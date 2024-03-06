  • kimeta und classmarkets treiben Innovation mit KI-Chatsuche voran

    Neue KI-Chatsuche für kimeta.de und immobilo.de: Nutzer finden Jobs und Immobilien jetzt per natürlicher Spracheingabe – einfacher, smarter und effizienter.

    BildNach der strategischen Neuausrichtung und dem klaren Bekenntnis zu Zukunft, Markt-Fokus und KI folgt nun der nächste sichtbare Schritt: Auf den eigenen führenden Plattformen kimeta.de und immobilo.de wurde eine KI-gestützte Chatsuche integriert.

    Mit diesem Launch bündeln kimeta und classmarkets wie angekündigt ihre technologische Kompetenz und legen den Fokus auf das optimale KI-gestützte Nutzererlebnis.

    Intelligente Suche neu gedacht

    Die neue KI-Chatsuche ermöglicht eine dialogbasierte, kontextbezogene Interaktion. Statt klassischer Filterlogik können Nutzer ihre Bedürfnisse in natürlicher Sprache formulieren. Die KI interpretiert diese semantische Suche und filtert den großen Angebotsbestand entsprechend. Damit wird die Suche nicht nur komfortabler, sondern deutlich intuitiver und effizienter.

    Synergieeffekte als Innovationsmotor

    Die KI-Chatsuche ist ein weiteres sichtbares Ergebniss der engen Zusammenarbeit beider Unternehmen. Die Integration der Chatsuche zeigt, wie strategische Synergien unmittelbar in marktrelevante Innovationen übersetzt werden können.

    2026: Weitere KI-Innovationen in Planung

    Die Chatsuche markiert jedoch nur den Auftakt. Für 2026 sind weitere innovative KI-Produkte und Features geplant mit Fokus auf Personalisierung der Suche, automatisierter Reichweitensteigerung, sowie Prozessoptimierung mit Einsparpotentialen für unser regionales und nationales Partnernetzwerk. Letzteres ist besonders spannend für große Anzeigenvolumina aus Print / Digitalen Prozessen.

    Nachhaltige Zukunftsausrichtung

    Mit der Integration der KI-Chatsuche unterstreichen kimeta und classmarkets ihren Anspruch, KI-Innovation nicht als kurzfristigen Trend, sondern als strategisches Fundament zu verstehen. Ziel ist es, die Plattformen konsequent in Richtung KI-getriebener Ökosysteme auszubauen und damit langfristig Wettbewerbsvorteile im digitalen Markt zu sichern.

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    kimeta GmbH
    Frau Katrin Heiden
    Mina-Rees-Straße 8
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    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 6151 78043-0
    web ..: http://kimeta.de
    email : katrin.heiden@kimeta.de

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