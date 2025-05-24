RLS-Vortragsveranstaltung „Das Restless Legs Syndrom“ in Mannheim

Die RLS-Selbsthilfegruppe Mannheim veranstaltet kostenlos und anmeldefrei am 29.05.26 von 16-18 Uhr einen Vortrag von Dr. Walid Said zum Thema Restless Legs Syndrom im Haus der Vielfalt, Mannheim..

Mannheim, den 27.05.2026. Am 29.05.26 von 16 bis 18 Uhr findet im Haus der Vielfalt und Engagement (Alphornstraße 2a, 68169 Mannheim-Neckarstadt), ein Vortrag zum Thema „Das Restless Legs Syndrom“ statt. Referent ist Dr. Walid Said (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Mannheim). Veranstalterin ist die Selbsthilfegruppe Mannheim der Deutschen Restless Legs Vereinigung e.V..

Nach einigen einführenden Worten der Selbsthilfegruppeleiter der SHG Mannheim, Ilona und Klaus-Peter Galm, wird Dr. Said über Symptome, Diagnose und Therapie des Restless Legs Syndroms referieren.

Nutzen Sie die Gelegenheit und treffen Sie die Vertreter der RLS-Selbsthilfegruppe Mannheim und erfahren Sie mehr über unsere Unterstützungsmöglichkeiten und unser Engagement für Menschen mit Restless Legs Syndrom.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir würden uns über möglichst viele Besucherinnen und Besucher freuen.

Das Restless Legs Syndrom (RLS) oder das „Syndrom der unruhigen Beine“ ist eine häufige schlafbezogene neurologische Krankheit, die zwar seit langem beschrieben, aber bis heute oft nicht richtig erkannt wird. Typisch für RLS sind unangenehme bis schmerzhafte, schwer zu beschreibende Missempfindungen sowie ein ausgeprägter Bewegungsdrang vor allem der Beine, mitunter aber auch anderer Körperregionen. Die Beschwerden treten dann auf, wenn der Körper zur Ruhe kommt, was insbesondere Ein- und Durchschlafstörungen nach sich zieht.

Selbsthilfegruppen sind ein ganz erheblicher Faktor in der Patientenbetreuung, dort helfen Betroffene anderen Betroffenen. Hierbei findet keine medizinische Beratung statt, sondern der Austausch darüber, welche Therapien, Medikamente, Ärzte, etc. welchen Eindruck bei Betroffenen hinterlassen haben. Auch gute Ratschläge außerhalb der reinen Medizin sind oft sehr hilfreich beim Umgang mit der Erkrankung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Pressekontakt:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

email : info@restless-legs.org

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