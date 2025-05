KI-Stammtisch am 21. Mai 2025: Online-Austausch zu aktuellen Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz

Vorspann zur Pressemitteilung:

Das KI-Trainingszentrum.com lädt am 21. Mai 2025 zum nächsten Online-KI-Stammtisch ein.

Veranstalter: KI-Trainingszentrum.com

Datum: Mittwoch, 21. Mai 2025

Uhrzeit: 19:30 – 21:00 Uhr_

Ort: Online (nach Anmeldung per E-Mail)

Digitaler Dialog zu Künstlicher Intelligenz: KI-Trainingszentrum.com lädt zum interaktiven Stammtisch ein

Künstliche Intelligenz verändert rasant unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitswelt. Für alle, die diese Entwicklung verstehen, mitdiskutieren oder aktiv mitgestalten möchten, bietet der KI-Stammtisch des KI-Trainingszentrum.com eine inspirierende Austauschplattform. Am Mittwoch, den 21. Mai 2025, findet das beliebte Format erneut als Online-Veranstaltung statt – offen, praxisnah und dialogorientiert.

Zwischen 19:30 und 21:00 Uhr erwarten die Teilnehmenden spannende Impulse, fachlicher Austausch und ein breites Themenspektrum rund um KI, Digitalisierung und gesellschaftliche Innovationen. Im Mittelpunkt stehen zwei kompakte Keynotes, die aktuelle Perspektiven und Entwicklungen aus der Welt der Künstlichen Intelligenz beleuchten.

Offen für alle – vom KI-Neuling bis zum Fachexperten

Der KI-Stammtisch richtet sich bewusst an ein breites Publikum: Willkommen sind sowohl Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen und Verwaltung als auch Entwicklerinnen, Studierende, Forschende, Lehrkräfte und technologieinteressierte Privatpersonen. Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich – im Mittelpunkt stehen Verständlichkeit, Inspiration und Vernetzung.

Das Format schafft Raum für Fragen, Perspektivenwechsel und neue Denkimpulse. Die Vortragenden kommen aus Praxis, Wissenschaft oder Bildung und bringen aktuelle Themen mit, die nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich, ethisch und gesellschaftlich relevant sind.

Mehr als nur Vorträge: Austausch und Netzwerk

Neben den beiden Keynotes lebt der Stammtisch vor allem vom interaktiven Format. Im Anschluss an die Impulsvorträge gibt es Raum für Fragen, Diskussionen und – je nach Teilnehmerzahl – auch kleinere Diskussionsrunden in Breakout-Sessions. So entsteht ein echter Austausch auf Augenhöhe.

Durch das virtuelle Format ist die Teilnahme ortsunabhängig möglich. Dies eröffnet auch Interessierten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum die Chance, dabei zu sein und sich mit Gleichgesinnten und Experten zu vernetzen.

Mission: KI-Wissen verständlich und zugänglich machen

Mit dem KI-Stammtisch verfolgt das KI-Trainingszentrum.com das Ziel, den Zugang zu hochwertigem Wissen über Künstliche Intelligenz zu erleichtern. Neben klassischen Lernformaten wie Kursen und Schulungen sollen regelmäßige Events wie dieser Stammtisch den Transfer von Wissen in die Gesellschaft fördern.

Das Zentrum sieht sich als Brücke zwischen Forschung, Wirtschaft und Alltag. Gerade in Zeiten, in denen sich viele Menschen von technologischen Entwicklungen überfordert fühlen oder kritische Fragen zum Einsatz von KI stellen, will der Stammtisch Orientierung, Austausch und Weiterbildung bieten.

Teilnahme & Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich. Wer dabei sein möchte, wird gebeten, eine kurze Nachricht an info@KI-Stammtisch.de zu senden. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden den Link zur Online-Veranstaltung sowie weitere organisatorische Hinweise.

Über den Veranstalter: KI-Trainingszentrum.com

Das KI-Trainingszentrum.com ist eine spezialisierte Weiterbildungsplattform mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und den ethischen sowie praktischen Einsatz datenbasierter Technologien. Ziel ist es, Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen beim Aufbau zukunftsorientierter Kompetenzen zu unterstützen.

Neben digitalen Schulungen, Workshops und Inhouse-Trainings organisiert das Zentrum auch öffentliche Formate wie den KI-Stammtisch, um den Dialog über Technologie und Gesellschaft aktiv zu fördern.

Kontakt

Veranstalter: KI-Trainingszentrum.com

E-Mail: info@KI-Stammtisch.de

Web: www.ki-trainingszentrum.com

_Seien Sie dabei, wenn am 21. Mai 2025 der virtuelle KI-Stammtisch zum Ort für Austausch, Wissen und Zukunftsvisionen wird!_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KI Trainingszentrum GmbH

Herr Ernst Tappe

Sepkamp 12

32657 Lemgo

Deutschland

fon ..: 052619214670

web ..: https://KI-Trainingszentrum.com

email : info@ki-trainingszentrum.com

Firmenprofil: KI-Trainingszentrum.com

Das KI-Trainingszentrum.com ist eine innovative Weiterbildungsplattform mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles Lernen und automatisierte Datenverarbeitung. Unser Ziel ist es, Unternehmen, Fachkräfte und Technologieinteressierte praxisnah auf dem Weg in eine digitale Zukunft zu begleiten.

Mit einem breiten Angebot an Online-Kursen, Workshops, Webinaren und Stammtischen vermitteln wir fundiertes Wissen über moderne KI-Technologien – verständlich, aktuell und direkt anwendbar. Dabei stehen sowohl technische Grundlagen als auch anwendungsorientierte Inhalte im Mittelpunkt.

Unsere Expertinnen und Experten verfügen über langjährige Erfahrung aus Wissenschaft und Industrie. Sie sorgen dafür, dass alle Lernformate am Puls der Zeit bleiben – für Einzelpersonen ebenso wie für Organisationen, die ihre Teams strategisch auf Künstliche Intelligenz vorbereiten wollen.

KI verstehen. KI anwenden. Zukunft gestalten. – Dafür steht das KI-Trainingszentrum.com.

Pressekontakt:

KI Trainingszentrum GmbH

Herr Ernst Tappe

Sepkamp 12

32657 Lemgo

fon ..: 052619214670

email : info@ki-trainingszentrum.com

