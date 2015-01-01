PolyTALENT GmbH startet Arbeitnehmerüberlassung: Jetzt als Zeitarbeitgeber im Oldenburger Münsterland

GVP-Mitglied mit Tarifbindung – Lohner Personalberater erweitert sein Leistungsspektrum für Unternehmen in den Landkreisen Vechta, Cloppenburg und Diepholz

Die PolyTALENT GmbH aus Lohne (Landkreis Vechta) startet ab sofort mit dem Geschäftsfeld Arbeitnehmerüberlassung. Das Unternehmen, das bislang als spezialisierter Personalvermittler und Headhunter für den industriellen Mittelstand tätig war, ergänzt sein Portfolio um die flexible Personalbereitstellung – als GVP-Mitglied mit voller Tarifbindung und aus tiefer Kenntnis der Industrie heraus.

Neu: Arbeitnehmerüberlassung ab sofort verfügbar

Bisher hat PolyTALENT ausschließlich in der Direktvermittlung und im Headhunting gearbeitet. Ab sofort bietet das Unternehmen auch Arbeitnehmerüberlassung an – und bringt dabei einen entscheidenden Vorteil mit: Wir kommen selbst aus der Industrie. Unser Team kennt die Anforderungen, die Prozesse und die Kultur in der industriellen Produktion aus eigener Erfahrung. Das macht den Unterschied zu klassischen Zeitarbeitsfirmen, die branchenunabhängig agieren.

_“Wir starten als neuer, spezialisierter Player im Markt für Arbeitnehmerüberlassung – mit dem Fokus auf Industrie, dem Heimvorteil Lohne und einem Kandidatennetzwerk, das kein klassischer Zeitarbeiter hat“, sagt Mehmet Tarti, Geschäftsführender Gesellschafter der PolyTALENT GmbH._

100.000+ Kandidaten & 450+ Referenzen: Unschlagbare Datenbasis

Was PolyTALENT von Mitbewerbern unterscheidet, ist die einzigartige Datenbasis: Das Unternehmen verfügt über eine eigene Kandidatendatenbank mit über 100.000 geprüften Fach- und Arbeitskräften aus der Industrie. Ergänzt wird dies durch mehr als 450 Referenzen aus realen Besetzungsprojekten im industriellen Mittelstand.

Diese Tiefe ermöglicht es, auch kurzfristige Anfragen zur Arbeitnehmerüberlassung schnell und passgenau zu bedienen – oft innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Unternehmen profitieren von Kandidaten, die bereits vorqualifiziert, industrieerprobt und häufig in der Region ansässig sind.

GVP-Mitglied mit Tarifbindung – Qualität und Verlässlichkeit

PolyTALENT ist Mitglied im Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP) und unterliegt der vollen Tarifbindung gemäß den Branchentarifverträgen iGZ/DGB. Das bedeutet: Alle im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung eingesetzten Mitarbeitenden werden nach fairen, tarifvertraglichen Standards vergütet – mit klarer Transparenz für Kundenunternehmen und Arbeitnehmer gleichermaßen.

Als Verleiher übernimmt PolyTALENT die vollständige Arbeitgeberverantwortung: Lohnabrechnung, Sozialversicherungsbeiträge, Urlaubsansprüche und arbeitsrechtliche Pflichten liegen beim Dienstleister. Kundenunternehmen gewinnen damit maximale Flexibilität ohne administrativen Mehraufwand.

Regionaler Heimvorteil: Lohne als perfekter Standort

Mit Sitz in Lohne bedient PolyTALENT ein Kerngebiet, das zu den wirtschaftlich dynamischsten Industrieregionen Niedersachsens gehört. Die Landkreise Vechta, Cloppenburg und Diepholz beherbergen eine dichte Konzentration mittelständischer Industriebetriebe aus den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Maschinenbau, Kunststofftechnik, Logistik und Agrarwirtschaft.

Durch die räumliche Nähe zu seinen Kandidaten und Kundenunternehmen reagiert PolyTALENT schneller, vermittelt passender und begleitet nachhaltiger als überregionale Anbieter. Das ist der Heimvorteil – und der Kern unserer Geschäftsphilosophie.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PolyTALENT GmbH

Herr Mehmet Tarti

Falkenbergstraße 5

49393 Lohne

Deutschland

fon ..: 044428885790

web ..: https://polytalent.de/

email : info@polytalent.de

Die PolyTALENT GmbH ist ein inhabergeführter Personaldienstleister mit Sitz in Lohne (Landkreis Vechta, Niedersachsen). Als GVP-Mitglied mit Tarifbindung spezialisiert sich das Unternehmen auf die Vermittlung, Überlassung sowie das Headhunting von Fach- und Führungskräften für den deutschen industriellen Mittelstand. Aus der Industrie kommend, mit über 100.000 Kandidaten in der eigenen Datenbank und mehr als 450 Referenzkunden, steht PolyTALENT für schnelle, passgenaue und nachhaltige Personalbesetzung. Weitere Informationen unter: www.polytalent.de

Pressekontakt:

PolyTALENT GmbH

Herr Mehmet Tarti

Falkenbergstraße 5

49393 Lohne

fon ..: +49 4442 8885790

email : info@polytalent.de

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