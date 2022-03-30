  • KI-Sekretariat meiti integriert mit HERO Software und erleichtert Handwerksbetrieben die Büroarbeit

    Durch die Integration zwischen HERO und meiti sparen Betriebe Zeit und verpassen nie wieder Kundenanfragen. Die meiti KI beantwortet 24/7 Kundenanrufe und synchronisiert sie automatisch in HERO.

    BildMünchen, 14.10.2025 – Das KI-Sekretariat meiti bietet ab sofort eine Integration mit der Handwerkersoftware HERO an. Handwerksbetriebe können damit Kundenanfragen per Telefon, Website und WhatsApp automatisch erfassen und direkt in HERO verwalten. Die Integration sorgt für eine effizientere Kommunikation und reduziert den administrativen Aufwand erheblich.

    „Mit der HERO-Integration bringen wir künstliche Intelligenz direkt in den Arbeitsalltag von HandwerkerInnen. Sie können sich damit stärker auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren, während Routineaufgaben im Hintergrund automatisiert laufen“, erklärt Sven Weidner, Geschäftsführer der meiti GmbH.

    HERO Software zählt zu den führenden digitalen Lösungen für das Handwerk in Deutschland. Durch die Integration mit meiti profitieren HERO-NutzerInnen von folgenden Vorteilen:
    – Automatisierte Kommunikation: meiti beantwortet Kundenanfragen und erstellt Zusammenfassungen.
    – Nahtlose Integration: Alle Daten werden direkt in HERO Software hinterlegt und stehen dem Team zentral zur Verfügung.
    – Weniger Büroaufwand: Einfache Kundenfragen werden sofort beantwortet und Routinearbeiten wie das manuelle Einpflegen von Kundendaten entfallen.
    – Bessere Kundenerfahrung: Kunden werden persönlich begrüßt, ihre Anliegen 24/7 aufgenommen und Anfragen schneller bearbeitet.

    „Unser Ziel ist es, Handwerksbetriebe nicht nur digital, sondern auch zukunftssicher aufzustellen. Mit meiti bieten wir eine smarte Lösung, die das Büro erheblich entlastet und so mehr Zeit für das operative Geschäft ermöglicht“, ergänzt Max Borrmann, Geschäftsführer der meiti GmbH.

    U?ber meiti
    Das KI-Sekretariat meiti unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei der Kommunikation mit Kunden. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz beantwortet meiti verpasste Anrufe, qualifiziert Kundenanfragen und vereinbart Termine – rund um die Uhr und individuell auf den Betrieb zugeschnitten. Weitere Infos unter: https://meiti.ai/.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    meiti GmbH
    Sven Weidner
    Leopoldstraße 31
    80802 München
    Deutschland

    fon ..: 08962825222
    web ..: https://meiti.ai
    email : info@meiti.ai

    Das KI-Sekretariat meiti unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei der Kommunikation mit Kunden. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz beantwortet meiti verpasste Anrufe, qualifiziert Kundenanfragen und vereinbart Termine – rund um die Uhr und individuell auf das Unternehmen zugeschnitten. Weitere Infos unter: https://meiti.ai/.

    Pressekontakt:

    meiti GmbH
    Sven Weidner
    Leopoldstraße 31
    80802 München

    fon ..: 08962825222
    web ..: https://meiti.ai
    email : info@meiti.ai


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Inventar-Software erleichtert die Inventarisierung zum Jahreswechsel
      Zum Jahreswechsel steht bei vielen Unternehmen die Inventarisierung mit der Inventarverwaltung ins Haus....

    2. Zertifizierungslehrgang bei S&P – Lehrgang Assistenz & Sekretariat
      MS-Office Kenntnisse und Assistenz Fachwissen erweitern...

    3. Zertifizierungslehrgang bei S&P – Lehrgang Assistenz & Sekretariat – S&P Unternehmerforum
      MS-Office Kenntnisse und Assistenz Fachwissen erweitern Mitteilung...

    4. Zertifizierungslehrgang bei S&P – Lehrgang Assistenz & Sekretariat – S&P Unternehmerforum*
      MS-Office Kenntnisse und Assistenz Fachwissen erweitern Mitteilung...

    5. Neue HERO + Stooker Herren Frühjahrskollektion
      Berlin, den 30.03.2022. Das online Portal kudet.de bietet ab sofort seine neue Frühjahrskollektion 2022 an....

    6. Stooker und HERO Jeans bei Kudet – Neue Herbstkollektion einfach online einkaufen
      Rohr-Bachl, den 04.10.2020. Der Herbst ist da und mit der neuen Jahreszeit ist auf kudet.de die neue Herbstkollektion von HERO und Stooker erhältlich....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.