Klemmbereich bei Kabelverschraubungen: Warum die richtige Wahl über die IP-Schutzart entscheidet

Ein falsch gewählter Klemmbereich bei Kabelverschraubungen kann die gesamte IP-Schutzart einer Anlage kompromittieren – mit weitreichenden Folgen für Sicherheit und Normkonformität.

In der industriellen Elektrotechnik zählen Kabelverschraubungen zu den sicherheitsrelevanten Komponenten, die häufig unterschätzt werden. Dabei hängt die Wirksamkeit der IP-Schutzart eines Gehäuses maßgeblich davon ab, ob der Klemmbereich der eingesetzten Verschraubung exakt zum Außendurchmesser des durchgeführten Kabels passt. Wird dieser Zusammenhang bei der Planung oder Montage nicht ausreichend berücksichtigt, drohen undichte Einführungen, die den gesamten Schutz gegen Staub und Wasser zunichtemachen.

Der Klemmbereich beschreibt den Durchmesserbereich, innerhalb dessen eine Kabelverschraubung das eingeführte Kabel zuverlässig abdichten und mechanisch fixieren kann. Liegt der tatsächliche Kabeldurchmesser außerhalb dieses definierten Bereichs, kann die Dichtung das Kabel nicht vollständig umschließen. Die Folge: Die vom Hersteller angegebene IP-Schutzart – etwa IP68 oder IP66 – wird nicht erreicht. Feuchtigkeit, Staub oder aggressive Medien können in das Gehäuse eindringen und dort elektronische Bauteile beschädigen oder Kurzschlüsse verursachen.

Besonders kritisch ist diese Problematik in Umgebungen mit hohen Anforderungen an den Schutzgrad, etwa im Maschinen- und Anlagenbau, in der Lebensmittelindustrie oder in Außeninstallationen. Normen wie die DIN EN 62444 definieren klare Prüfverfahren für Kabelverschraubungen und deren Klemmbereiche. Eine normkonforme Auslegung setzt voraus, dass der Kabeldurchmesser im mittleren Bereich des angegebenen Klemmbereichs liegt. Wird ein Kabel am oberen oder unteren Grenzwert geklemmt, sinkt die Dichtwirkung bereits merklich.

Ebenso relevant ist die korrekte Anzugskraft bei der Montage. Wird die Überwurfmutter zu schwach angezogen, bleibt die Dichtung wirkungslos. Wird sie übermäßig angezogen, kann die Dichtung beschädigt werden oder das Kabel selbst Schaden nehmen. Beide Szenarien führen dazu, dass die spezifizierte IP-Schutzart nicht eingehalten wird.

Fachgerechte Beratung und die sorgfältige Auswahl der passenden Verschraubung für den jeweiligen Kabeldurchmesser sind daher entscheidend. Unternehmen, die in sicherheitskritischen Bereichen arbeiten, sollten bei der Komponentenauswahl auf spezialisierte Anbieter mit entsprechendem Produktsortiment und technischer Kompetenz setzen.

Die CIV Ges.m.b.H mit Sitz in Linz ist auf Verschraubungstechnik, Sicherheitstechnik und Kabeleinführungssysteme spezialisiert und führt ein Sortiment von über 3.500 Artikeln für den Industriebedarf. Fachkundige Beratung und ein eigener regionaler Lieferservice im Großraum Linz ergänzen das Angebot.

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Wir führen auch Produkte aus dem Bereich Verdrahtungskanäle wie Wellrohre oder Verriegelungsschalter. Abgerundet wird unser Sortiment in den Sparten Schaltungstechnik, Meldeelemente und Funkfernsteuerungen.

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