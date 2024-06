Die AWIGO lädt zur Baustellenbesichtigung ein

Save the Date: AWI’s Entdeckertag am 09. Juni in 49134 Wallenhorst mit Bob der Baiumeister, JOJOS Kinderentertainment, Frank und seine Freunde, Riesen Kletterberg, Sommerrodelbahn uvm.

Landkreis Osnabrück/Wallenhorst. Die Bauarbeiten des modernsten Recyclinghofs der

AWIGO am Schwarzen See 17 in Wallenhorst laufen auf Hochtouren. Um den Standort

bereits vor Eröffnung kennenzulernen, lädt die AWIGO-Unternehmensgruppe gemeinsam

mit ihrem Stinktier-Maskottchen AWI zu einem familienfreundlichen Event voller Spiel, Spaß,

Infos und Spannung ein. Am Sonntag, 09. Juni 2024, von 11.00 bis 18.00 Uhr wird allen

Besuchern ein buntes Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein geboten.

Der neue AWIGO-Standort im Wallenhorster Gewerbegebiet Schwarzer See nimmt immer

mehr Gestalt an und wird schon bald den bekanntlich zu kleinen Standort an der Wernher-

von-Braun-Straße 12 ablösen. „Nach aktuellem Stand ist die Finalisierung der Bauarbeiten

für Ende August 2024 geplant, sodass bald darauf eröffnet werden kann“, so Christian

Niehaves, AWIGO-Geschäftsführer. „Zum Zeitpunkt der Veranstaltung wird also noch nicht

alles fertig sein, aber wir wollen unseren Kundinnen und Kunden bereits jetzt einen Blick

hinter die Kulissen ermöglichen und die Vorstellung unseres neuen Recyclinghofs gebührend

mit allen feiern“, freut sich Niehaves.

Das Highlight: Bob der Baumeister

Folgendes Programm ist für AWI’s Entdeckertag geplant: Nach der Eröffnung um 11.00 Uhr

bieten zahlreiche Attraktionen Unterhaltung für die ganze Familie. Neben diversen

Angeboten für Kinder (buntes Bühnenprogramm mit bekannten Stars wie Frank und seine

Freunde oder die JOJOs, diverse Walking Acts, Hochseilgarten, Sommerrodelbahn und

vieles mehr) können Groß und Klein einige Fahrzeuge der Müllabfuhr bewundern sowie an

der großen AWIGO-Schnitzeljagt über das Gelände teilnehmen. Das Meet & Greet mit Bob

dem Baumeister sollte sich ebenfalls niemand entgehen lassen und auch AWIGO-

Maskottchen AWI wird dabei sein. Verschiedene Imbiss- und Getränkeangebote runden das

Programm ab.

Es gibt also eine Menge zu entdecken – die AWIGO-Gruppe und Stinktier-AWI freuen sich

auf zahlreiche Besucher aus der gesamten Region Osnabrück! Weitere Informationen zur

Veranstaltung gibt es unter www.awigo.de/entdeckertag.

