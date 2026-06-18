  • Neues Behandlungsschema für das Restless Legs Syndrom (RLS)

    Die Deutsche Restless Legs Vereinigung e.V. mit Sitz in München verweist auf einen soeben erschienenen aktualisierten Behandlungsalgorithmus für das Restless Legs Syndrom (RLS) hin.

    BildMünchen, den 18. Juni 2026. Die Deutsche Restless Legs Vereinigung e.V. mit Sitz in München verweist auf einen soeben erschienenen aktualisierten Behandlungsalgorithmus für das Restless Legs Syndrom (RLS). Dieser fasst den aktuellen Wissenstand auf Basis einer PubMed-Literaturrecherche (2020-2025), weiterer Studien und eines Expertenkongresses zusammen. Zudem ergänzt es die Leitlinie der America Academy of Slip Medicine von 2025 und bietet praxisnahe Orientierung für die Behandlung von RLS.

    Wichtige Botschaften aus diesem Artikel für Betroffene und Behandelnde: RLS ist eine klinische Diagnose und muss von ähnlichen Beschwerden abgegrenzt werden, die Auswirkungen der Erkrankung reichen häufig weit über die Beine hinausfand beeinträchtigen Schlaf, Alltag und Lebensqualität.

    Eine wichtige Rolle beim RLS spielt der Eisenhaushalt des Patienten, daher sollte der Eisenstatus bei allen Betroffenen überprüft werden.

    Intermittierendes und chronisch persistierendes RLS erfordern unterschiedliche Behandlungsstrategien, Gabapentinoide werden hierbei als wichtige Therapieoption hervorgehoben. Dopaminagonisten dagegen können kurzfristig wirksam sein, sind jedoch mit einem erhöhten Langzeitrisiko für Augmentationen verbunden. Niedrig dosierte Opioide, insbesondere Buprenorphin, werden als wichtige Option bei schwerem oder refraktärem RLS beschrieben.

    Erwähnt werden ebenfalls völlig neue Ansätze wie peroneale Nervenstimulation. Schwangerschaft, Stillzeit, Kindheit, Dialyse, Operationen und Krankenhausaufenthalte erfordern hierbei besondere Behandlungsstrategien.

    Der Artikel stellt einen Konsensusalgorithmus dar. Viele Empfehlungen beruhen auf einer Kombination aus Studien, Leitlinien und Expertenmeinungen. Er bietet eine wertvolle Orientierung für die Praxis, ersetzt jedoch keine individuelle ärztliche Diagnose und Therapieentscheidung.

    Lesen Sie den Volltext hier: https://www.restless-legs.org/news/neues-behandlungsschema-fuer-das-restless-legs-syndrom/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung
    Frau Katharina Glanz
    Schäufeleinstr. 35
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    Deutschland

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    email : info@restless-legs.org

    Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

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