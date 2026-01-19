Klondike Gold meldet höhere Gold-Royalty-Einnahmen bei Montana Creek, schließt Phase 1 des Bohrprogramms 2026 ab und stellt Explorationsupdate bereit

23.Juli 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FRA: LBDP; OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, zusätzliche Gold-Royalty-Einnahmen von Armstrong Mining Corp. im Zusammenhang mit den laufenden Placer-Goldbetrieben im Placer-Konzessionsgebiet Montana Creek bekannt zu geben. Das Unternehmen gibt außerdem den Abschluss von Phase 1 seines Diamantbohrprogramms 2026 bekannt und stellt ein Update hinsichtlich des laufenden Explorationsprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Klondike District im Bergbaugebiet Dawson im kanadischen Territorium Yukon bereit.

Höhepunkte

– In der bisherigen Abbausaison 2026 wurden insgesamt 176,1 oz Placer-Goldflocken (Reinheit von etwa 82 %) erhalten, was einer Steigerung von 136,2 oz seit dem letzten Update des Unternehmens (siehe Pressemitteilung vom 1. Juni 2026) entspricht. Nach der Raffination auf eine Reinheit von 99,99 % wurden dem Unternehmen etwa 141 oz Feingold gutgeschrieben.

– In Phase 1 des Explorationsprogramms 2026 wurden 7.697,17 m an NQ-Diamantbohrungen in 34 Bohrlöchern abgeschlossen, um Erweiterungen des Mineralressourcengebiets der Zone Lone Star zu erproben.

– Es ist geplant, bis zu 20.000 m an Bohrkern mittels Hyperspektral-Scans zu analysieren, um quantitative Alterationskartierungen für eine verbesserte Zielermittlung goldhaltiger Strukturzonen zu erstellen.

– Eine zweite Phase mit bis zu 8.000 m an Diamantbohrungen ist ab September geplant, vorbehaltlich des Erhalts und der Interpretation der Analyseergebnisse von Phase 1 sowie der laufenden Exploration.

– Es ist geplant, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung unter Einbeziehung der zwischen 2022 und 2026 durchgeführten Bohrungen zu erstellen. Der Abschluss dieser aktualisierten Schätzung ist zurzeit für die erste Hälfte des Jahres 2027 vorgesehen.

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, sagte:

Der Abschluss dieser ersten Bohrphase ist ein weiterer bedeutsamer Meilenstein auf dem Weg zur Erweiterung der Goldressource bei Lone Star. Unsere integrierte Strukturmodellierung und die 3D-geologische Interpretation liefern weiterhin qualitativ hochwertige Explorationsziele und wir sind davon überzeugt, dass beträchtliches Potenzial besteht, die Mineralisierung sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe über unser Konzessionsgebiet im Distriktmaßstab hinweg zu erweitern. Die Ergebnisse von über 26.800 m an Bohrungen, die seit der Mineralressourcenschätzung für Lone Star im Jahr 2022 durchgeführt wurden, zusammen mit den noch ausstehenden Analyseergebnissen des 34 Bohrlöcher umfassenden Programms dieses Jahres, sollten eine solide Grundlage für die geplante Aktualisierung der Mineralressource im Jahr 2027 darstellen. Gleichzeitig bieten die wachsenden Royalty-Einnahmen von Armstrong Mining eine wertvolle, nicht verwässernde Finanzierung, die die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Festgesteinsexplorationsprogramme unterstützt.

Royalty-Einnahmen 2026 vom Placer-Goldkonzessionsgebiet Montana Creek

Gemäß der am 11. März 2025 bekannt gegebenen Pacht-Kauf-Vereinbarung liefert Armstrong Mining Corp. 10 % des aus dem Placer-Goldkonzessionsgebiet Montana Creek gewonnenen Placer-Goldes an Klondike Gold (siehe Pressemitteilung des Unternehmens Klondike Gold Receives $500,000 for Lease of Montana Creek Placer Property vom 3. März 2025 unter www.klondikegoldcorp.com/klondike-gold-receives-500000-for-lease-of-montana-creek-placer-property, eingereicht unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+).

Für das Jahr 2026 hat das Unternehmen bis zum 20. Juli 2026 in der aktuellen Abbausaison insgesamt 176,1 oz Placer-Goldflocken erhalten, was einer Steigerung von 136,2 oz seit dem vorherigen Update in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. Juni 2026 entspricht.

