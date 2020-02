Zahnarztpraxis mit Herz in Kirchrode

Angst vor dem Zahnarzt wird oft durch schlechte Erfahrungen ausgelöst. Und sie kann schwerwiegende Folgen haben, wenn sie den Gang zur Vorsorgeuntersuchung verhindert. Doch diese Angst muss nicht sein

Das Leiden der Angstpatienten

19 Prozent der Deutschen gibt an, vor jedem Zahnarztbesuch Angst zu haben. Das ist eine beachtliche Nummer. Die Folge ist oft, dass diese sogenannten Angstpatienten überhaupt gar nicht erst Patienten werden wollen – sie gehen nicht zum Zahnarzt. Dabei sind gerade die Vorsorgeuntersuchungen und die Prophylaxe es, die genau die Arten von Behandlungen verhindern können, die negative Erfahrungen hervorrufen.

Durch eine gute und vor allem regelmäßige Vorsorge und Zahnreinigung bleiben nicht nur die Zähne generell in einem besseren Zustand. Ganz besonders wichtig ist, dass bei ihnen Probleme wie Karies oder Entzündungen frühzeitig entdeckt werden. Werden diese Untersuchungen nicht durchgeführt, so fallen diese Probleme oft erst auf, wenn sie Schmerzen bereiten und dementsprechend fortgeschritten sind. Dadurch wird eine intensivere Behandlung nötig, die angsteinflößender und eventuell auch schmerzhafter ist.

Großer Verbesserungsbedarf

Diese Sachlage sollte von zwei Seiten behandelt werden. Zum einen müssen Zahnärzte bereits mit jungen Patienten sanfter umgehen und sich besser erklären, um zu verhindern, dass diese Art von Angst überhaupt erst entsteht. Oft geschieht dies nämlich bereits im Kindesalter.

Vor allem aber müssen Praxen, Zahnarzthelfer und Zahnärzte den bereits existierenden Angstpatienten viel mehr entgegenkommen. Die zahnmedizinische Leistung an sich kann noch so gut sein, wenn sie die Leute, die sie brauchen, nicht erreicht. Eine offene, entspannte Atmosphäre, in der jede Frage beantwortet und alles genau erklärt wird, ist essenziell. Alleine das Angebot von Betäubungsmitteln oder gar einer Behandlung unter Vollnarkose reicht nicht aus.

MyDent Kirchrode – die Praxis mit Vorbildfunktion

Bereits seit ihrer Gründung im Jahr 2015 ist die MyDent Zahnarztpraxis in Kirchrode darauf bedacht, ihren Patienten genau diese Atmosphäre zu bieten. Geschultes, erfahrenes Personal kümmert sich sorgsam um alle Patienten und ihre Bedürfnisse.

Durch jahrelange Arbeit mit ihnen sind den Ärzten und Zahnarzthelferinnen die Sorgen der Angstpatienten genauestens bekannt und können deshalb in sämtliche Behandlungen mit einbezogen werden. So erreicht es das MyDent-Team, dass sich Angstpatienten wohl genug fühlen, um zur Vorsorge zu gehen. Weitere traumatische Erlebnisse können auf diese Art und Weise verhindert werden.

