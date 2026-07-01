RLS auf der Selbsthilfe-MEILE in Bad Nauenheim

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung und deren SHG Wetteraus laden herzlich ein zur Selbsthilfe-MEILE am 4.7.26 von 10 bis 15 Uhr entlang der Kiespromenade in Bad Nauenheim.

Friedberg, 02.07.26 – Die Deutsche Restless Legs Vereinigung (RLS e.V.) und deren Selbsthilfegruppe Wetterau laden herzlich zur Selbsthilfe-MEILE am 04.07.2026 von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr entlang der Kiespromenade (parallel zur Parkstraße) in 61231 Bad Nauenheim ein. Die RLS-Selbsthilfegruppe-Wetterau betreibt dort einen Informationsstand und informieren gerne alle Interessierten, die mehr über das Restless Legs Syndrom (RLS), auch als „Unruhige Beine“ bekannt, erfahren möchten.

Unter dem Motto „Miteinander reden – voneinander lernen“ verwandelt sich die Bad Nauenheimer Kiespromenade wieder in die beliebte Selbsthilfe-MEILE. Rund 70 Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen sowie soziale und ehrenamtliche Einrichtungen aus dem Wetteraukreis und der Region stehen bereit, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen zu teilen und Hilfestellungen zu bieten; natürlich auch wieder die Leiterin der Selbsthilfegruppe Wetterau, Michaela Klingenhöfer mit ihrem Team, die auf der Selbsthilfe-MEILE in diesem Jahr zum 4. Mal vertreten sind.

Der Informationsstand richtet sich sowohl an Menschen, die selbst unter Restless Legs leiden, als auch an Angehörige, medizinisches Fachpersonal und alle Interessierten, die mehr über das Syndrom erfahren möchten und hält gerne Patienten-, als auch Ärzte-Informationsmaterial zu Verfügung.

Veranstaltungsdetails:

* Datum: 04.07.2026

* Uhrzeit: 10:00 bis 15:00 Uhr

* Ort: Kiespromenade (parallel zur Parkstraße) in 61231 Bad Nauenheim

* Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

Die Informationsangebote der RLS-Selbsthilfegruppen erlauben immer wieder wertvolle Einblicke in den Stand der Forschung, Therapiemöglichkeiten und Hilfsangebote für Betroffene. Es tut gut, sich auszutauschen, Unterstützung zu finden oder auch selbst Hilfe anzubieten. Durch den direkten und persönlichen Kontakt mit ehrenamtlichen Helfern, die selbst Betroffene sind, können sich Interessierte unmittelbar informieren – zumal die Selbsthilfegruppen-Teilnehmer ja nicht nur ihre eigene Geschichte kennen, sondern die von vielen anderen Betroffenen ebenfalls.

Weitere Informationen zur RLS-Selbsthilfegruppe-Wetterau finden Sie unter www.rls-selbsthilfegruppe-wetterau.de | Anfragen per Mail an: rls.shg.wetterau@gmail.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Pressekontakt:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

email : info@restless-legs.org

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