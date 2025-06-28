KI und Marketing 2026 neu gedacht: Clever Mangos startet praxisnahen „Marketing Boost mit KI“-Workshop

Was hilft Marketing wirklich im KI-Zeitalter? Clever Mangos bündelt 12 Monate Praxiserfahrung in einem neuen Live-Workshop und zeigt, wie Teams mit KI Zeit sparen und bessere Entscheidungen treffen.

Hamburg, Januar 2026 – Marketing wird nicht langsamer. Nicht einfacher. Und schon gar nicht übersichtlicher. Neue Kanäle, steigende Erwartungen, immer weniger Zeit. Viele Marketingverantwortliche spüren: Ohne klare Systeme wird Marketing schnell zur Dauerbaustelle.

Genau hier setzt der neue „Marketing Boost mit KI“ von Clever Mangos an. In einem intensiven, zweitägigen Live-Workshop zeigen die Gründer, wie Unternehmen KI so einsetzen, dass Marketing wieder strukturierter, fokussierter und wirksamer wird – ohne Tool-Chaos und ohne Theorieblasen.

Die Grundlage des Workshops ist ungewöhnlich konsequent praxisnah. Alle Inhalte stammen aus realen Marketingprojekten, Workshops und Trainings, die Clever Mangos im vergangenen Jahr mit Marketingteams und Führungskräften durchgeführt hat. Dabei zeigte sich immer wieder ein Muster: Besonders stark profitieren Teams, wenn KI sie beim Brainstorming unterstützt, bei der klaren Entwicklung von Personas und Kunden-Avataren hilft und wenn sie eigene KI-Assistenten für wiederkehrende Marketing-Workflows aufbauen.

„Wir haben nicht gefragt: Was ist mit KI theoretisch möglich?“, sagt Florian Knust, Mitgründer von Clever Mangos. „Sondern: Was entlastet Marketing wirklich im Alltag? Genau diese Antworten stecken jetzt im Marketing Boost.“

Der Workshop richtet sich an Marketingverantwortliche, die KI nicht „mal ausprobieren“, sondern sinnvoll in ihre tägliche Arbeit integrieren wollen. Teilnehmende bauen konkrete Setups, entwickeln Personas, strukturieren Content-Ideen und gehen mit funktionierenden KI-Assistenten für ihre wichtigsten Aufgaben nach Hause.

Schon Management-Vordenker Peter Drucker brachte es auf den Punkt:

„Marketing aims to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells it-self.“

Der Marketing Boost mit KI übersetzt diesen Gedanken ins Jahr 2026 – mit KI als Werkzeug, nicht als Selbstzweck.

Der nächste Marketing Boost mit KI findet am 11. und 12. Februar 2026 live per Zoom statt. Die Plätze sind bewusst begrenzt, um echtes Arbeiten zu ermöglichen.

Alle Informationen, Agenda und Details zum Workshop finden Interessierte direkt hier im ausführlichen Workshop-PDF .

Bei Fragen einfach kurze Mail an lena@clevermangos.de

Jetzt mehr Infos zum Marketing Boost mit KI anfordern und Platz sichern

Clever Mangos sind drei Hamburger KI-Experten (Oliver Bock, Florian Knust, Torsten Sollitzer), die Freiberuflern und Unternehmen zeigen, sie mit KI richtig Zeit sparen im Business.

Mit über 75 Jahren kombinierter Managementerfahrung und einer 25.000+ starken Community machen sie KI-Wissen praxisnah und unterhaltsam zugänglich.

Tipp: Der kostenlose KI Newsletter der Clever Mangos hält Dich bei KI immer up-to-date.

