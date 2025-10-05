Sparkassen Münsterland Giro – Gerd Bloemen wird Zweiter

Gerd Bloemen vom Advantag Cycle Club hat erfolgreich am diesjährigen Klassiker in Münster teilgenommen.

* 3.000 Teilnehmer beim Sparkassen Münsterland Giro

* Gerd Bloemen aus Geldern holt den zweiten Platz (Masters 5)

* Durchschnittsgeschwindigkeit von über 40 Km/h

Jedes Jahr am 3. Oktober verwandeln sich Münster und das Münsterland zu einer Hochburg des internationalen Radsports. Der Herbstklassiker Sparkassen Münsterland Giro bildet im goldenen Oktober den krönenden Abschluss des Sportjahres. Lautstarke Anfeuerungen und die geballte Power von rund 300.000 Zuschauenden entlang der Strecke treiben die Sportlerinnen und Sportler jährlich zu Höchstleistungen an.

Der Gelderner Radsportler Gerd Bloemen erkämpfte als ältester Teilnehmer für den Advantag Cycle Club in der Klasse Masters 5 den zweiten Platz mit einer sehr hohen Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 40 Km/h auf der 95 Kilometer langen Strecke.

Bei recht kühlen und windigen Temperaturen ging die Geschwindigkeit schon zu Beginn auf über 40 Km/h. Gerd Bloemen konnte sich sehr lange in der Gruppe B in der Spitze behauptenden, bis es zu einem Sturz kam. Danach ging das Feld leider auseinander und er konnte die dabei entstandene Lücke nicht wieder schließen.

Letztendlich gelangte er glücklicherweise zu einer neuen Gruppe, in der sich der Radsportler vom Advantag Cycle Club bis zum Schluss behaupten konnte, der am 05.10.2025 seinen 79. Geburtstag feierte. Er ließ insgesamt 2.400 deutlich jüngere Athleten hinter sich.

Dieses Rennen war für den Gelderner Radsportler der erfolgreiche Saisonabschluss des Jahres 2025.

Besuchen Sie die Strava-Seite https://www.strava.com/athletes/7677195?oq=advantag und schließen Sie sich dem Advantag Cycle Club noch heute an. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Freiheit auf zwei Rädern zu erleben und dabei gleichzeitig das Klima zu schützen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Advantag GmbH

Herr Raik Oliver Heinzelmann

Glockengasse 5

47608 Geldern

Deutschland

fon ..: 02831/1348220

fax ..: 02831/1348221

web ..: https://advantag.de

email : heinzelmann@advantag.de

Die Advantag GmbH hat sich seit mehr als 15 Jahren auf den Handel von marktbasierten Klimaschutzinstrumenten spezialisiert und bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der einzelnen verpflichtenden und freiwilligen Märkte an. Unter anderem ist Advantag Intermediär (Broker Dealer) im verpflichtenden Europäischen Emissionshandel EU ETS, dem nationalen deutschen Emissionshandel nach Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), dem Handel von Emissionsrechten für den internationalen Flugverkehr (CORSIA), dem Handel von Herkunftsnachweisen (HKN) für Grünstrom und dem Handel von F-Gas-Quoten aktiv. Advantag besitzt die Börsenmitgliedschaften an diversen Handelsplätzen für marktbasierte Klimaschutzinstrumente.

Pressekontakt:

Advantag GmbH

Herr Klaus Erich Maurmann

Glockengasse 5

Geldern 47608

fon ..: 02831/1348224

email : heinzelmann@advantag.de

