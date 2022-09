Zuhause wie im Kinosaal: Sofanella lässt Cineasten-Herzen höher schlagen

Hochwertige Kinosofas für Wohnzimmer und für das eigene Kinozimmer.

Hochwertiges Leder oder anschmiegsamer Stoff, der sich über bequeme Polster spannt. Breite Sitze, die sich an Kopf und Fuß und in der Sitztiefe individuell verstellen lassen. Dazu Mittelkonsolen mit Getränkehaltern, die zum Teil sogar Cola oder Bier kalt halten: Das sind die Kinosofas von Sofanella, die nicht an Komfort sparen. Dazu gesellt sich ein stilvolles Äußeres, sodass das Heimtheater zum ästhetischen Genuss der Extraklasse wird.

Entspannt auf allen Ebenen

Sofanella Hometheater Sofas heben Cineasten in den siebten Himmel. Denn mit den großzügigen Polstermöbeln wird das eigene Wohnzimmer zum heimischen Kinosaal mit Plus an Komfort: Die breiten Sitze mit elektrischer Sitztiefenverstellung und hochwertiger Polsterung verleihen jedem Filmabend eine luxuriöse Komponente. Manche Kinosofas warten zusätzlich mit Thermo-Getränkehaltern, extra Stauraum oder LED-Spots auf.

Romantik gefällig? Paare freuen sich über die bei einigen Sofanella Heimkino Relaxsofas integrierten Love-Seats. Die 2-Sitzer-Elemente ohne Mittelkonsole dazwischen ermöglichen Kuscheleinheiten während dem Filmgenuss.

Für Cineasten mit Stil

„Wir sind stolz, unseren Kunden Kinosofas von höchster Qualität mit einem ansprechenden Design bieten zu können“, freut sich Geschäftsführerin Sandra Sollinger. In der Tat warten die Modelle der Sofanella Hometheater Sofas mit einem stilvollen Look auf. Dezent geschwungene Formen, bewusst gesetzte Nähte und Steppungen verleihen den Polstermöbeln ein elegant-modernes Erscheinungsbild. Die extra breiten Sitzeinheiten bringen amerikanische Anklänge hinein.

Dank der jahrelangen Erfahrung weiß Sofanella, dass sowohl Sitzgefühl als sauch die Formsprache eine primäre Rolle beim Kauf eines Sofas spielt.

Wer sich ein bequemes Kinosofa zulegen möchte, das ästhetisch überzeugt und als Stil-Statement das Wohnzimmer aufwertet, der kann mit Heimkino Polstermöbeln in Sofanella Qualität nicht daneben liegen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sofanella.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Frau Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

Deutschland

fon ..: +49 81415091000

web ..: https://www.sofanella.de

email : marketing@sofanella.de

Sofanella bietet qualitativ hochwertige Relaxmöbel zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis an. Die ausgesuchten Sofas werden individuell angefertigt für die Kunden und werden nach Bestelleingang und Fertigung direkt zum Endkunden geliefert. Das Vertriebskonzept setzt mit überzeugendem Kundenservice neue Standards beim Online-Möbelkauf. Weitere Infos finden Sie unter www.sofanella.de

