Kluge Köpfe aufgepasst: Neue Quiz-App sorgt für Rätselspaß im Alltag

Wissen to go: Die offizielle App des Quizshow-Trainingslagers ist ab sofort im Google Play Store verfügbar – für alle, die ihr Wissen spielerisch testen möchten.

Freiburg, 08. Oktober 2025: – Nach einer erfolgreichen Beta-Testphase ist es endlich soweit: Die App des Quizshow-Trainingslagers ist ab sofort offiziell im Google Play Store erhältlich.

Mit der neuen mobilen App können Quiz-Fans nun jederzeit und überall ihr Wissen testen – ob in der Bahn, in der Mittagspause oder abends auf der Couch. Die App vereint anspruchsvolle Fragen mit unterhaltsamen Spielmodi und richtet sich an alle, die ihr Allgemeinwissen auf spielerische Weise erweitern möchten.

Die Quizshow-Trainingslager App bietet gleich zum Start mehrere Quiz an:

* Quiz-Battle – spannende Live-Duelle gegen Freunde oder andere Spieler:innen

* 15-Fragen-Quiz – das Quiz, dass ohne Stress gespielt werden kann

* Experten-Quiz – das sportliche Quiz für echte Wissensprofis

„Mit der App wollen wir Bildung und Unterhaltung auf smarte Weise verbinden“, sagt Martin Schmidt (Entwickler). „Uns war wichtig, dass Nutzer:innen viele Fragen in kurzer Zeit beantworten können – ohne nach jeder dritten Frage von Werbung unterbrochen zu werden. Quizzen soll Spaß machen und motivieren – genau das bietet unsere App.“

Die App ist nahtlos mit dem bestehenden Quizshow-Trainingslager-Server verbunden. Wer bereits ein Konto besitzt, kann sich einfach einloggen und alle bisherigen Punkte, Statistiken und Fortschritte weiter nutzen. Damit bleibt das Quiz-Erlebnis über App und Webseite hinweg einheitlich und komfortabel.

Das Team kündigt zudem an, die App kontinuierlich weiterzuentwickeln und regelmäßig neue Fragen, Funktionen und Quizformate zu veröffentlichen. Damit soll die Plattform langfristig wachsen und sowohl Einsteiger:innen als auch erfahrenen Quizzer:innen ein abwechslungsreiches Spielerlebnis bieten.

Download-Link: Jetzt im Google Play Store herunterladen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Asgard Solutions – Quizshow Trainingslager

Herr Martin Schmidt

Schönbergstraße 104

79285 Ebringen

Deutschland

fon ..: +49 7664 962237

web ..: https://www.Quizshow-Trainingslager.de

email : martin@quizshow-trainingslager.de

Asgard Solutions ist eine Software-Schmiede, die sich auf die Entwicklung von Web-Applikationen und nativen Apps für das Smartphone konzentriert.

Das Projekt www.Quizshow-Trainingslager.de ist ein Inhouse-Projekt, dass als ursprünglich Test-Projekt in 2003 begann, sukzessive über die Jahre erweitert wurde und mittlerweile auch als native Android-App im Playstore zur Verfügung steht.

