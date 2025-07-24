  • Kinder- und Familienfest am Sonntag, 17. August 2025 von 13 bis 18 Uhr

    Spiel, Spass und Action – Die Bürgerstiftung Wallenhorst lädt zum traditionellen Kinder- und Familienfest ein.

    BildIn der Gemeinde Wallenhorst erwartet Groß und Klein – von der Rathausallee bis zur Niedersachsenstraße – ein abwechslungsreiches Vergnügen. Wie in den Vorjahren gibt es zahlreiche Attraktionen zum Spielen und vor allem viel Bewegung für Kinder jeden Alters. Es warten Spiel- und Sportgeräte, ein Action-Parcours und ein Trampolin zum Mitmachen und Zuschauen, umgesetzt von der JM Event Attraktion GmbH im Auftrag der Bürgerstiftung Wallenhorst.

    Für die Kleinen stehen verschiedene Hüpfburgen und ein Kinderspielmobil bereit. Die Action-Kids können sich am Kinderhochseilgarten, au der Fun Slide-Riesenrutsche, Ninja Action Parcour, Riesentrampolin und weiteren Attraktionen so richtig austoben.

    Für nur 3,00 EUR erhält man ein Spielbändchen, dass einem den kostenlosen Zugang zu allen Spielmöglichkeiten den ganzen Nachmittag ermöglicht.

    In der Cafeteria laden Kaffee und selbstgebackener Kuchen zum entspannten Genießen ein.

    Wie gewohnt gibt es auch eine Tombola mit tollen Gewinnen. Hier lohnt ich au jedenfall das Mitmachen.

    Für das leibliche Wohl sorgen neben der Cafeteria auch frisch gepresster O-Saft, Bratwurst, Crepes, Eis und gekühlte Getränke

    Ein besonderes Highlight ist auch Paddy Ballonzauber. Hier werden Kinderwünsche in kreative Ballonfiguren gezaubert.

    Die Bürgerstiftung freut sich auf viele große und kleine Gäste.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    JM Event Attraktion GmbH
    Herr Jens Mehring
    Goethestrasse 4
    49565 Bramsche
    Deutschland

    fon ..: 05461706274
    web ..: http://www.eventattraktion.de
    email : info@eventattraktion.de

    JM Event Attraktion GmbH
    Hafenstraße 9-13
    49565 Bramsche

    Tel.: 05461 706 274
    Email: info@eventattraktion.de

    Unternehmen:
    www.EventAttraktion.de
    Eventmarketing und Erlebnisverleih
    Die Firma EventAttraktion.de blickt mittlerweile auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Planung, Konzeptionierung und Durchführung von Veranstaltungen in Europa zurück.

    www.glashuette-events.de
    Eventmanufaktur Glashütte Bramsche Eventlocation im außergewöhnlichen Industrie-Look
    Ihre Veranstaltung 360 Grad durchdacht

    www.JOJOS-Kinderlieder.de
    Die JOJOS – sie sind die Überraschung im Bereich Kinderlieder und Kindermusik. Die beiden sympathischen Gutelaune-Brüder Jens und Jörg, die sich mit ihrer CD „Kinderträume“ erstmals als Duo im Jahr 2009 vorstellten, komponieren, texten, produzieren ins Ohr gehende Mitmach- und Bewegungslieder für Kinder, die von Herzen kommen und mit denen Sie deutschlandweit auf Tour sind.

    Pressekontakt:

    JM Event Attraktion GmbH
    Herr Jens Mehring
    Hafenstraße 9-13
    49565 Bramsche

    fon ..: 05461706274
    web ..: http://www.eventattraktion.de
    email : info@eventattraktion.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Kinder- und Familienfest am Sonntag, dem 28. August 2022 in Wallenhorst
      Motto: "Groß und Klein bewegt sich"...

    2. Grosses Kinder- und Familienfest in Wallenhorst
      Die Bürgerstiftung lädt zum schon traditionellen Kinder- und Familienfest am 20. August 2023 in der Zeit von 12.00 bis 18.00 Uhr in die Innenstadt der Gemeinde Wallenhorst ein....

    3. Fortuna veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 am 6. August 2025; Telefonkonferenz am 7. August 2025 um 12 Uhr Eastern Time
      Vancouver, 24. Juli 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Finanzbericht und den MD&A für das zweite Quartal 2025...

    4. Tolkien Tage 2025: Sonntag ausverkauft – Konzert- und Kinotickets noch verfügbar
      Pont, 29.05.25 - Wer die Tolkien Tage 2025 besuchen möchte, muss sich beeilen: Nach dem Samstag ist nun auch der Sonntag ausverkauft....

    5. HEALWELL AI gibt am 13. August 2025 das Finanzergebnis für das zweite Geschäftsquartal 2025 bekannt
      – HEALWELL AI wird am Mittwoch, den 13. August 2025, um 19:00 Uhr (13:00 Uhr ET / 10:00 Uhr PT) eine Telekonferenz und einen begleitenden Webcast abhalten. TORONTO, ON, 6....

    6. HEALWELL AI gibt am 13. August 2025 das Finanzergebnis für das zweite Geschäftsquartal 2025 bekannt
      – HEALWELL AI wird am Mittwoch, den 13. August 2025, um 19:00 Uhr (13:00 Uhr ET / 10:00 Uhr PT) eine Telekonferenz und einen begleitenden Webcast abhalten. TORONTO, ON, 6....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.