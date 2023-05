Heimkino neu entdecken: Kinosofas von Sofanella mit aufregender 4D-Funktion

Gemütliche Kinosofas gehören schon lang zum Repertoire von Sofanella. Der Sofa-Onlineshop hat die drei Kino-Modellreihen erweitert um ein technisches Highlight: das 4D-System Sound Shaker.

Filmeschauen zu Hause erhält so eine ganz neue Qualität – dank integrierten Lautsprechern und feinen Vibrationen, die das Geschehen auf dem Bildschirm in die Couch integrieren.

Unterhaltung auf allen Ebenen: Akustisches Filmerlebnis mit Sound Shaker

SALENTO, LENOLA und BELLA: Wer Sofanella kennt, dem sind diese Sofamodelle ein Begriff. Besonders beliebt sind die Kino-Versionen der Polstermöbel – mit Mittelkonsolen und Getränkehaltern für das Heimkino in den eigenen vier Wänden.

Ein technisches Upgrade ermöglicht nun eine einmalige Erfahrung, bei dem Sitzende den Film nicht nur sehen, sondern spüren: Die Funktion „Sound Shaker“ bzw. Körperschallwandler erweitert mit integrierten Lautsprechern und minimale Bewegungen das Filmerlebnis um eine vierte Dimension, wie Geschäftsführerin Sandra Sollinger erklärt: „Früher waren 4D-Kinos eine Besonderheit. Mit der neuen Sound-Shaker-Technologie in den Kinosofas SALENTO, BELLA und LENOLA können sich unsere Kunden dieses Feeling direkt nach Hause holen.“

Die Funktion ist dabei nicht nur innovativ, sondern auch praktisch: Alles, was Filmfans benötigen, ist ein Stromanschluss sowie ein Fernseher mit Bluetooth-Verbindung. Per App lässt sich dann die Lautstärke der Soundausgabe verändern – oder das 4D-System komplett aus- und wieder anschalten. Die App bietet dabei noch weitere Möglichkeiten: Mit ihr können Kunden die bewährte Sofanella-Relaxfunktion einfach und unkompliziert mit dem Smartphone steuern. Dazu ist es möglich, zwei Einstellungen mit individueller Kopf-, Fußteil- und Sitztiefenposition zu speichern. Sofanella nennt diese Reihe an Funktionen „Entertainment Paket“ – wer ein Kinosofa LENOLA, BELLA oder SALENTO kauft, kann das Paket dazu buchen.

Das Design-Upgrade für Ihr Wohnzimmer: Mit Sofanella Kinosofas Luxus erleben

Die drei Sofamodelle überzeugen allerdings nicht nur durch ihre technische Ausstattung. Denn als Experte für Polstermöbel demonstriert die Designsprache von Sofanella hochwertige Qualität mit zeitlosem Charakter: So zeichnen die SALENTO Sofas sich durch einen klassischen Look aus, der mit markanten Ziernähten einen Hauch Nostalgie mit sich bringt. Die Reihe BELLA strahlt eine moderne Eleganz aus: Etwas dezenter als SALENTO fällt der Blick besonders auf die besondere Linienführung an den Armlehnen. Und die LENOLA Sofas sind die perfekte Ergänzung für Wohnzimmer, die mit einer minimalistischen Einrichtung glänzen.

Bei allen drei Modellreihen können Kunden zwischen Stoff- und Lederausführungen wählen: Beide Materialien verleihen den Sofas eine weiche Oberfläche mit Gemütlichkeitsgarantie. Die große Farbauswahl spricht für sich: Sofanella schafft es, dass jeder Kunde ein passendes Sofa für das eigene Zuhause findet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sofanella.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Frau Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

Deutschland

fon ..: +49 81418908730

web ..: http://www.sofanella.de

email : marketing@sofanella.de

Sofanella bietet qualitativ hochwertige Relaxmöbel zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis an. Die ausgesuchten Sofas werden individuell angefertigt für die Kunden und werden nach Bestelleingang und Fertigung direkt zum Endkunden geliefert. Das Vertriebskonzept setzt mit überzeugendem Kundenservice neue Standards beim Online-Möbelkauf. Weitere Infos finden Sie unter www.sofanella.de

