Kollektion Bari: Kinosofas von Sofanella

Ein Heimkino bringt die besten Filme und Serien direkt ins eigene Zuhause. Kinosofas von Sofanella runden das Erlebnis ab.

Der Kollektion Bari gelingt das heimische Kinogefühl nicht nur durch die formale Trennung der Sitzeinheiten. Auch die Getränkehalter in der Mittelkonsole erinnern an echte Kino-Sessel. Mit elektronischer Relaxfunktion und Wärme- beziehungsweise Kühlfunktion überzeugt das Modell in jeder Hinsicht.

Bari Kinosofas von Sofanella: Luxus für das eigene Zuhause

Der Sofa-Spezialist Sofanella verkauft neben Relaxsofas und Designersofas auch Heimkinosofas. Diese Polstermöbel sind von Kino-Sesseln inspiriert. Kinosofas der Kollektion Bari sind als 2-Sitzer, 3-Sitzer und mit 4 Sitzen erhältlich. Die Sitzflächen sind formal getrennt – genau wie bei den klassischen Kino-Sitzen. Eine Ausnahme sind Modelle mit einem Partnersitz (Loveseat). Unabhängig vom Modell verfügen die Armlehnen über Getränkehalter – Kühl- beziehungsweise Wärmefunktion inklusive.

Weitere Zusatzfunktionen, von denen klassische Kinobesucher nur träumen, zeichnen die Produktserie aus: Die Modelle sind allesamt mit der elektrischen Relaxfunktion in Sofanella-Qualität ausgestattet. Das bedeutet, bei jedem Sitz lässt sich der Neigungswinkel der Lehne und der Fußstütze anpassen. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich das Möbel von einer aufrechten Position in die Horizontale bewegen.

Hometheater Sofa Bari: Funktion trifft schlichte Eleganz

Modelle der Serie Bari sind jedoch mehr als nur Funktionssofas: Genau wie alle anderen Sofanella-Kollektionen vereinen sie Funktionalität mit Design. Die Polstermöbel zeichnen sich durch ihre Formstrenge aus. Sie leben ferner von dem hochwertigen und robusten Leder- oder Stoffbezug mit Ziernähten.

Die Sofanella-Geschäftsführerin Sandra Sollinger beschreibt die Essenz der Kollektion als „schlichte Eleganz“. Sie betont außerdem: „Mit der Kollektion Bari möchten wir unseren Kunden ein einzigartiges Heimkino-Erlebnis bieten – mit allem was dazugehört: Zweckmäßigkeit, Komfort und eben auch Design“. Sofanella-Erfahrungen und Bewertungen aus dem Netz lassen erahnen, dass der Hersteller mit seinen stilvollen Luxus-Sofas gut ankommt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sofanella.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Frau Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

Deutschland

fon ..: +49 81418908730

web ..: https://www.sofanella.de

email : marketing@sofanella.de

Sofanella bietet qualitativ hochwertige Relaxmöbel zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis an. Die ausgesuchten Sofas werden individuell angefertigt für die Kunden und werden nach Bestelleingang und Fertigung direkt zum Endkunden geliefert. Das Vertriebskonzept setzt mit überzeugendem Kundenservice neue Standards beim Online-Möbelkauf. Weitere Infos finden Sie unter www.sofanella.de

Pressekontakt:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Frau Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

fon ..: +49 81418908730

email : marketing@sofanella.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Die Leiche im Sieltief“ von Jan Olsen im Klarant Verlag Digital Signage aus Hamburg: Digitale Poster schaffen Aufmerksamkeit auf engstem Raum