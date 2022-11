Klimabedingte Herausforderungen im Goldbergbau

Das World Gold Council hat eine neue Studie in Sachen Goldbergbau und Klimawandel veröffentlicht.

Dabei werden klimabedingte Anfälligkeiten im Goldbergbau und mögliche Anpassungsstrategien untersucht, ebenso wie Herausforderungen bewältigt werden können. Bergbau sorgt immer auch für Einwirkungen wirtschaftlicher und sozialer Art. Nachhaltigkeit ist zu einem wichtigen Begriff im Minenwesen geworden, denn sie verringert negative Wirkungen des Bergbaus. Und sie kann darüber hinaus zu mehr Widerstandsfähigkeit („Resilienz“) führen. Dies bedeutet ein schnelleres Reagieren auf Veränderungen, Beachtung von Wechselwirkungen und ein flexibleres Handeln bei schwierigen Situationen.

Goldminen existieren an den unterschiedlichsten Standorten, oft haben sie eine zentrale Bedeutung für die örtliche Wirtschaft. Sie bieten Möglichkeiten zum Wachstum und zur Weiterentwicklung. Die Auswirkungen des Klimawandels sind den Goldminenbetreibern bekannt. Doch, wie das World Gold Council aufzeigt, kann der Goldbergbaubereich noch Einiges bewegen und so wie sich die Erkenntnisse zum Klimawandel vertiefen, so kann der Goldsektor innovative Lösungen finden. Sieben Empfehlungen für die Goldbergbaugemeinde hat das World Gold Council dabei zusammengestellt. Die Europäische Rohstoffindustrie hat sich im Horizon 2020 Projekt SUMEX die Erarbeitung eines Nachhaltigkeitsansatzes, speziell für die europäische Rohstoffindustrie erarbeitet. Zum Thema passt die Aussage von Ronald-Peter Stöferle, bekannt durch seinen seit 2007 erscheinenden „In Gold we trust“-Report, dass Gold das nachhaltigste Metall auf der Erde ist. Damit rücken Gesellschaften wie Calibre Mining oder Aurania Resoures in den Blickpunkt.

Calibre Mining – https://www.youtube.com/watch?v=_V6SuWa4zyE – gehört zur Riege der mittelgroßen Produzenten. Die Projekte befinden sich in Nicaragua, Washington und Nevada. In den ersten neun Monaten 2022 wurden gut 161.000 Unzen Gold verkauft.

Auf Edelmetalle und Kupfer in Südamerika hat sich Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=emlj1tWAeyU – spezialisiert. Erfolgreiche Bohrungen aus Ecuador, wo das Flaggschiffprojekt (The Lost Cities, Gold und Kupfer) liegt, sind gegeben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

