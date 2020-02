Kleine Patienten willkommen in der MyDent Praxis Salzgitter

Erfahrungen in der Kindheit können einen signifikant prägen und Eindrücke formen, die ein Leben lang so bleiben. Negative Erfahrungen können also verheerend sein – insbesondere, wenn sie den Zahnarzt

Die Zahnarztangst: Das Worst Case Szenario

Von vielen scheint es als gegeben akzeptiert zu werden, dass Kinder Angst vor dem Zahnarzt haben. Doch das ist eine folgenschwere Annahme: Ärzte, die nicht glauben, dass das Entwickeln von Angst verhindert werden kann, gehen anders mit ihren jungen Patienten um.

Klar ist aber: Kinder haben nicht von Anfang an Angst vor dem Zahnarzt – denn schließlich entwickeln nicht alle von ihnen sich später zu Angstpatienten. Die unbekannte Situation mag ihnen Respekt einflößen, doch die Angst wird erst durch negative Erfahrungen verursacht. Diese Erkenntnis ist für Zahnärzte und Eltern sehr wichtig, denn wenn ein Kind sich zum Angstpatienten entwickelt, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass es in seinem weiteren Leben zu selten und zu spät zum Zahnarzt geht und dadurch eine schlechtere Zahngesundheit haben wird.

Präventivmaßnahmen

Um diesen späteren Verlust an Lebensqualität zu verhindern, gilt es, früh gute Aufklärungsarbeit zu leisten und sorgsam mit Kindern umzugehen. Einige Grundschulen machen bereits erste Schritte dabei, Spaß in die Dentalhygiene zu bringen. Doch leider sind es nicht alle – und leider sind diese Bemühungen nicht genug.

Auch Eltern müssen sich darum bemühen, den richtigen Zahnarzt für ihren Nachwuchs zu finden. Hier empfehlen sich Praxen, die Beratungsgespräche anbieten und auch auf ihrer Webseite explizit sagen, dass sie mit Kindern arbeiten. Der Umgang mit dem Kind ist wichtig: Werden alle Prozesse genau erklärt, verhindert dies das Entstehen von Angst. Auch muss auf Sorgen eingegangen werden, die das Kind kommuniziert. So fühlt es sich beim Zahnarzt geborgen und verstanden.

Niemals zu früh: Zahnärztliche Betreuung für Kinder bei MyDent Salzgitter

Zu früh kann man damit, ein Kind an den Zahnarzt zu gewöhnen, nicht anfangen. Je eher damit begonnen wird, desto mehr Zeit vergeht, bevor durch Karies eine negativ belastete Behandlung vorgenommen werden muss. Aus diesem Grund ist bei der MyDent Zahnarztpraxis in Salzgitter jeder willkommen, der bereits Zähne hat.

Auch mit Kindern im Kindergartenalter arbeitet das zahnmedizinische Team von Salzgitter gerne. Das gut ausgebildete und erfahrene Team aus Ärzten, Ärztinnen und Zahnmedizinischen Fachangestellten arbeitet schon seit Jahren erfolgreich mit kleinen Patienten zusammen. Ihre ruhige und sorgsame Behandlungsweise ermöglicht Kindern einen angstfreien Zahnarztbesuch.

Pressekontakt:

MyDent Salzgitter

Reichenberger Straße 59

38229 Salzgitter

TEL: +49 (0)5341 871010

MAIL: info@mydent-salzgitter.de

WEB: https://mydent-salzgitter.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MyDent Salzgitter

Herr Hanes Peric

Reichenberger Straße 59

38229 Salzgitter

Deutschland

fon ..: +49 (0)5341 871010

web ..: https://mydent-salzgitter.de/

email : info@mydent-salzgitter.de

