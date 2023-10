Klassisch mit raffinierten Details: Sofa Sorrento von Sofanella

Ob als Kinosofa, als Eckcouch oder Sofa für zwei bis drei Personen: Das neue Sofanella-Modell Sorrento macht in jeder Ausführung eine gute Figur.

Über technische Highlights können sich vor allem Filmfans freuen bei diesem neuen Sofa: Die Mittelkonsolen an 2er- und 3er-Kinocouch stecken voller Überraschungen. Von einem technischen Detail profitieren aber alle Modelle.

_Dezenter Stil mit nützlichen Extras_

Der neueste Wurf von Sofanella macht mehr aus den Mußestunden: Sofa Sorrento besitzt alles, was ein stilvoller und gemütlicher Rückzugsort braucht. Seine geradlinige Formsprache ruft eine klassische Ästhetik hervor, die sich mit nahezu jedem Wohnstil arrangiert – ob modern eingerichtetes Loft, Zuhause im Landhausstil oder Retro-Appartement. Ziernähte und leicht nach außen geschwungene Armlehnen lockern das Gesamtbild auf – Interessierte können je nach Vorliebe einen Leder- oder Stoffbezug in verschiedenen Farbtönen wählen.

Wie bei den Sofanella Relaxsofas üblich, kommen alle Varianten mit elektrischer Sitztiefenverstellung: Kopfteil, Rückenlehne und Fußablage lassen sich auf Knopfdruck individuell verstellen. So können Sitzende immer die bestmögliche Position wählen: Eine angehobene Kopflehne zum Lesen, nahezu liegend beim Filmeabend oder nur eine leicht gebeugte Rückenlehne beim Gespräch.

_Technik bis ins Detail_

Mit Sorrento hat Sofanella eine ganz besondere Couch ins Portfolio aufgenommen, die neben stilistischer Raffinesse und Relaxfunktionen einen weiteren Pluspunkt besitzt: Jede Variante besitzt einen USB-Anschluss an der Armlehne, um den Akku von Smartphone, Tablet und Co. auf Trab zu halten. Extra aufzustehen, um Ihr Gerät aufzuladen oder langes Warten haben sich damit erledigt.

Die Kinosofa-Modelle sind mit Mittelteil ausgestattet: Je nach Größe sind hier eine bis zwei Mittelkonsolen mit umfangreichen Funktionen verbaut. So verbirgt sich in der stilvollen Holzablage an der Front eine kabellose Ladefunktion. Auf Knopfdruck fährt ein Getränkehalter aus, der sich besonders beim gemeinsamen Filmgenuss als praktisch erweist. Ein verstecktes Stauraumfach darüber dient nicht nur zur Aufbewahrung persönlicher Gegenstände. Im hinteren Bereich ist zudem eine LED-Lampe mit Touchfunktion befestigt – die sich bei Nichtgebrauch einfach aus ihrer Halterung entfernen lässt.

Die Sorrento Sofamodelle sind somit flexible und stilvolle Ruheinseln für jedes Zuhause, in dem technische Raffinesse und optischer Feinsinn gleichermaßen geschätzt werden.

Alle weiteren Informationen, Artikeldetails, Erfahrungen, weitere Produkte finden Sie unter www.sofanella.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Frau Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

Deutschland

fon ..: +49 81418908730

web ..: https://www.sofanella.de

email : marketing@sofanella.de

Sofanella hat eine schöne Auswahl an hochwertigen Polstermöbeln, zum Beispiel Sofas, Funktionssofas, Sessel, 2-Sitzer oder Wohnlandschaften in Leder sowie in Stoff. Die Lieferung innerhalb Deutschlands ist völlig kostenlos und absolut komfortabel, da die Möbelspedition die Polstermöbel direkt ins Wohnzimmer liefert.

Pressekontakt:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Frau Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

fon ..: +49 81418908730

email : marketing@sofanella.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eilt: 764 Mio. $ Lithium-Vorkommen entdeckt – 18 mal mehr als Börsenwert. Massives Kaufsignal. Diesen 275% Lithium Hot Stock jetzt kaufen nach bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation ($ALB), bis zu 8.373% mit Sigma Lithium Corp. ($SGML), bis zu 13.150% mit Vulcan Energy … Das Johari-Fenster: Kommunikation & Selbstbewusstsein