Nach der Raffination auf eine Reinheit von 99,99 % und nach Abzug der anwendbaren Verhüttungsgebühren, Raffinationsgebühren, Steuern und staatlichen Royalties hat das Unternehmen etwa 141 oz Feingold erhalten, die auf den Konten des Unternehmens gehalten werden. Die Differenz zwischen dem Gewicht des erhaltenen Flockengoldes und den gutgeschriebenen Unzen nach der Raffination spiegelt Schätzungen der Goldreinheit, der Raffinationsgewinnung, der Verhüttungsgebühren, der staatlichen Royalties und der geltenden Gebühren wider.

Zukünftige Royalty-Einnahmen hängen von Ebene und Zeitpunkt des Placer-Goldbergbaus sowie von der von Armstrong Mining Corp. gewonnenen Goldmenge ab, worüber Klondike Gold keine operative Kontrolle ausübt.

Die durch Royalty-Goldeinnahmen generierten Barmittel sollen zusammen mit den Erlösen aus etwaigen zukünftigen Goldverkäufen zur Finanzierung der laufenden Explorationsaktivitäten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

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Abbildung 1: Standort des Placer-Goldkonzessionsgebiets Montana Creek im Verhältnis zu den Quarz-Claim-Beteiligungen des Unternehmens am Konzessionsgebiet Klondike District

Phase-1-Bohrprogramm 2026

Das Unternehmen hat in Phase 1 seines Explorationsprogramms 2026 insgesamt 7.697,17 m an NQ-Diamantbohrungen in 34 Bohrlöchern abgeschlossen.

Das Programm wurde konzipiert, um angrenzende Erweiterungen sowie Erweiterungen entlang des Streichens des Mineralressourcengebiets der Zone Lone Star zu bewerten und das Verständnis der Grenzen der Goldmineralisierung zu verbessern. Die Analyseergebnisse sind noch ausstehend. Es ist davon auszugehen, dass die Analyseergebnisse zur geplanten Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung 2022 des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) beitragen (NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada, datiert vom 16. Dezember 2022 mit Wirksamkeitsdatum 10. November 2022, erstellt von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Ginto Consulting Inc., und Stephen Kenwood, P.Geo.).

Das Phase-1-Programm stellt eines der größten saisonalen Bohrprogramme dar, die vom Unternehmen durchgeführt wurden. Dabei wurden etwa 2 km der prognostizierten Streichenerweiterung über das bestehende, 1,2 km lange Ressourcengebiet Lone Star hinaus erprobt. Die Zielermittlung der Bohrungen wurde durch eine aktualisierte Strukturmodellierung geleitet, die durch die Integration der geologischen Datenbank des Unternehmens in die Software Leapfrog 3D entwickelt wurde. Die daraus resultierenden Interpretationen unterstützen weiterhin das Explorationspotenzial im Distriktmaßstab auf dem gesamten Projekt Klondike.

Kluane Drilling Ltd. aus Whitehorse (Yukon) hat das Bohrprogramm abgeschlossen. Bohrkerne werden unter der Aufsicht der Geologen des Unternehmens protokolliert und beprobt. Die Proben werden sicher von der Einrichtung des Unternehmens zu den Labors von Bureau Veritas Minerals in Whitehorse (Yukon) und Vancouver (British Columbia) transportiert. Bureau Veritas ist vom Unternehmen unabhängig und gemäß ISO/IEC 17025 akkreditiert. Verfahren der analytischen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle umfassen das routinemäßige Einfügen von zertifiziertem Referenzmaterial, Leerproben und Doppelproben.

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Abbildung 2: Standorte der Bohransatzpunkte von Phase 1 2026 im Verhältnis zur Mineralressourcenschätzung 2022 der Zone Lone Star

Bevorstehendes Explorationsprogramm 2026

Das Unternehmen plant, im Verlauf des restlichen Jahres 2026 die Weiterentwicklung mehrerer Explorationsinitiativen fortzusetzen.

Ab August ist LithologiQ aus Montreal damit beauftragt, Hyperspektral-Scans und hochauflösende Bildgebung von etwa 18.000 bis 20.000 m Bohrkern durchzuführen. Es ist davon auszugehen, dass das Programm quantitative Mineralalterationsdaten liefert, um die geologische Interpretation und die Zielermittlung der Bohrungen zu verbessern.

Regionale Strukturkartierungen und Prospektionsarbeiten sind im Konzessionsgebiet ebenfalls im Gange, wobei der Schwerpunkt der aktuellen Arbeiten auf dem südwestlichen Teil des Distrikts liegt, wo bedeutsame Straßenverbesserungen einen erweiterten Explorationszugang bieten. Geologische Kartierungen, Probenahmen von Ausbissen und Alterationsstudien werden integriert, um neue Bohrziele zu priorisieren.

