Kluge Anleger investieren jetzt in Rohstoffe und Edelmetalle

Im aktuellen Markt sind anhaltend niedrige Zinsen quasi der Startschuss, um auf Edelmetalle und Rohstoffe zu setzen.

Gold und Rohstoffe sind eine Absicherung gegen Inflation, schützen vor einer Währungsabwertung. Eine hohe Inflation ist gut für den Goldpreis, vor allem wenn die Renditen der Staatsanleihen niedrig sind und negative Realzinsen vorherrschen – so wie es jetzt der Fall ist.

In den 2000er Jahren erfreute ein Rohstoff-Superzyklus die Anleger. Er brach in der großen Rezession von 2008 zusammen, setzte sich dann von 2009 bis 2011 fort. Der Rohstoff-Superzyklus endete dann in der Baisse von 2011 bis 2015. Viele Analysten gehen nun von der Bildung eines neuen Superzyklus aus. Nur diesmal ist er nicht von fossilen Brennstoffen und dem Aufschwung Chinas getragen, sondern von den sogenannten „grünen“ Metallen. Diese werden zur Dekarbonisierung und zur Elektrifizierung gebraucht, um dem Klimawandel Paroli zu bieten. Viele Volkswirtschaften haben sich ehrgeizigen Klimaschutzzielen verschrieben.

Erfolge sieht man bereits an den stark steigenden Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen, die die Straßen erobern. Der Elektrotrend wird sich fortsetzen und damit gerät besonders ein Rohstoff in den Blickpunkt, das Lithium. Elektromobilität braucht Lithium-Ionen-Akkus, ohne Lithium geht also nichts. Die prognostizierte steigende Lithiumnachfrage wird den Gesellschaften mit Lithium in ihren Projekten Freude bereiten.

Besondere Freude dürften jetzt die Aktionäre von Millennial Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=79DAM_yNEM8 – haben. Denn die chinesische Ganfeng wird alle Stammaktien von Millennial Lithium erwerben.

Auch ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=7Vw2OjysEfI – setzt auf das Batterie-Leichtmetall Lithium. In der Mongolei befindet sich das Lithium-Salar-Projekt Baavhai Uul (mehr als 81.000 Hektar) und das Lithium-Konzessionsgebiet Urgakh Naran.

