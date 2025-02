Klondike Gold beruft Dr. M. Stephen Enders in das Advisory Board

3. Februar 2025, Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Dr. M. Stephen Enders in sein Advisory Board bekannt zu geben.

Dr. Enders verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie und kann auf eine bemerkenswerte Karriere in der Mineralexploration und -erschließung zurückblicken. Er war in leitenden Positionen bei mehreren großen Bergbauunternehmen tätig, unter anderem als Senior Vice President of Exploration bei der Newmont Mining Corporation. Herr Enders ist für sein Fachwissen in den Bereichen Geologie, Ressourcenbewertung und Projektmanagement bekannt und war maßgeblich an der Entdeckung und Erschließung bedeutender Mineralvorkommen auf der ganzen Welt beteiligt.

Peter Tallman, President & CEO von Klondike Gold, erklärt: Wir heißen Steve in unserem Advisory Board willkommen. Seine umfangreiche Erfahrung, seine nachweisliche Erfolgsbilanz und seine wirtschaftlichen Ansichten im Bereich der Mineralexploration werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser Projekt im Klondike District vorantreiben. Seine Felduntersuchung des Bohrkerns in Dawson im letzten Sommer war äußerst aufschlussreich und ich schätze und freue mich auf seine weiteren Beiträge.“

Im Laufe seiner Karriere war Dr. Enders President von Phelps Dodge Exploration Corp, Senior Vice President Exploration bei Newmont, Executive Chairman & COO von EMX Royalty Corp und Mitbegründer von Cupric Canyon Capital LLC. Zuletzt war er Leiter der Abteilungen Geologie und Geotechnik sowie Bergbautechnik an der Colorado School of Mines. Im Dezember 2023 ging er bei Mines in den Ruhestand, unterrichtet aber weiterhin im Rahmen des Professional Masters Programms in Mineral Exploration. Derzeit ist er Executive Chairman von Brooks & Nelson LLC – einem Personalvermittlungsunternehmen in der Bergbauindustrie – und sitzt in mehreren anderen Boards. Dr. Enders wurde 2009 mit der Distinguished Achievement Medal der Colorado School of Mines, 2014 mit dem Ben F. Dickerson Award der Society for Mining, Metallurgy & Exploration und 2016 mit dem Ralph W. Marsden Award der Society of Economic Geologists ausgezeichnet. Dr. Enders hat einen BSc-Abschluss in Geotechnik von der Colorado School of Mines und einen MSc- und PhD-Abschluss von der University of Arizona.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf jenes Gold ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktweiten orogenen Verwerfungen des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Es wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Stander Zone Goldmineralisierungen über mehrere Kilometer identifiziert. Das Unternehmen hat eine auf die Minengrube beschränkte Mineralressourcenschätzung von 469.000 Unzen in der Kategorie angedeutet und 112.000 Unzen in der Kategorie vermutet ermittelt Die Mineralressourcenschätzung für die Liegenschaft Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc. erstellt, einer unabhängigen qualifizierten Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen von NI 43-101. Der technische Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada“ wurde am 10. November 2022 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht. Siehe auch die Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

– ein Meilenstein für den Klondike-Bezirk. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 727 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.

IM AUFTRAG VON KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

Peter Tallman,

President und CEO

Für weitere Informationen:

Telefon: (604) 609-6138

E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Webseite: www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

ir-europe@klondikegoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Wenn in diesem Dokument die Worte „erwartet“, „erwarten“, „geschätzt“, „prognostiziert“, „geplant“ und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, der Zustand der Finanzmärkte für die Wertpapiere des Unternehmens, Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, die das Unternehmen für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und in der Lage ist, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um fortzufahren. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen strebt einen sicheren Hafen an.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Anleger die kontinuierlichen Offenlegungsberichte des Unternehmens lesen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

