren Fahrzeughalter von modernen Diagnoseverfahren, die eine schnelle und präzise Fehleranalyse ermöglichen.

    Während eines Werkstattaufenthalts sorgt ein Leihwagen-Service dafür, dass Mobilität jederzeit erhalten bleibt.
    Ebenso gehört die Abwicklung von Haupt- und Abgasuntersuchungen (DEKRA/TÜV) zum festen Bestandteil des Angebots.

    Ergänzend unterstützt der Betrieb beim Kauf von EU-Neuwagen und geprüften Gebrauchtwagen mit fachkundiger Beratung.

    Vor Ort in Dessau arbeitet ein erfahrenes Team mit moderner Technik und hoher Serviceorientierung an jeder Fahrzeuglösung.
    Abschließend sorgt die professionelle Fahrzeugpflege für Werterhalt und ein gepflegtes Erscheinungsbild Ihres Autos.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Gruns KFZ-Service
    Herr Andreas Grun
    Kienfichten 29
    06846 Dessau
    Deutschland

    fon ..: 0340 616719
    fax ..: 0340 6612390
    web ..: http://www.gruns-kfz-service.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Gruns KFZ-Service
    Herr Andreas Grun
    Kienfichten 29
    06846 Dessau

    fon ..: 0340 616719
    web ..: http://www.gruns-kfz-service.de
    email : pr@dsa-marketing.ag


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Auto-Lackiererei in Dessau: Grun’s Kfz-Service
      Andreas Grun führt Grun's Kfz-Service als modernen Familienbetrieb. Hier werden alle Arbeiten vorab mit dem Kunden besprochen, und das Servicepersonal sorgt mit Fachwissen für höchste Qualität....

    2. Auto-Instandsetzung in Dessau: Grun’s Kfz-Service
      Grun's Kfz-Service in Dessau: Fachgerechte Reparaturen, Karosserieinstandsetzung und Wartung für alle Fahrzeugmarken - mit Qualität und persönlicher Beratung....

    3. Kfz-Service Dessau: für jedes Problem die richtige Lösung
      Kfz-Service spart Geld und verlängert die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs. Jetzt bei Grun's KFZ-Service in Dessau beraten lassen - zuverlässig, transparent und fair!...

    4. Individuellen Service in Magdeburg, Dessau und Berlin bietet die Bauherrenberatung der Hausbauberater
      Mit der Unterstützung erfahrener Bauberater, Mediatoren und Sachverständigen bieten die Hausbauberater aus Dessau-Roßlau maßgeschneiderte Bauherrenberatung für die Region Magdeburg, Dessau, Berlin....

    5. Mit uns haben Sie einen zuverlässigen Service für die Computer Entsorgung an der Seite
      Computer Entsorgung leicht gemacht? Dabei möchten Sie gerne noch etwas Geld einsparen? Dann sollten Sie unseren Service unbedingt kennenlernen. Lesen Sie weiter!...

    6. Für noch mehr Nähe im Raum Glienicke – SeniorenLebenshilfe bietet zuverlässigen Zuhause-Service für Senioren
      Petra Janka ist unsere neue Lebenshelfern in Glienicke. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.