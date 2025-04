KI und Teamwork: Warum starke Mitarbeiter auch in Zukunft unersetzlich bleiben

KI verändert die Arbeitswelt – doch echte Zusammenarbeit braucht Menschen. Gerade deswegen ist die innere Haltung eines jeden Teammitglieds ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Künstliche Intelligenz (KI) hält Einzug in nahezu jedes Unternehmen. Prozesse werden automatisiert, Aufgaben werden schneller denn je erledigt, Entscheidungen datenbasiert getroffen. Die KI übernimmt in vielen Berufsbereichen das Ruder. Doch was bedeutet das für die Zusammenarbeit im Team? Sind Teams, die aus echten Menschen bestehen bald überflüssig? Braucht es bald nur noch Menschen, die Roboter und Maschinen bedienen können? Oder ist ein gut funktionierendes Team mit (innerlich) starken Mitarbeitern wichtiger denn je?

Viele Menschen in Unternehmen und in Teams fragen sich aktuell: Werde ich überflüssig? Was bleibt von meiner Aufgabe im Team, wenn KI so vieles übernimmt?

Gerade aktuell zeigt sich, wie wichtig die innere Einstellung eines jedes Einzelnen ist. Starke Mitarbeiter sind nicht diejenigen, die alles wissen “ sondern diejenigen, die bereit sind zu lernen, sich weiterzuentwickeln und gut im Team zu kommunizieren. Es sind diejenigen, die eine positive innere Grundhaltung haben und die durch ihre innere Stärke selbst in schwierigen Zeiten voller Energie vorangehen.

KI ist Werkzeug – Teamwork bleibt menschlich

Gerade Mitarbeitende, die der künstlichen Intelligenz skeptisch gegenüber stehen und die vielleicht sogar Angst um ihren Arbeitsplatz haben, sollte bewusst werden, dass künstliche Intelligenz keine Bedrohung ist, sondern eine große Chance. Natürlich verändern sich einige Berufsbilder, doch das haben sie immer schon gemacht. Mit jeder innovativen Arbeitserleichterung, mit jeder neuen Maschine hatten Menschen ähnliche Ängste. Doch eine positive innere Einstellung zum Thema KI funktioniert nur, wenn Führungskräfte und Kollegen ebenfalls ihre innere Einstellung überprüfen. Wer offen bleibt, wer Veränderungen als Entwicklungschance sieht, bleibt auch in Zukunft ein wichtiger Teil des Teams.

Fakt ist: Echte Zusammenarbeit entsteht nicht durch Technik. KI bietet viele Arbeitserleichterungen, aber Teamwork braucht Vertrauen, Kommunikation und Motivation.

Fachkräftemangel trifft auf KI – was Teams jetzt stark macht

Der Fachkräftemangel ist in vielen Unternehmen längst an der Tagesordnung. Gleichzeitig sollen Teams immer mehr leisten. Und genau hier kann KI sehr effektiv unterstützen. Doch sie ersetzt nicht die menschliche Kreativität, das Einfühlungsvermögen und die soziale Kompetenz im Team.

Die Expertin und Vortragsrednerin für Motivation und Inspiration, Daniela Landgraf, zeigt in ihrem inspirierenden Vortrag „Starke Mitarbeiter: Tuning fürs Team“, wie wichtig gerade jetzt die innere Einstellung für erfolgreiche Zusammenarbeit ist und wie KI so eingesetzt werden kann, dass sie ein unterstützender und motivierender Teil des Teams sein kann.

Starke Mitarbeiter zeichnen sich dadurch aus, dass sie Verantwortung übernehmen, offen kommunizieren und bereit sind, auch mit modernen Technologien wie KI zusammenzuarbeiten. Führungskräfte sollten diese Haltung vorleben und aktiv fördern.

Warum innere Einstellung eines Einzelnen entscheidend ist

Teams funktionieren nur dann gut, wenn jedes einzelne Teammitglied an sich arbeitet. Die innere Einstellung entscheidet über Erfolg oder Misserfolg in der Zusammenarbeit. Negative Gedanken, Ängste und Widerstand bremsen nicht nur den Einzelnen “ sie wirken sich auf das gesamte Team aus. Deshalb gilt: Wer stark im Inneren ist, wirkt positiv nach außen. Teams mit starken Mitarbeitern sind auch in Zeiten von Veränderung stabil und erfolgreich – mit oder ohne KI. Doch eines ist auch klar: Die KI ist gekommen, um zu bleiben. Deswegen sollte sie sinnvoll genutzt werden.

Fünf Tipps, wie Teams in Zeiten von KI stark bleiben

Gerade jetzt ist es wichtig, jedes einzelne Teammitglied wertzuschätzen und zu fördern. Dafür gibt es viele Möglichkeiten und Instrumente, die Daniela Landgraf in ihrem Vortrag aufzeigt. Was jede Führungskraft jedoch sofort umsetzen kann, sind die folgenden fünf Punkte.

* Offenheit fördern: KI ist Werkzeug – keine Bedrohung. Teams sollten neue Technologien ausprobieren und voneinander lernen.

* Fehlerkultur leben: Fehler zeigen Entwicklungspotenziale. Wer offen über Fehler spricht, verbessert die Zusammenarbeit im Team.

* Innere Einstellung stärken: Führungskräfte und Mitarbeiter sollten regelmäßig reflektieren: Welche Haltung habe ich zu Veränderung und KI?

* Wertschätzung zeigen: Gute Zusammenarbeit entsteht durch gegenseitige Anerkennung und Respekt.

* Individuelle Stärken nutzen: Jedes Teammitglied bringt eigene Fähigkeiten mit. Diese Vielfalt macht Teams stark – auch im Umgang mit KI.

Starke Mitarbeiter sind das beste Tuning fürs Team

Der technologische Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Doch eines bleibt immer gleich: Teams brauchen Menschen, die sich vertrauen, die sich gegenseitig unterstützen und die gemeinsam wachsen wollen.

In ihrem Vortrag „Starke Mitarbeiter: Tuning fürs Team“ zeigt die Vortragsrednerin und Expertin für Motivation und Inspiration, Daniela Landgraf, wie wichtig die innere Einstellung für die Zusammenarbeit ist – gerade in Zeiten von KI und Fachkräftemangel.

Starke Mitarbeiter machen den Unterschied. Sie sind das beste Tuning für jedes Team “ heute und in Zukunft.

