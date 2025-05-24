-
RLS-Vortragsveranstaltung „Das Restless Legs Syndrom“ in Mannheim
Die RLS-Selbsthilfegruppe Mannheim veranstaltet kostenlos und anmeldefrei am 29.05.26 von 16-18 Uhr einen Vortrag von Dr. Walid Said zum Thema Restless Legs Syndrom im Haus der Vielfalt, Mannheim..
Mannheim, den 27.05.2026. Am 29.05.26 von 16 bis 18 Uhr findet im Haus der Vielfalt und Engagement (Alphornstraße 2a, 68169 Mannheim-Neckarstadt), ein Vortrag zum Thema „Das Restless Legs Syndrom“ statt. Referent ist Dr. Walid Said (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Mannheim). Veranstalterin ist die Selbsthilfegruppe Mannheim der Deutschen Restless Legs Vereinigung e.V..
Nach einigen einführenden Worten der Selbsthilfegruppeleiter der SHG Mannheim, Ilona und Klaus-Peter Galm, wird Dr. Said über Symptome, Diagnose und Therapie des Restless Legs Syndroms referieren.
Nutzen Sie die Gelegenheit und treffen Sie die Vertreter der RLS-Selbsthilfegruppe Mannheim und erfahren Sie mehr über unsere Unterstützungsmöglichkeiten und unser Engagement für Menschen mit Restless Legs Syndrom.
Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir würden uns über möglichst viele Besucherinnen und Besucher freuen.
Das Restless Legs Syndrom (RLS) oder das „Syndrom der unruhigen Beine“ ist eine häufige schlafbezogene neurologische Krankheit, die zwar seit langem beschrieben, aber bis heute oft nicht richtig erkannt wird. Typisch für RLS sind unangenehme bis schmerzhafte, schwer zu beschreibende Missempfindungen sowie ein ausgeprägter Bewegungsdrang vor allem der Beine, mitunter aber auch anderer Körperregionen. Die Beschwerden treten dann auf, wenn der Körper zur Ruhe kommt, was insbesondere Ein- und Durchschlafstörungen nach sich zieht.
Selbsthilfegruppen sind ein ganz erheblicher Faktor in der Patientenbetreuung, dort helfen Betroffene anderen Betroffenen. Hierbei findet keine medizinische Beratung statt, sondern der Austausch darüber, welche Therapien, Medikamente, Ärzte, etc. welchen Eindruck bei Betroffenen hinterlassen haben. Auch gute Ratschläge außerhalb der reinen Medizin sind oft sehr hilfreich beim Umgang mit der Erkrankung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung
Frau Katharina Glanz
Schäufeleinstr. 35
80687 München
Deutschland
fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0
web ..: https://www.restless-legs.org/
email : info@restless-legs.org
Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.
Pressekontakt:
RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung
Frau Katharina Glanz
Schäufeleinstr. 35
80687 München
fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0
email : info@restless-legs.orgDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
FintechWerx erreicht Meilenstein bei der Übernahme von High Risk Shield Silver One Resources kündigt groß angelegtes 25.000 Meter umfassendes Bohrprogramm bei Candelaria an
RLS-Vortragsveranstaltung „Das Restless Legs Syndrom“ in Mannheim
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Preise optimieren statt nur Kosten senken – Mit smarter Preisstrategie Gewinne steigern
- Vidac Pharma erhält Notice of Allowance in Kanada für proprietäre Onkologie-Plattform
- Eine strategische Kombination – aus Wachstum, Ressourcensicherheit und De-Risking – die Investoren suchen!
- Silver One Resources kündigt groß angelegtes 25.000 Meter umfassendes Bohrprogramm bei Candelaria an
- RLS-Vortragsveranstaltung „Das Restless Legs Syndrom“ in Mannheim
- FintechWerx erreicht Meilenstein bei der Übernahme von High Risk Shield
- FREQUENTIS und Greenland Airports gewinnen Seamless Skies Award
- Immobilienpreise in München Obermenzing 2026
- Lion liefert hochgradige Kupferabschnitte und positive metallurgische Ergebnisse der Mineralisierung mit extrem niedrigem Gehalt
- Ghanas Zentralbank setzt auf Gold
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.