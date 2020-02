myDent Laatzen – Zahnpflege aus einer Hand

Zahnbehandlung und Gesundheitsvorsorge auf modernstem Niveau durch myDent – einem versierten und vielfach spezialisierten Zahnärzte-Team in Hannover Laatzen.

Im Süden von Hannover und dort im architektonisch futuristischen Leine-Center hat sich ein Praxisteam der besonderen Art einen ausgezeichneten Namen erworben. Diese Zahnarztpraxis bietet eine selten anzutreffende Rundumversorgung an, mit allem, was mit Zahngesundheit, der Pflege sowie der Vorsorge und dem Zahnersatz zu tun hat. Vier Zahnärzte gehören zu dem sympathischen Team, das Patienten mit modernsten, schonenden Verfahren behandeln; inklusive Kieferorthopädie, Zahnimplantaten und einem eigenen Dentallabor, in der maßgefertigter Zahnersatz im eigenen Haus hergestellt wird.

Ein bemerkenswerter Service bei myDent

Vier umsichtige Profis in Sachen Zahngesundheit bilden den Kopf des Ärzteteams. M.Sc., M.Sc. Hanes J. Peric ist der erfahrene Spezialist für orale Implantologie und die schonende Parodontose-Behandlung. Alle kieferorthopädischen Therapien und Eingriffe werden von M.Sc. Matiar Bonehie durchgeführt, der auf diesem Gebiet geschulte Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. Für das unübersehbar strahlende Lächeln der Patienten sorgt die Zahnärztin Lisa Witte in ihrem Fachbereich ästhetischer Zahnheilkunde. Und als Zahnarzt in der Vorbereitungszeit ist Lucas Weissbach mit den grundlegenden Tätigkeiten eines Zahnmediziners beschäftigt, die bei diesem Zahnarztteam in keinem Fall als Routine abgehandelt werden.

Diese vier Spezialisten werden von sechs zahnmedizinischen Angestellten mit jeweils eigenem Spezialgebiet und zwei Auszubildenden unterstützt. Eine Zahntechnikermeisterin und ein Zahntechniker sorgen dafür, dass Prothesen, Implantate, Kronen oder Inlays auf den zehntel Millimeter genau passen. Dabei wird ein hoher, selbst aufgelegter Anspruch verfolgt. Der Zahnersatz muss derart perfekt sein, dass die Patienten schon nach kurzer Zeit vergessen haben, dass in ihrem Mund ein Implantat oder eine Prothese vorhanden ist. Um die exakte Abrechnung und die Vollständigkeit der Patientenakten kümmern sich erfahrene Fachangestellte. Damit die Zahnärzte gleichmäßig ausgelastet sind, ohne überlastet zu werden, wurde ein Praxismanager eingestellt.

Zufriedene Patienten durch einen ausgeklügelten, innovativen Serviceablauf

Im Fokus dieses Ärzteteams steht die Prophylaxe, die regelmäßig durchgeführt, in der Regel weiterführende Behandlungen verhindern oder zumindest deutlich hinauszögern kann. Parallel dazu werden zahnkosmetische Anwendungen angeboten. Ziel dabei ist eine wohlproportionierte Zahnstellung, soweit notwendig und immer ein strahlend weißes Lächeln. Eine weitere Besonderheit ist der Umgang mit Angstpatienten und Kindern. Das Praxisteam hat für diese Patienten ein inzwischen erprobtes und bewährtes Szenario entwickelt, durch das Vertrauen aufgebaut und Ängste genommen werden. Dadurch ist es möglich auch besonders ängstlichen Menschen eine fachlich fundierte und auf die Patientenbelange abgestimmte Zahnbehandlung zukommen zu lassen.

Behandlungen bei Zahnerkrankungen

Ist die Zahngesundheit angegriffen, erspart das Ärzteteam seinen Patienten die Wege von einem Spezialisten zum anderen sowie unnötig lange Wartezeiten, sollte beispielsweise ein Zahnersatz notwendig werden. Die vorteilhafte Kombination von Zahnarzt, Implantologie, Kieferorthopädie und Dentallabor an einem Ort kann als zukunftsweisendes System beschrieben werden, dass erhebliche Vorteile für Patienten und Zahnärzte mit sich bringt. Ganz nebenbei wird so die Gesamtdauer einer umfassenden Behandlung erheblich reduziert, sodass die Zahnpatienten bereits nach kurzer Zeit ohne gesundheitliche Einschränkungen leben können.

Zeitsparende Terminabsprachen

Darüber hinaus ist der zeitliche Ablauf in der Praxis kompakt und zügig. Durch die organisatorische Planung des Praxismanagers ist es jederzeit möglich, auch kurzfristig, Notfälle in den normalen Tagesablauf einzuschieben, ohne dass dadurch merkbare Wartezeiten für andere Patienten entstehen. Diese werden per SMS an bevorstehende Termine erinnert und informiert, sollte eine Änderung in ihrem Behandlungsablauf eingetreten sein. In der Folge ist das Wartezimmer in dieser Gemeinschaftspraxis, der am wenigsten genutzte Raum.

Besondere Vorteile des Zahnarztteams

Die Patienten erwartet eine hochmoderne Praxis auf aktuellem Stand, in der Zahnmedizin auf medizinischem und technischem Top-Niveau geboten wird. Dieser Zusammenschluss mehrerer Zahnspezialisten erspart Patienten weite Wege, Zeit und Geld. Damit dieses hohe Leistungsniveau erhalten bleibt, nehmen die Zahnärzte regelmäßig an Weiterbildungsveranstaltungen und Seminaren teil. Dank der Lage an einem Einkaufszentrum sind obendrein ausreichend Parkplätze vorhanden. Überdies sind die Praxisräume freundlich gestaltet und barrierefrei erreichbar.

myDent Laatzen in den Augen der Patienten

Mit gutem Gewissen hat sich dieses Zahnarztteam der Meinung seiner Patienten gestellt. In der Folge wurde myDent von Kundentest.com mit dem Prädikatssiegel Sehr Gut und mit fünf Sternen ausgezeichnet. Unter den verifizierten Patientenkommentaren ist nicht ein kritischer oder negativer Beitrag zu finden. Im Gegenteil; alle direkt praxisbezogenen Beurteilungen erhielten immer die höchstmögliche Benotung. Erstaunlich dabei ist, dass eine stattliche Anzahl Patienten offensichtlich nicht aus Laatzen oder Hannover stammen. Ein Patient fährt die Strecke von München bis an den Süden der niedersächsischen Hauptstadt, weil er sich nur hier von diesen Spezialisten behandeln lässt. In den Kommentaren wird auch der besondere Service für Angstpatienten und für Kinder regelmäßig gelobt, denn diese oftmals schwierigen Fälle besuchen inzwischen gern und regelmäßig das Praxisteam von myDent in Laatzen, wie jederzeit nachgelesen werden kann.

