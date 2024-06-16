„KISS Reloaded auf Deutschlandtour: Psycho Circus Show begeistert auf der Niederburg Kranichfeld“

KISS Reloaded, die jüngste Rockband der Welt, bringt ihre neue 2026 Show nach Deutschland

Kranichfeld, 22. März – „KISS Reloaded“, die jüngste Rockband der Welt, begeistert am 21. und 22. März mit ihrer neuen Psycho Circus Show im Zauberdorf auf der historischen Niederburg Kranichfeld nahe Erfurt. Organisiert wurde das Event vom Team der All for you Events, die Band wird an beiden Tagen bis zu 500 Zuschauer begeistern.

Ein Erlebnis für die ganze Familie

Die Band um die charismatische Frontfrau Xena Morgana und dem Ausnahmetalent Lohengrin Rocks schaffte es eindrucksvoll, mit ihrer Performance auf der deutschlandweiten Psycho Circus Tour eine breite Zielgruppe anzusprechen. Eingefleischte Musikfans, Rockfans und Familien zeigen sich gleichermaßen begeistert von der energiegeladenen Show, die in Form eines Live-Konzertes stattindet. Die Wahl der Spielstätte, der geschichtsträchtigen Niederburg Kranichfeld, unterstreicht dabei die Ausrichtung der Tour. Die Kombination aus modernem Rockspektakel und historischer Kulisse schafft ein einmaliges Erlebnis für die Zuschauer.

Spektakuläre Show der jungen Talente

Die Rockband KISS Reloaded ist das Ergebnis der unerschütterlichen Leidenschaft von Xena Morgana und Lohengrin Rocks für die Musik. Mit ihrem Talent und ihrer Liebe zur Musik haben sie sich bereits in jungen Jahren einen Namen in der Musikszene gemacht und haben den Kurs bestritten, um das Erbe der legendären Rockband KISS fortzusetzen. Die KISS Reloaded-Erfahrung ist eine Mischung aus phänomenal talentierten Musikern, erstaunlicher Bühnenpräsenz und einem unerschütterlichen Bestreben, das Publikum bei jeder Performance zu begeistern. Sie sind mehr als nur eine Band; sie sind eine musikalische Bewegung, die darauf abzielt, den traditionellen Rock’n’Roll-Sound am Leben zu erhalten und in die nächste Generation zu tragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Xena Morgana Ltd.

Herr Kenneth Kingston

Hatton Garden 34-35

EC1N 8DX London

Vereinigtes Königreich

fon ..: +44 20 3432 8169

web ..: https://www.kissreloaded.com

email : presse@kissreloaded.com

KISS Reloaded:

Musikalische Reise von Xena Morgana

Xena Morgana begann im Alter von fünf Jahren Gitarre zu spielen und entdeckte schnell ihre Liebe zur Musik von KISS. Mit sechs Jahren hatte sie ihren ersten internationalen Auftritt, und ihre Leidenschaft wurde 2023 auf der Guitar Summit belohnt, wo sie ihre erste eigene Signature Gitarre erhielt. Neben ihren Auftritten mit KISS Reloaded und der KISS Forever Band hat sie auch eigene Songs wie „Tu was du willst“ veröffentlicht.

Lohengrin Rocks: Ein aufstrebendes Ausnahmetalent

Lohengrin Rocks, mit nur sechs Jahren, ist ein absolutes Ausnahmetalent. Bei seinen Live-Auftritten spielt er der E-Gitarre, singt dazu und bewegt sich mit einer Selbstsicherheit eines Rockstars, die das Publikum in Staunen versetzt und selbst erwachsene Musiker meist vermissen lassen. Seine Fähigkeit, Tabs zu lesen und Songs selbstständig zu lernen, zeigen sein außergewöhnliches musikalisches Potenzial.

Pressekontakt:

Xena Morgana Ltd.

Herr Kenneth Kingston

Hatton Garden 34-35

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