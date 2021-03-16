KISS Reloaded: Die jüngste Rockband der Welt rockt den Fantasymarkt in Bernau

Xena Morgana und Lohengrin Rocks auf ihrer Psycho Circus 2026 Tour

Bernau am Chiemsee, 9.5.2026 Ein strahlendes Ereignis steht vor der Tür: „KISS Reloaded“, die jüngste Rockband der Welt, wird am 9.5.2026 Bernau am Chiemsee in ein Rockparadies verwandeln. Mit im Gepäck: Die musikalische Leidenschaft von Xena Morgana und Lohengrin Rocks, den beide in ihren jungen Jahren schon intensiv zelebrieren.

Die Geburt eines Rockphänomens

Die jüngste Rockband der Welt, „KISS Reloaded“, ist das Produkt zwei bemerkenswerter junger Talente – Xena Morgana und Lohengrin Rocks. Die junge Xena Morgana, die mit fünf Jahren ihre Gitarre entdeckte und rasch ihre Liebe zur Musik von KISS realisierte, demonstriert mit ihren unglaublichen Fähigkeiten den hohen Stellenwert, den Musik in ihrem Leben einnimmt. Mit gerade einmal sechs Jahren machte sie ihre ersten Bühnenerfahrungen und wurde 2023 auf der Guitar Summit mit ihrer ersten eigenen Signature-Gitarre belohnt. Parallel dazu entfaltet Lohengrin Rocks, ein absolutes Ausnahmetalent, gerade einmal sechs Jahre alt, seine musikalische Begabung auf der Bühne. Mit der E-Gitarre in der Hand singt er und bewegt sich dabei so souverän wie ein Rockstar, beeindruckt damit sein Publikum und lässt dabei viele erwachsene Musiker staunen. Seine außergewöhnliche Fähigkeit, Tabs zu lesen und Songs eigenständig zu erlernen, zeugen von seinem außergewöhnlichen musikalischen Potenzial.

Ein spektakuläres Live-Konzert

Am 9. Mai 2026 ist es so weit: Die jüngste Rockband der Welt wird den Fantasymarkt in Bernau am Chiemsee in ein Musik-Freudenhaus verwandeln. Es ist ein Ereignis der Superlative mit bis zu 500 erwarteten Zuschauern. „KISS Reloaded“ wird ihre Fans nicht nur mit ihrer sensationellen Story begeistern, sondern auch mit energiegeladenen und mitreißenden Auftritten, die an die KISS der 70er erinnern. Aber das ist noch nicht alles – die beiden Rockstars lassen es sich nicht nehmen, nach der Show für Fotos zur Verfügung zu stehen. Mitten in Europa, wo zwei Kinder sich entscheiden, Rockstars zu werden und es einfach tun, ist „KISS Reloaded“ mehr als nur eine weitere Band. Sie steht für eine einzigartige weltweite Attraktion: die jüngste Rockband der Welt mit einer eigenen Show. Ihre Zielgruppe geht über Kunden und Musikfans hinaus, sie spricht auch die Medien und die breite Öffentlichkeit an. Die Geschichte von Xena Morgana und Lohengrin Rocks beweist einmal mehr, dass Alter nur eine Zahl ist. Mit ihrer Leidenschaft und ihrem Talent haben sie sich entschlossen, Rockstars zu werden und haben dies mit Bravour umgesetzt. Ihre Geschichte inspiriert und erinnert uns daran, dass es nie zu früh ist, seine Träume zu verwirklichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Xena Morgana Ltd.

Kenneth Kingston

Hatton Garden 34-35

EC1N 8DX London

Vereinigtes Königreich

fon ..: +44 20 3432 8169

web ..: https://www.kissreloaded.com

email : presse@kissreloaded.com

„KISS Reloaded“ ist die jüngste Rockband der Welt, angeführt von Xena Morgana und Lohengrin Rocks. Die Band ist nicht nur eine Attraktion auf weltweiter Bühne, sondern erzählt auch eine sensationelle Geschichte: Zwei Kinder, die sich in Europa entscheiden, Rockstars zu werden und dies mit Leidenschaft und Talent umsetzen. Sie ziehen ihre Zuschauer mit Energie und Dynamik in ihren Bann und bewegen sich wie die KISS der 70er Jahre auf der Bühne. Mit ihren mitreißenden Auftritten und ihrem einzigartigen Charisma beeindrucken sie nicht nur Musikfans, sondern sprechen ein breites Publikum an.

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Xena Morgana Ltd.

Kenneth Kingston

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