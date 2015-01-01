  • Kinder retten ihren Schulgarten mit Sonnenkraft – Eine Geschichte über Mut und Gemeinschaft

    Als Juli und Nesrin bemerken, dass ihr Schulgarten in den Ferien vertrocknen könnte, entwickelt ihre Klasse eine nachhaltige Lösung mit Solarenergie – ein inspirierendes Kinderbuch über Verantwortung,

    BildWas als unbeschwertes Spielen im Schulgarten beginnt, wird zu einer wichtigen Frage: Wer übernimmt Verantwortung, wenn niemand sonst da ist? In dem Buch für Kinder „Wie Juli und Nesrin den Schulgarten retten“ entdecken zwei Kinder kurz vor den Sommerferien, dass Fürsorge nicht einfach pausiert werden kann – weder für Pflanzen noch für die Gemeinschaft.

    Statt das Problem weiterzugeben, nehmen Juli und Nesrin es selbst in die Hand. Mit Offenheit, Neugier und gegenseitigem Respekt binden sie ihre gesamte Klasse ein. Die Geschichte erzählt dabei nicht von Heldentaten einzelner, sondern von einer Haltung: Zuhören, ernst nehmen, gemeinsam denken und handeln. Jede Idee zählt, jede Stimme hat Gewicht – und erst im Miteinander entsteht eine tragfähige Lösung.

    Das Buch vermittelt eine leise, aber kraftvolle Botschaft: Nachhaltigkeit beginnt mit Aufmerksamkeit. Mit dem Mut, Fragen zu stellen. Mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn der Weg noch unklar ist. Die Kinder lernen, dass Technik kein Selbstzweck ist, sondern ein Werkzeug, um achtsam mit Ressourcen umzugehen. Sonnenenergie, Wassersparen und gemeinschaftliches Planen werden nicht belehrt, sondern selbstverständlich gelebt.

    Besonders berührend ist der respektvolle Umgang zwischen Kindern, Lehrkräften, Eltern und Geschwistern. Erwachsene treten nicht als Problemlöser auf, sondern als Begleitende, die Vertrauen schenken und Räume öffnen. So entsteht ein wertschätzendes Bild von Schule als Ort der Teilhabe, Selbstwirksamkeit und demokratischen Lernens.

    Die farbenfrohen, detailreichen Illustrationen von Hajo Schörle unterstreichen diese Haltung: Sie zeigen Vielfalt, Bewegung und lebendiges Miteinander – einen Schulgarten als Sinnbild für eine Gesellschaft, die wächst, wenn man sie pflegt. Darunter liegt aber auch, dass Veränderung und Zukunftsentwicklungen mit Begeisterung, Neugier und Gemeinschaftssinn möglich sind. Dazu will das Buch beitragen und bietet sich als Diskussionsgrundlage in Bildungseinrichtungen genauso an wie in kommunalen Begegnungsräumen.

    Gedruckt auf Recyclingpapier und im handlichen DIN-A6-Querformat gehalten, trägt das 28-seitige Buch seine Werte auch nach außen. „Wie Juli und Nesrin den Schulgarten retten“ lädt Kinder dazu ein, hinzuschauen, Verantwortung zu übernehmen und daran zu glauben, dass ihre Ideen etwas bewirken können – heute und in der Zukunft.

    Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    W&D Schörle
    Herr Hajo Schoerle
    Lise-Meitner-Str 9
    72202 Nagold
    Deutschland

    fon ..: 07452 2690
    web ..: http://www.schoerle.de
    email : info@schoerle.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage www.schoerle.de auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden, inkl. Bild.

    Pressekontakt:

    W&D Schörle
    Herr Hajo Schoerle
    Lise-Meitner-Str 9
    72202 Nagold

    fon ..: 07452 2690
    web ..: https://www.schoerle.de
    email : info@schoerle.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Die Bagger kommen! Eine phantastische Geschichte von vier Freunden, die den Wald retten wollen.
      In seinem ersten Kinderbuch "Die Bagger kommen" erzählt der Autor Christof Schumacher von vier Freunden, die mit Hilfe ihrer neuen Freunde - allesamt Tiere - den Wald retten wollen....

    2. Was ist das in mir drin? – Einfühlsame Geschichte für Kinder
      Kinder lernen mit Carolin Zöls in ihrem neuen Buch "Was ist das in mir drin?" wie sie am Besten mit Gefühlen umgehen....

    3. Leonies Haus – Bezaubernde Geschichte für neugierige Kinder
      Roswitha Schreiner legt in "Leonies Haus" ihr erstes Kinderbuch vor, in dem sie sich mit dem Thema Schwangerschaft auseinandersetzt....

    4. Wipfelhüpfel und Springi und der große Platsch – unterhaltsame Kinder-Geschichte mit Witz und Charme
      Ein kleines Eichhörnchen will in Heike Salzwimmers "Wipfelhüpfel und Springi und der große Platsch" wie eine Ente schwimmen....

    5. pitsche – patsche Fliegenklatsche – eine humorvolle Gedichte-Geschichte für Kinder ab 4 Jahren
      Jana-Katharina Haberland zaubert mit "pitsche - patsche Fliegenklatsche" ein Lächeln auf die Gesichter von Kindern....

    6. Die Geschichte deiner Geburt: 30 wunderbare Briefe von Eltern an ihre Kinder
      "Was für ein unglaubliches Geschenk du bist ..." Von migo - das emotionalste Elternbuch des Jahres...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.