Das Unternehmen plant zurzeit, vorbehaltlich ausstehender Analyseergebnisse, der Verfügbarkeit von Vertragspartnern und des Budgets, eine zweite Phase von bis zu 8.000 m an Diamantbohrungen ab September.

Das gesamte Explorationsprogramm 2026 wurde konzipiert, um den Abschluss eines aktualisierten technischen Berichts gemäß NI 43-101 und einer Mineralressourcenschätzung zu unterstützen, deren Veröffentlichung zurzeit für die erste Hälfte des Jahres 2027 angestrebt wird. Die Mineralressourcenschätzung 2022 des Unternehmens wurde im technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Geology and Mineral Resource Estimate of the Lone Star Zone, Klondike District Project, Yukon, Canada mit Wirksamkeitsdatum 10. November 2022 offengelegt, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.

Das Projekt Klondike District umfasst ein 727 km² großes Gebiet, das den gesamten historischen Placer-Distrikt der Klondike-Goldfelder abdeckt, in dem das Unternehmen zahlreiche Goldvorkommen im Grundgestein und damit verbundene Strukturen dokumentiert hat, die mit einem bedeutenden orogenen Goldmineralisierungssystem in Verbindung stehen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen wurden von Peter Tallman, P.Geo., President und CEO von Klondike Gold und qualifizierter Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects geprüft und genehmigt. Weitere technische Informationen zu den Explorationsprogrammen des Unternehmens, den Analyseverfahren und der Mineralressourcenschätzung sind im technischen Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 enthalten, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ hinterlegt ist.

Über Klondike Gold Corp.

Klondike Gold Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % im Besitz befindliches Projekt im Klondike-Distrikt im Yukon-Territorium vorantreibt. Das Projekt umfasst ein 727 Quadratkilometer großes Landpaket in Distriktgröße, das den gesamten historischen Placer-Distrikt der Klondike-Goldfelder einschließt – eines der historisch bedeutendsten Placer-Distrikte der Welt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Erschließung großräumiger Goldressourcen durch systematische Exploration und geologische Modellierung. Das Unternehmen hält zudem eine Royalty-Beteiligung an der derzeit aktiven Liegenschaft Montana Creek Placer.

IM NAMEN VON KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

Peter Tallman

President und CEO

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Wenn in diesem Dokument die Wörter erwartet, erwarten, geschätzt, prognostiziert, geplant und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Marktvolatilität, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen, falls erforderlich, die Lage an den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens; Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens, Änderungen bei Genehmigungs- oder regulatorischen Anforderungen, der Zeitplan und die Ergebnisse der noch ausstehenden analytischen Untersuchungen aus dem Phase-1-Bohrprogramm; die Möglichkeit, Erweiterungen bekannter Mineralisierungen oder zusätzliche Explorationsziele zu identifizieren; den Umfang, den Zeitplan und den Abschluss geplanter Explorationsuntersuchungen, geologischer Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Folgebohrprogramme; den voraussichtlichen Beginn und Abschluss einer zweiten Bohrphase; die Erstellung und den Zeitplan eines aktualisierten technischen Berichts gemäß NI 43-101 sowie einer Mineralressourcenschätzung; das Potenzial für eine künftige Erweiterung der Mineralressourcen; erwartete künftige Royalty-Golderträge aus den Montana-Creek-Placer-Betrieben; die beabsichtigte Verwendung der Royalty-Erlöse und etwaiger Erlöse aus künftigen Goldverkäufen zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten.

Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, die es für angemessen hält, darunter unter anderem, dass die Analyseergebnisse innerhalb des erwarteten Zeitrahmens vorliegen werden; dass Explorationsprogramme, Auftragnehmer, Ausrüstung und Personal wie geplant zur Verfügung stehen werden; dass die Wetter- und Geländebedingungen eine Durchführung der Explorationsaktivitäten im Wesentlichen wie geplant ermöglichen werden; dass die geologischen Interpretationen auch bei Vorliegen weiterer Informationen gültig bleiben; dass behördliche Zulassungen und Genehmigungen, soweit erforderlich, eingeholt oder aufrechterhalten werden; dass der Placer-Bergbau durch die Armstrong Mining Corp. gemäß den aktuellen Erwartungen fortgesetzt wird und dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen und zusätzliches Kapital zur Fortführung der operativen Betriebe beschaffen kann. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen beruft sich auf die Safe-Harbor-Bestimmung.

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